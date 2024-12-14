Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
11 мар в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
11 мар в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 декабря 2024Огромное спасибо гиду Таеру Самуди и Туроператору Jordan Classical Tours за отлично проведённую работу по организации всего нашего индивидуального тура
- ГГаяна12 мая 2024Я-опытный путешественник, но Иордания меня покорила в самое сердце. Петра и Вади Рам-это одни самых красивых мест мира! Мою поездку сопровождал
Ответы на вопросы от путешественников по Петре в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Петре в марте 2025
Сейчас в Петре в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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