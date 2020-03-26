О коронавирусе в Иране на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране на сегодня по данным 29 марта 2020: 38309 заражено, 2640 умерло, 12391 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Иране, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране на сегодня по данным 29 марта 2020: 38309 заражено, 2640 умерло, 12391 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Иране, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Иране за всё время 38 309 +2901 за 29 марта 2020 Выздоровели 12 391 +712 Умерли 2640 +123 Летальность 6.9% В критическом состоянии 3206

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Иране находится 5.6% (38 309 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 3206 из них в критическом состоянии, 2640 умерло, 12 391 выздоровело, а всего инфицированных осталось 23 278 человек. Самого первого зараженного человека в Иране выявили 18 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Иране

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Иране

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Ирана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 383092901 2640123 0.53% 12391712 ▲ 23278+2066 28 мар 2020 354083076 2517139 0.66% 11679546 ▲ 21212+2391 27 мар 2020 323322926 2378144 0.77% 11133676 ▲ 18821+2106 26 мар 2020 294062389 2234157 0.94% 10457832 ▲ 16715+1400 25 мар 2020 270172206 2077143 0.93% 9625712 ▲ 15315+1351 24 мар 2020 248111762 1934122 0.87% 8913982 ▲ 13964+658 23 мар 2020 230491411 1812127 0.95% 7931 ▲ 13306+1284 22 мар 2020 216381028 1685129 1.07% 7931296 ▲ 12022+603 21 мар 2020 20610966 1556123 1.08% 7635890 ▼ 11419-47 20 мар 2020 196441237 1433149 1.3% 67451035 ▲ 11466+53 19 мар 2020 184071046 1284149 1.31% 5710321 ▲ 11413+576 18 мар 2020 173611192 1135147 1.36% 5389 ▲ 10837+1045 17 мар 2020 161691178 988135 1.38% 5389799 ▲ 9792+244 16 мар 2020 149911053 853129 1.35% 4590 ▲ 9548+924 15 мар 2020 139381209 724113 1.31% 45901631 ▼ 8624-535 14 мар 2020 127291365 61197 1.06% 2959 ▲ 9159+1268 13 мар 2020 113641289 51485 1.08% 2959 ▲ 7891+1204 12 мар 2020 100751075 42975 1.12% 2959 ▲ 6687+1000 11 мар 2020 9000958 35463 1.11% 2959228 ▲ 5687+667 10 мар 2020 8042881 29154 1.08% 2731337 ▲ 5020+490 9 мар 2020 7161595 23743 0.95% 2394260 ▲ 4530+292 8 мар 2020 6566743 19449 1.16% 2134465 ▲ 4238+229 7 мар 2020 58231076 14521 0.52% 1669756 ▲ 4009+299 6 мар 2020 47471234 12417 0.46% 913174 ▲ 3710+1043 5 мар 2020 3513591 10715 0.56% 739187 ▲ 2667+389 4 мар 2020 2922586 9215 0.66% 552261 ▲ 2278+310 3 мар 2020 2336835 7711 0.56% 291 ▲ 1968+824 2 мар 2020 1501523 6612 1.05% 291116 ▲ 1144+395 1 мар 2020 978385 5411 1.47% 17552 ▲ 749+322 29 фев 2020 593205 439 2.11% 12350 ▲ 427+146 28 фев 2020 388143 348 2.85% 7324 ▲ 281+111 27 фев 2020 245106 267 4.12% 49 ▲ 170+99 26 фев 2020 13944 193 4.23% 4949 ▼ 71-8 25 фев 2020 9534 164 5.06% 0 ▲ 79+30 24 фев 2020 6118 124 8.16% 0 ▲ 49+14 23 фев 2020 4315 83 8.57% 0 ▲ 35+12 22 фев 2020 2810 51 4.35% 0 ▲ 23+9 21 фев 2020 1813 42 14.29% 0 ▲ 14+11 20 фев 2020 53 2 — 0 ▲ 3+3 19 фев 2020 22 22 — 0 — 0 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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