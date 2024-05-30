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Индивидуальная
8 часов
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€270 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
€350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ССергей27 марта 2024Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
- ННадежда6 марта 2024Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
- ВВероника25 августа 2023Нам все понравилось. Спасибо!
- ААлександр14 мая 2022Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.
- ННаталья5 мая 2019Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
- ППолина8 февраля 2019Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
Сейчас в Дублине в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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