М Марина По следам романа «Улисс» Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!

И Илья По закоулкам Темпл Бара Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина

T Tal По закоулкам Темпл Бара Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!