читать дальше уменьшить юмором и энтузиазмом, хорошо знает историю Ирландии - такая экскурсия то, что нужно, особенно, когда впервые в этом городе!! Рекомендую! Помимо этого получила список рекомендаций по Дублину, в котором очень удобно и легко ориентироваться! Большое спасибо гиду!

Потрясающая экскурсия! С Таней очень комфортно было гулять по городу, узнала много исторических и не только фактов о Дублине. С