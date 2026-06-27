Мои заказы

Групповые экскурсии Дублина

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Дублине на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Green Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
В тренде
Green Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей
Начало: Д’Олиер Чамберс, Д’Олиер Стрит, Дублин, Д02 Х589
€45 за человека
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Пешая
3 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Начало: Эссекс Кэй, Темпл Бар, Дублин, Д08 ПН12
€45 за человека
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
На автобусе
Hop-on hop-off
8 часов
Билет на автобус
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Осмотреть главные достопримечательности и продолжить знакомство с городом в собственном темпе
Начало: У Тринити-колледжа
Завтра в 09:15
19 июл в 09:15
€34 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Гид Таня провела интересную экскурсию по всем достопримечательностям средневекового квартала Дублина! Ответила на все наши вопросы и помогла нам многое узнать об Ирландии!
Всем рекомендуем этого гида и экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Обзорная экскурсия с Татьяной нам очень понравилась. Была не только информативной, но и легкой и запоминающейся! Большое спасибо за это!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Добрый день, все было супер, большое спасибо Татьяне. Мы узнали много интересного.
Надеемся вернуться в Ирландию и воспользоваться вашими услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Экскурсия прошла просто замечательно, было очень интересно и насыщено. Огромное спасибо Татьяне за проведенную экскурсию и рекомендации что еще посетить и посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Нам понравился тур, у нас была почти индивидуальная экскурсия, много увидели и услышали от гида Татьяны. Сделали много фотографий и получили разный лайфхакер по всему Дублину, отели и рестораны, транспорт и доп. Экскурсии. Мы остались довольны 5+
Вам был полезен этот отзыв?
E
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Очень понравилась экскурсия по Дублину. Оставила много приятных впечатлений и обогатила наши знания об этом городе и его истории
Вам был полезен этот отзыв?
I
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Вам был полезен этот отзыв?
I
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Интересный рассказ от Татьяны и много рекомендаций по городу
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Потрясающая экскурсия! С Таней очень комфортно было гулять по городу, узнала много исторических и не только фактов о Дублине. С
читать дальшеуменьшить

юмором и энтузиазмом, хорошо знает историю Ирландии - такая экскурсия то, что нужно, особенно, когда впервые в этом городе!! Рекомендую! Помимо этого получила список рекомендаций по Дублину, в котором очень удобно и легко ориентироваться! Большое спасибо гиду!

Вам был полезен этот отзыв?
L
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Очень благодарны Татьяне за увлекательную экскурсию. Прекрасная подача материала, с юмором и интересными фактами. Информация не перегружена историей, Татьяна поделилась
читать дальшеуменьшить

также полезной информацией, необходимой для туристов и очень нам помогла. Она - настоящий мастер своего дела! Татьяна приятный, внимательный и харизматичный человек. Благодарим от всего сердца.
Реальность превзошла наши ожидания.
Если вы ищете гида, смело образайтесь к Татьяне, не пожалеете и останетесь довольны!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 18 отзывов в Дублине в категории "Групповые"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дублине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Green Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей;
  2. Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам;
  3. Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом.
Сколько стоит экскурсия по Дублину в июле 2026
Сейчас в Дублине в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 45. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Дублине из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Дублина по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии