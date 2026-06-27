Мини-группа
до 10 чел.
В трендеGreen Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей
Начало: Д’Олиер Чамберс, Д’Олиер Стрит, Дублин, Д02 Х589
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Начало: Эссекс Кэй, Темпл Бар, Дублин, Д08 ПН12
€45 за человека
Билет на автобус
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Осмотреть главные достопримечательности и продолжить знакомство с городом в собственном темпе
Начало: У Тринити-колледжа
Завтра в 09:15
19 июл в 09:15
€34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Гид Таня провела интересную экскурсию по всем достопримечательностям средневекового квартала Дублина! Ответила на все наши вопросы и помогла нам многое узнать об Ирландии!
Всем рекомендуем этого гида и экскурсию!
Всем рекомендуем этого гида и экскурсию!
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Y
Обзорная экскурсия с Татьяной нам очень понравилась. Была не только информативной, но и легкой и запоминающейся! Большое спасибо за это!
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С
Добрый день, все было супер, большое спасибо Татьяне. Мы узнали много интересного.
Надеемся вернуться в Ирландию и воспользоваться вашими услугами.
Надеемся вернуться в Ирландию и воспользоваться вашими услугами.
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С
Экскурсия прошла просто замечательно, было очень интересно и насыщено. Огромное спасибо Татьяне за проведенную экскурсию и рекомендации что еще посетить и посмотреть.
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Н
Нам понравился тур, у нас была почти индивидуальная экскурсия, много увидели и услышали от гида Татьяны. Сделали много фотографий и получили разный лайфхакер по всему Дублину, отели и рестораны, транспорт и доп. Экскурсии. Мы остались довольны 5+
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E
Очень понравилась экскурсия по Дублину. Оставила много приятных впечатлений и обогатила наши знания об этом городе и его истории
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I
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I
Интересный рассказ от Татьяны и много рекомендаций по городу
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Е
Потрясающая экскурсия! С Таней очень комфортно было гулять по городу, узнала много исторических и не только фактов о Дублине. С
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L
Очень благодарны Татьяне за увлекательную экскурсию. Прекрасная подача материала, с юмором и интересными фактами. Информация не перегружена историей, Татьяна поделилась
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Всего 18 отзывов в Дублине в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июле 2026
Сейчас в Дублине в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 45. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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