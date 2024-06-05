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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Пригородные замки Дублина Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии € 270 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов По закоулкам Темпл Бара Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина Начало: Saint Stephens Green € 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина € 300 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие по восточному побережью Ирландии Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи € 350 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По следам романа «Улисс» Увидеть Дублин глазами самого знаменитого ирландского писателя Начало: У ворот Garden of Remembrance € 174 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пригородные замки Дублина Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 320 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов По средневековым улицам Килкенни Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 600 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Замок Кэйр и Рок оф Кашел Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 620 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 500 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов По памятным местам семейства Гиннес Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 530 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 350 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие по Восточному побережью Ирландии Начало: У Вашего отеля Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 350 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка Начало: На набережной Дан Лири € 174 за всё до 6 чел.