Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Индивидуальная
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€450 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Дублину с фотографом
Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок. Прогуляйтесь по улочкам или берегу Ирландского моря, и увезите с собой десятки прекрасных фото
Начало: У Dublin Castle
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 сентября 2025Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!
- ЛЛюбовь9 августа 2025Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉
- ИИлья10 сентября 2023Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
- TTal5 сентября 2023Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
- ККсения5 сентября 2023Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
- ААлексей19 августа 2023Очень информационно наполненная экскурсия. Весь центр города. Идеально для полного ознакомления с Дублином. Официальный и неофициальный Дублин. Всем рекомендую.
- ННаталия13 июня 2023Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊
- ММихаил23 марта 2023Отличная экскурсия. Рекомендую
- ЭЭрика3 сентября 2018Очень комфортно, просто дружеская прогулка, 3 часа пролетели незаметно, хочется вернуться
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дублине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Дублину в декабре 2025
Сейчас в Дублине в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Дублине (Ирландия 🇮🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 52 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль