Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок. Приглашаю вас совместить два в одном! Выбор за вами — побродить по извилистым улочкам или поехать к берегу Ирландского моря. Я позабочусь обо всех этапах процесса, чтобы вы увезли с собой десятки прекрасных фото, пропитанных духом Ирландии.

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Описание

Что вас ожидает

Итогом нашей встречи станут ваши стильные фото в лучших локациях Дублина. Весь процесс — от организации до завершающих штрихов — будет воплощен мной с любовью и вниманием к деталям.

Какой Дублин станет декорацией для фотографий — решать вам:

Исторический центр . Можем прогуляться по узким улочкам Дублина, заглянем в замок и насладимся атмосферой района Темпл-Бар.

. Можем прогуляться по узким улочкам Дублина, заглянем в замок и насладимся атмосферой района Темпл-Бар. Изящный Дублин . Или же отправимся в Меррион Сквер с величественными музеями, зданием парламента и символом города, красочными дверьми.

. Или же отправимся в Меррион Сквер с величественными музеями, зданием парламента и символом города, красочными дверьми. Берег Ирландского моря. Если же вы предпочитаете природную эстетику, приглашаю вас в рыбацкую деревушку Хоут с захватывающими видами на скалы и утесы.

Организационные детали