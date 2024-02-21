Прогуляться по старинным улочкам или отправиться к морю - и увезти с собой профессиональные фото
Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок.
Приглашаю вас совместить два в одном! Выбор за вами — побродить по извилистым улочкам или поехать к берегу Ирландского моря.
Я позабочусь обо всех этапах процесса, чтобы вы увезли с собой десятки прекрасных фото, пропитанных духом Ирландии.
Приглашаю вас совместить два в одном! Выбор за вами — побродить по извилистым улочкам или поехать к берегу Ирландского моря.
Я позабочусь обо всех этапах процесса, чтобы вы увезли с собой десятки прекрасных фото, пропитанных духом Ирландии.
Ближайшие даты:
21
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23
фев
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24
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Описание
Что вас ожидает
Итогом нашей встречи станут ваши стильные фото в лучших локациях Дублина. Весь процесс — от организации до завершающих штрихов — будет воплощен мной с любовью и вниманием к деталям.
Какой Дублин станет декорацией для фотографий — решать вам:
- Исторический центр. Можем прогуляться по узким улочкам Дублина, заглянем в замок и насладимся атмосферой района Темпл-Бар.
- Изящный Дублин. Или же отправимся в Меррион Сквер с величественными музеями, зданием парламента и символом города, красочными дверьми.
- Берег Ирландского моря. Если же вы предпочитаете природную эстетику, приглашаю вас в рыбацкую деревушку Хоут с захватывающими видами на скалы и утесы.
Организационные детали
- Фотопрогулка пройдёт в удобном пешем формате. При этом у вас есть возможность взять несколько стильных нарядов и менять их в процессе, чтобы каждый кадр стал неповторимым.
- Вы получите более 40 отредактированных фотографий за час фото прогулки
- После фотосессии вы получите доступ к вашей коллекции фотографий онлайн. Срок выполнения всего этого волшебства — всего 7 дней.
- Также могу предложить поддержку в стиле и организации, дать рекомендации по визажу и одежде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Grafton Street
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Дублине
Я живу в Дублине с марта 2020 года, профессионально занимаюсь фотографией и веду блог о жизни в Ирландии. Проведу вас по самым красивым местам Дублина, помогу запечатлеть поездку не только в памяти, но и на снимках!
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