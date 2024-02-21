По Дублину с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка в Дублине

Прогуляться по старинным улочкам или отправиться к морю - и увезти с собой профессиональные фото

Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок.

Приглашаю вас совместить два в одном! Выбор за вами — побродить по извилистым улочкам или поехать к берегу Ирландского моря.

Я позабочусь обо всех этапах процесса, чтобы вы увезли с собой десятки прекрасных фото, пропитанных духом Ирландии.
По Дублину с фотографом
По Дублину с фотографом
По Дублину с фотографом
Ближайшие даты:
21
фев
23
фев
24
фев
25
фев
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фев
27
фев
28
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Описание

Что вас ожидает

Итогом нашей встречи станут ваши стильные фото в лучших локациях Дублина. Весь процесс — от организации до завершающих штрихов — будет воплощен мной с любовью и вниманием к деталям.

Какой Дублин станет декорацией для фотографий — решать вам:

  • Исторический центр. Можем прогуляться по узким улочкам Дублина, заглянем в замок и насладимся атмосферой района Темпл-Бар.
  • Изящный Дублин. Или же отправимся в Меррион Сквер с величественными музеями, зданием парламента и символом города, красочными дверьми.
  • Берег Ирландского моря. Если же вы предпочитаете природную эстетику, приглашаю вас в рыбацкую деревушку Хоут с захватывающими видами на скалы и утесы.

Организационные детали

  • Фотопрогулка пройдёт в удобном пешем формате. При этом у вас есть возможность взять несколько стильных нарядов и менять их в процессе, чтобы каждый кадр стал неповторимым.
  • Вы получите более 40 отредактированных фотографий за час фото прогулки
  • После фотосессии вы получите доступ к вашей коллекции фотографий онлайн. Срок выполнения всего этого волшебства — всего 7 дней.
  • Также могу предложить поддержку в стиле и организации, дать рекомендации по визажу и одежде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Grafton Street
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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