О коронавирусе в Исландии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Исландии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1020 заражено, 2 умерло, 114 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Исландии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Исландии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1020 заражено, 2 умерло, 114 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Исландии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Исландии за всё время 1020 +57 за 29 марта 2020 Выздоровели 114 Умерли 2 Летальность 0.2% В критическом состоянии 19

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Исландии находится 0.15% (1020 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 19 из них в критическом состоянии, 2 умерло, 114 выздоровело, а всего инфицированных осталось 904 человека. Самого первого зараженного человека в Исландии выявили 27 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Исландии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Исландии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Исландии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 102057 2 — 114 ▲ 904+57 28 мар 2020 96373 2 — 11417 ▲ 847+56 27 мар 2020 89088 2 — 9715 ▲ 791+73 26 мар 2020 80265 2 — 8226 ▲ 718+39 25 мар 2020 73789 2 — 565 ▲ 679+84 24 мар 2020 64860 21 0.17% 5115 ▲ 595+44 23 мар 2020 58820 1 — 36 ▲ 551+20 22 мар 2020 56895 1 — 3614 ▲ 531+81 21 мар 2020 47364 1 — 2217 ▲ 450+47 20 мар 2020 40979 1 — 5 ▲ 403+79 19 мар 2020 33080 1 — 5 ▲ 324+80 18 мар 2020 25030 1 — 5 ▲ 244+30 17 мар 2020 22040 1 — 8 ▲ 211+40 16 мар 2020 1809 5 — 8 ▲ 167+9 15 мар 2020 17115 55 3.16% 87 ▲ 158+3 14 мар 2020 15622 0 — 1 ▲ 155+22 13 мар 2020 13431 0 — 1 ▲ 133+31 12 мар 2020 10318 0 — 1 ▲ 102+18 11 мар 2020 8516 0 — 1 ▲ 84+16 10 мар 2020 6911 0 — 11 ▲ 68+10 9 мар 2020 588 0 — 0 ▲ 58+8 7 мар 2020 507 0 — 0 ▲ 50+7 6 мар 2020 439 0 — 0 ▲ 43+9 5 мар 2020 348 0 — 0 ▲ 34+8 4 мар 2020 2615 0 — 0 ▲ 26+15 3 мар 2020 115 0 — 0 ▲ 11+5 2 мар 2020 63 0 — 0 ▲ 6+3 1 мар 2020 32 0 — 0 ▲ 3+2 28 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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