Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Рейкьявика

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Рейкьявике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
«Церковь Хатльгримскиркья — визитная карточка Рейкьявика»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€80 за человека
Весь Рейкьявик за один день
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
«Проехать по ключевым местам городаНаше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€500 за всё до 10 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Чёрные и золотые пески, вулканы и лавовые поля, морские котики, тролли и легенды - всё в одном дне
Начало: От вашего отеля
«Одинокая чёрная церковь в Будире — символ тишины, простоты и вечности (~ 15 мин)»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от €600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    28 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Экскурсовод Семён провел все прекрасно!
  • A
    Aleksei
    4 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна проводила нам экскурсию по городу и делала недельный план путешествия по Исландии.

    Очень советуем Анну. Сделала очень насыщенный и удобный
    читать дальше

    по передвижениям план.
    Подстраивалась под наши запросы, забронировала нужные нам экскурсии (если бы не она, то о нескольких из них бы мы и не узнали и очень рады что их посетили).
    У нас был форс-мажор с закрытием дороги на востоке острова и Анна постоянно была на связи, консультировала нас и отвечала на наши вопросы.

    Также у Анны очень хороший автомобиль, по городу ездили с ней с комфортом.

    Не пожалели, что взяли услуги Анны, было намного спокойнее передвигаться по острову, так как мы в любой момент могли у нее спросить все ли мы делаем правильно:)

  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Отличная экскурсия!
    Очень понравилось.
    Рекомендую!
  • К
    Константин
    26 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Большое спасибо Анне за экскурсию. Всё прошло хорошо, увидел интересные места, услышал интересные истории. Всем рекомендую…
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Супер
  • V
    Victor
    7 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
    читать дальше

    что мы в надежных руках. Её комфортабельная машина сделала поездки по живописным маршрутам ещё более приятными.

    Анна не только пунктуальна, но и очень приятная в общении. Она делилась интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, и отвечала на все наши вопросы с энтузиазмом. Её любовь к Исландии и её культуре была заразительной, что сделало нашу экскурсию не только познавательной, но и вдохновляющей.

    Я настоятельно рекомендую Анну всем, кто собирается посетить Исландию. С ней ваше путешествие станет незабываемым!

  • Ж
    Жанара
    25 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
    Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
    Спасибо огромное ❤️
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
    читать дальше

    по настроению. Анна встретила меня прямо у отеля, что было очень удобно, особенно утром.

    Экскурсия идеально сбалансирована: часть — прогулка по центру Рейкьявика с живыми рассказами и интересными деталями, которых не найдёшь в путеводителях, часть — автомобильная поездка к резиденции президента, в окружении исландской природы.

    Анна — гид с душой. Чувствуется, что она действительно любит Исландию и умеет передать это чувство.

  • Д
    Давид
    13 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
    читать дальше

    внимательная и невероятно знающая. Она рассказала нам массу интересных фактов, показала не только известные достопримечательности, но и спрятанные жемчужины, о которых знают только местные.

    Организация тура была безупречной — чувствуется опыт и любовь к своему делу. Благодаря Анне мы не просто увидели Исландию, а действительно прочувствовали её атмосферу.

    Если вы ищете гида по Исландии — смело выбирайте Анну. Мы с уверенностью рекомендуем только её!

  • Я
    Яна
    11 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
    читать дальше

    местными традициями — было ощущение, что мы погружаемся в настоящий дух Исландии. Узнали много о городе, культуре, архитектуре, современном укладе жизни.

    Прогулка прошла в комфортном темпе, с остановками в красивейших местах: Лаугавегюр, Хадльгримскиркья, набережная, современные кварталы и уютные улочки старого города.
    Чувствовалось, что экскурсовод любит свой город — и это передаётся каждому участнику.

  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
    читать дальше

    Аня обладает обширными знаниями исторических фактов и мифов, а так же современных реалий. Но главное -она увлекала нас своей энергией, жизнерадостно делилась своей любовью к этому суровому краю.
    ‎Казалось, что она готова двигаться вперёд все 24 часа в сутки, в любых ситуациях была внимательна, доброжелательно заботлива.
    ‎ Хочется отметить правильную организацию самой экскурсии -несмотря на сложные погодные условия, а иногда и наши капризы, благодаря Анне мы всего за несколько дней кажется прошли и проехали Исландию вдоль и поперёк, увидели очень много нового, интересного, а с увлекательными рассказами Ани усталости не чувствуешь и вся поездка прошла на одном дыхании! Знания и красоты которыми она поделилась с нами останутся у нас в памяти и уже манят вновь посетить этот замечательный край!

    У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне -
  • A
    Andrej
    19 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
    Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На всеБыли вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На всеБыли вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все
  • М
    Мигран
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
  • D
    Daria
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
  • N
    Nik
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
    читать дальше

    искренней любовью к Исландии. Спасибо большое. А еще мы узнали что она имеет шикарные туры на высокогорье, очень жаль что их нет на этом сайте, чтоб и другие путешественники могли их посетить. Спасибо большое и огромной удачи, до новых встреч!

  • О
    Олександр
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Хочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возила нас по самым незабываемым
    читать дальше

    локациям. Она знает про Исландию все, не зря ее называют тут - лучший гид. Обязательно буду рекомендовать ее всем знакомым, крутой подход в работе и максимальная клиентоориентированность 👌🏻

    Хочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возилаХочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возила
  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
    читать дальше

    с резиденции президента Исландии за городом - впечатляет, дальше были красивые дороги, виды города и подробные рассказы Анны с рекомендациями, что и где потом поесть и посмотреть. Спасибо

    Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине
  • О
    Оксана
    23 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
    читать дальше

    города - а теперь не представляю, как без них. Это было не просто информативно, а по-настоящему душевно. Чувствуется огромный профессионализм и любовь к своему делу. Обязательно вернусь к Анне в другие туры - уже осенью!

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
  2. Весь Рейкьявик за один день
  3. Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в декабре 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 30 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль