1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Исландии
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Рейкьявик за один день
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
Индивидуальная
5 часов
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исследовать южный берег Исландии
Сказочные водопады, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое Кольцо Исландии
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: каждый день в 9:00
12 июня в 16:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €460 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
- ВВера22 мая 2024Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
- ТТереза15 мая 2024Здравствуйте, Все было на хорошем уровне. Гид Михаил порекомендовал хороший ресторан и дал много дельных советов, которые не относились к экскурсии. Мы будем рады встретиться с ним снова
- ССергей7 апреля 2024Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.
- ИИгорь21 ноября 2023Всё супер
- LLyubov18 августа 2023Спасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было очень красиво - везде, где
- ССветлана15 августа 2023Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог
- ЕЕкатерина1 августа 2023Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.
- ЮЮлия14 июля 2019Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
- ЕЕлена12 ноября 2018Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в июне 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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