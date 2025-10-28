читать дальше

по передвижениям план.

Подстраивалась под наши запросы, забронировала нужные нам экскурсии (если бы не она, то о нескольких из них бы мы и не узнали и очень рады что их посетили).

У нас был форс-мажор с закрытием дороги на востоке острова и Анна постоянно была на связи, консультировала нас и отвечала на наши вопросы.



Также у Анны очень хороший автомобиль, по городу ездили с ней с комфортом.



Не пожалели, что взяли услуги Анны, было намного спокойнее передвигаться по острову, так как мы в любой момент могли у нее спросить все ли мы делаем правильно:)