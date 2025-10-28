Мои заказы

Романтические экскурсии по Рейкьявику

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Рейкьявике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€80 за человека
Золотое кольцо Исландии
На машине
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.
Весь Рейкьявик за один день
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€500 за всё до 10 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    28 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Экскурсовод Семён провел все прекрасно!
  • A
    Aleksei
    4 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна проводила нам экскурсию по городу и делала недельный план путешествия по Исландии.

    Очень советуем Анну. Сделала очень насыщенный и удобный
    читать дальше

    по передвижениям план.
    Подстраивалась под наши запросы, забронировала нужные нам экскурсии (если бы не она, то о нескольких из них бы мы и не узнали и очень рады что их посетили).
    У нас был форс-мажор с закрытием дороги на востоке острова и Анна постоянно была на связи, консультировала нас и отвечала на наши вопросы.

    Также у Анны очень хороший автомобиль, по городу ездили с ней с комфортом.

    Не пожалели, что взяли услуги Анны, было намного спокойнее передвигаться по острову, так как мы в любой момент могли у нее спросить все ли мы делаем правильно:)

  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Отличная экскурсия!
    Очень понравилось.
    Рекомендую!
  • К
    Константин
    26 августа 2025
    Золотое кольцо Исландии
    Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Всё прошло на высшем уровне. До приезда в Исландию консультировал по всем вопросам по поездке.
    читать дальше

    Во время экскурсии рассказывал интересные истории, показывал интересные места. Погода была колоритная- периодически шёл дождь и дул ветер. Все места были как в сказке. Всем рекомендую…

  • К
    Константин
    26 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Большое спасибо Анне за экскурсию. Всё прошло хорошо, увидел интересные места, услышал интересные истории. Всем рекомендую…
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Супер
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Золотое кольцо Исландии
    Нашим гидом была Юлия,т. к. у Михаила возникли проблемы с машиной. Мы в полном восторге от Юли. Несмотря на ограниченное
    читать дальше

    время, стоянка нашего корабля была сокращена на 2 часа, она смогла показать нам все самое интересное по нашему маршруту. Чтобы все успеть мы решили отказаться от ланча и ограничились чашкой кофе. Экскурсия была очень информативна. Мы были сложными клиентами, т. к. моему мужу почти 90 лет, он не очень быстро ходит и не очень хорошо слышит. Юля сумела сделать нашу поездку максимально комфортабельной. Нам не слишком повезло с погодой, временами шел проливной дождь с порывистым ветром, но это не помешало нам насладиться красотами Исландии. Юля отличный водитель. Мы вернулись в порт во время. Я уверена, что эта экскурсия будет интересна людям любого возраста. Исключение могут составлять только маленькие дети.

  • V
    Victor
    7 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
    читать дальше

    что мы в надежных руках. Её комфортабельная машина сделала поездки по живописным маршрутам ещё более приятными.

    Анна не только пунктуальна, но и очень приятная в общении. Она делилась интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, и отвечала на все наши вопросы с энтузиазмом. Её любовь к Исландии и её культуре была заразительной, что сделало нашу экскурсию не только познавательной, но и вдохновляющей.

    Я настоятельно рекомендую Анну всем, кто собирается посетить Исландию. С ней ваше путешествие станет незабываемым!

  • Ж
    Жанара
    25 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
    Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
    Спасибо огромное ❤️
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
    читать дальше

    по настроению. Анна встретила меня прямо у отеля, что было очень удобно, особенно утром.

    Экскурсия идеально сбалансирована: часть — прогулка по центру Рейкьявика с живыми рассказами и интересными деталями, которых не найдёшь в путеводителях, часть — автомобильная поездка к резиденции президента, в окружении исландской природы.

    Анна — гид с душой. Чувствуется, что она действительно любит Исландию и умеет передать это чувство.

  • А
    Александра
    24 июля 2025
    Золотое кольцо Исландии
    Это уже наша вторая экскурсия с Михаилом — и, как и в первый раз, всё прошло на высшем уровне! Путешествие
    читать дальше

    было интересным, насыщенным и в то же время максимально комфортным.

    Помимо основной программы, по совету Михаила мы заглянули в ресторан местной кухни — отличный ужин стал прекрасным завершением дня и добавил атмосферности всей поездке.

    Михаил — это тот гид, с кем хочется возвращаться в Исландию снова и снова. Профессионал, внимательный к деталям, с отличным чувством ритма и настроения группы. Искренне рекомендую его услуги всем, кто хочет увидеть Исландию с лучшей стороны!

  • Д
    Давид
    13 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
    читать дальше

    внимательная и невероятно знающая. Она рассказала нам массу интересных фактов, показала не только известные достопримечательности, но и спрятанные жемчужины, о которых знают только местные.

    Организация тура была безупречной — чувствуется опыт и любовь к своему делу. Благодаря Анне мы не просто увидели Исландию, а действительно прочувствовали её атмосферу.

    Если вы ищете гида по Исландии — смело выбирайте Анну. Мы с уверенностью рекомендуем только её!

  • Я
    Яна
    11 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
    читать дальше

    местными традициями — было ощущение, что мы погружаемся в настоящий дух Исландии. Узнали много о городе, культуре, архитектуре, современном укладе жизни.

    Прогулка прошла в комфортном темпе, с остановками в красивейших местах: Лаугавегюр, Хадльгримскиркья, набережная, современные кварталы и уютные улочки старого города.
    Чувствовалось, что экскурсовод любит свой город — и это передаётся каждому участнику.

  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
    читать дальше

    Аня обладает обширными знаниями исторических фактов и мифов, а так же современных реалий. Но главное -она увлекала нас своей энергией, жизнерадостно делилась своей любовью к этому суровому краю.
    ‎Казалось, что она готова двигаться вперёд все 24 часа в сутки, в любых ситуациях была внимательна, доброжелательно заботлива.
    ‎ Хочется отметить правильную организацию самой экскурсии -несмотря на сложные погодные условия, а иногда и наши капризы, благодаря Анне мы всего за несколько дней кажется прошли и проехали Исландию вдоль и поперёк, увидели очень много нового, интересного, а с увлекательными рассказами Ани усталости не чувствуешь и вся поездка прошла на одном дыхании! Знания и красоты которыми она поделилась с нами останутся у нас в памяти и уже манят вновь посетить этот замечательный край!

  • A
    Andrej
    19 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
  • М
    Мигран
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
  • D
    Daria
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
  • N
    Nik
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
    читать дальше

    искренней любовью к Исландии. Спасибо большое. А еще мы узнали что она имеет шикарные туры на высокогорье, очень жаль что их нет на этом сайте, чтоб и другие путешественники могли их посетить. Спасибо большое и огромной удачи, до новых встреч!

  • О
    Олександр
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
  2. Золотое кольцо Исландии
  3. Весь Рейкьявик за один день
  4. Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в декабре 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 510. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 73 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль