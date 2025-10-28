Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina28 октября 2025Экскурсовод Семён провел все прекрасно!
- AAleksei4 октября 2025Анна проводила нам экскурсию по городу и делала недельный план путешествия по Исландии.
Очень советуем Анну. Сделала очень насыщенный и удобный
- ДДмитрий1 сентября 2025Отличная экскурсия!
Очень понравилось.
Рекомендую!
- ККонстантин26 августа 2025Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Всё прошло на высшем уровне. До приезда в Исландию консультировал по всем вопросам по поездке.
- ККонстантин26 августа 2025Большое спасибо Анне за экскурсию. Всё прошло хорошо, увидел интересные места, услышал интересные истории. Всем рекомендую…
- ААндрей22 августа 2025Супер
- ММария11 августа 2025Нашим гидом была Юлия,т. к. у Михаила возникли проблемы с машиной. Мы в полном восторге от Юли. Несмотря на ограниченное
- VVictor7 августа 2025Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
- ДДмитрий3 августа 2025Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
- ЖЖанара25 июля 2025Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
Спасибо огромное ❤️
- ААнастасия24 июля 2025Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
- ААлександра24 июля 2025Это уже наша вторая экскурсия с Михаилом — и, как и в первый раз, всё прошло на высшем уровне! Путешествие
- ДДавид13 июля 2025Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
- ЯЯна11 июля 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
- ССветлана25 июня 2025У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
- AAndrej19 июня 2025Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
- ММигран5 июня 2025Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
- DDaria5 июня 2025Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
- NNik5 июня 2025Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
- ООлександр5 июня 2025Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.
