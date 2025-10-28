Первый парламент Исландии. Вы узнаете историю самого старого парламента в мире — он был основан в 930 году. Мы расскажем, как здесь обсуждали законы и какие судьбоносные решения принимали. А вы знали, что Исландия стала одной из первых стран с демократическим правлением?
Дом знаменитого режиссёра. Мы покажем дом одного исландского режиссёра и расскажем о его вкладе в мировое кино. А также о том, каких известных людей из мира искусства вдохновляла культура Исландии.
Концертный зал Harpa. Вы полюбуетесь необычным зданием со стеклянным фасадом, который напоминает базальтовые колонны. И поймёте, почему этот архитектурный шедевр стал символом современного Рейкьявика. А ещё мы поделимся интересными фактами о культурной жизни исландской столицы.
Церковь Хатльгримскиркья — визитная карточка Рейкьявика. Вы выясните, кто придумал её необыкновенный дизайн, в честь кого она названа и почему стала важным символом города. При желании мы поднимемся на смотровую площадку.
Геотермальный источник на берегу Атлантического океана. Здесь можно согреть ноги в природном горячем источнике, наслаждаясь свежим ветром и бескрайней морской гладью. Вы узнаете о геотермальной энергии Исландии и её влиянии на жизнь страны.
А также мы покажем вам несколько малоизвестных, но очень интересных мест в Рейкьявике и его окрестностях.
Организационные детали
Часть экскурсии проходит на новом комфортабельном Lexus, где тепло и уютно в любую погоду
В стоимость включена страховка на время экскурсии
Дополнительно (по желанию) оплачивается подъём на смотровую площадку — €10 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Рейкьявике
Провели экскурсии для 53 туристов
Я — Анна, лицензированный частный гид в Исландии. Работаю в туризме более 10 лет. Мои индивидуальные экскурсии проводятся на новом автомобиле Lexus, а все путешественники полностью застрахованы. Добро пожаловать в мир Исландии, где комфорт, безопасность и уникальные впечатления идут рука об руку!
Galina
28 окт 2025
Экскурсовод Семён провел все прекрасно!
Aleksei
4 окт 2025
Анна проводила нам экскурсию по городу и делала недельный план путешествия по Исландии.
Очень советуем Анну. Сделала очень насыщенный и удобный по передвижениям план. Подстраивалась под наши запросы, забронировала нужные нам экскурсии читать дальше
(если бы не она, то о нескольких из них бы мы и не узнали и очень рады что их посетили). У нас был форс-мажор с закрытием дороги на востоке острова и Анна постоянно была на связи, консультировала нас и отвечала на наши вопросы.
Также у Анны очень хороший автомобиль, по городу ездили с ней с комфортом.
Не пожалели, что взяли услуги Анны, было намного спокойнее передвигаться по острову, так как мы в любой момент могли у нее спросить все ли мы делаем правильно:)
Дмитрий
1 сен 2025
Отличная экскурсия! Очень понравилось. Рекомендую!
Константин
26 авг 2025
Большое спасибо Анне за экскурсию. Всё прошло хорошо, увидел интересные места, услышал интересные истории. Всем рекомендую…
Андрей
22 авг 2025
Супер
Victor
7 авг 2025
Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
Дмитрий
3 авг 2025
Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно, что мы в надежных руках. Её комфортабельная машина сделала поездки читать дальше
по живописным маршрутам ещё более приятными.
Анна не только пунктуальна, но и очень приятная в общении. Она делилась интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, и отвечала на все наши вопросы с энтузиазмом. Её любовь к Исландии и её культуре была заразительной, что сделало нашу экскурсию не только познавательной, но и вдохновляющей.
Я настоятельно рекомендую Анну всем, кто собирается посетить Исландию. С ней ваше путешествие станет незабываемым!
Жанара
25 июл 2025
Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными. Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение. Спасибо огромное ❤️
Анастасия
24 июл 2025
Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и по настроению. Анна встретила меня прямо у отеля, что было читать дальше
очень удобно, особенно утром.
Экскурсия идеально сбалансирована: часть — прогулка по центру Рейкьявика с живыми рассказами и интересными деталями, которых не найдёшь в путеводителях, часть — автомобильная поездка к резиденции президента, в окружении исландской природы.
Анна — гид с душой. Чувствуется, что она действительно любит Исландию и умеет передать это чувство.
Давид
13 июл 2025
Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная, внимательная и невероятно знающая. Она рассказала нам массу интересных фактов, читать дальше
показала не только известные достопримечательности, но и спрятанные жемчужины, о которых знают только местные.
Организация тура была безупречной — чувствуется опыт и любовь к своему делу. Благодаря Анне мы не просто увидели Исландию, а действительно прочувствовали её атмосферу.
Если вы ищете гида по Исландии — смело выбирайте Анну. Мы с уверенностью рекомендуем только её!
Яна
11 июл 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами, местными традициями — было ощущение, что мы погружаемся в настоящий читать дальше
дух Исландии. Узнали много о городе, культуре, архитектуре, современном укладе жизни.
Прогулка прошла в комфортном темпе, с остановками в красивейших местах: Лаугавегюр, Хадльгримскиркья, набережная, современные кварталы и уютные улочки старого города. Чувствовалось, что экскурсовод любит свой город — и это передаётся каждому участнику.
Светлана
25 июн 2025
У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела! Аня обладает обширными знаниями исторических фактов и мифов, а так читать дальше
же современных реалий. Но главное -она увлекала нас своей энергией, жизнерадостно делилась своей любовью к этому суровому краю. Казалось, что она готова двигаться вперёд все 24 часа в сутки, в любых ситуациях была внимательна, доброжелательно заботлива. Хочется отметить правильную организацию самой экскурсии -несмотря на сложные погодные условия, а иногда и наши капризы, благодаря Анне мы всего за несколько дней кажется прошли и проехали Исландию вдоль и поперёк, увидели очень много нового, интересного, а с увлекательными рассказами Ани усталости не чувствуешь и вся поездка прошла на одном дыхании! Знания и красоты которыми она поделилась с нами останутся у нас в памяти и уже манят вновь посетить этот замечательный край!
Andrej
19 июн 2025
Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
Мигран
5 июн 2025
Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
Daria
5 июн 2025
Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.