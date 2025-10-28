Рейкьявик - город, где современность и традиции переплетаются в уникальной атмосфере. Участники экскурсии увидят старейший парламент мира, дом известного режиссёра и концертный зал Harpa. Визит в церковь Хатльгримскиркья и геотермальный источник на берегу океана оставят незабываемые впечатления. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле и включает страховку

Описание экскурсии

Первый парламент Исландии. Вы узнаете историю самого старого парламента в мире — он был основан в 930 году. Мы расскажем, как здесь обсуждали законы и какие судьбоносные решения принимали. А вы знали, что Исландия стала одной из первых стран с демократическим правлением?

Дом знаменитого режиссёра. Мы покажем дом одного исландского режиссёра и расскажем о его вкладе в мировое кино. А также о том, каких известных людей из мира искусства вдохновляла культура Исландии.

Концертный зал Harpa. Вы полюбуетесь необычным зданием со стеклянным фасадом, который напоминает базальтовые колонны. И поймёте, почему этот архитектурный шедевр стал символом современного Рейкьявика. А ещё мы поделимся интересными фактами о культурной жизни исландской столицы.

Церковь Хатльгримскиркья — визитная карточка Рейкьявика. Вы выясните, кто придумал её необыкновенный дизайн, в честь кого она названа и почему стала важным символом города. При желании мы поднимемся на смотровую площадку.

Геотермальный источник на берегу Атлантического океана. Здесь можно согреть ноги в природном горячем источнике, наслаждаясь свежим ветром и бескрайней морской гладью. Вы узнаете о геотермальной энергии Исландии и её влиянии на жизнь страны.

А также мы покажем вам несколько малоизвестных, но очень интересных мест в Рейкьявике и его окрестностях.

Организационные детали