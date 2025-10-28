Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
«Церковь Хатльгримскиркья — визитная карточка Рейкьявика»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Рейкьявик за один день: индивидуальная экскурсия
Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
«Проехать по ключевым местам городаНаше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Чёрные и золотые пески, вулканы и лавовые поля, морские котики, тролли и легенды - всё в одном дне
Начало: От вашего отеля
«Одинокая чёрная церковь в Будире — символ тишины, простоты и вечности (~ 15 мин)»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от €600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina28 октября 2025Экскурсовод Семён провел все прекрасно!
- AAleksei4 октября 2025Анна проводила нам экскурсию по городу и делала недельный план путешествия по Исландии.
Очень советуем Анну. Сделала очень насыщенный и удобный
- ДДмитрий1 сентября 2025Отличная экскурсия!
Очень понравилось.
Рекомендую!
- ККонстантин26 августа 2025Большое спасибо Анне за экскурсию. Всё прошло хорошо, увидел интересные места, услышал интересные истории. Всем рекомендую…
- ААндрей22 августа 2025Супер
- VVictor7 августа 2025Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
- ДДмитрий3 августа 2025Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
- ЖЖанара25 июля 2025Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
Спасибо огромное ❤️
- ААнастасия24 июля 2025Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
- ДДавид13 июля 2025Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
- ЯЯна11 июля 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
- ССветлана25 июня 2025У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
- AAndrej19 июня 2025Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
- ММигран5 июня 2025Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
- DDaria5 июня 2025Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
- NNik5 июня 2025Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
- ООлександр5 июня 2025Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.
- ООльга8 мая 2025Хочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возила нас по самым незабываемым
- ААнна27 апреля 2025Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
- ООксана23 апреля 2025Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
