🌋 Посещение Национального парка 🍦 Дегустация уникального мороженого 💦 Исследование гейзеров 🐴 Визит к исландским лошадям 🌊 Водопады и каньоны 🍅 Томатная ферма и геотермальная энергия 🏞 Открытие вулканического озера

Золотое кольцо Исландии - это незабываемое путешествие, которое включает посещение Национального парка с богатой историей, дегустацию уникального мороженого на исландской ферме, исследование долины Хёйкадалюр с её знаменитыми гейзерами, визит к

мощному водопаду и секретному каньону с бирюзовой водой. Также предусмотрено посещение томатной фермы, где можно узнать о геотермальной энергии, и открытие вулканического озера. В дополнение предлагаются активности: снегоходы по леднику, сноркелинг, рафтинг и исследование пещер. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит узнать Исландию с самых ярких сторон

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Описание экскурсии

Знакомство с Исландией: Маршрут «Золотое кольцо»

Если вы хотите узнать, с чего начать свое путешествие по Исландии, рекомендуем обратить внимание на маршрут «Золотое кольцо». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и запомнится вам на всю жизнь.

Что вас ждет на маршруте:

Национальный парк: Это место не только с богатой историей, но и с особым значением для местных жителей.

Это место не только с богатой историей, но и с особым значением для местных жителей. Исландская ферма: Вы сможете попробовать уникальное мороженое, приготовленное по традиционным рецептам. Оно не имеет аналогов!

Вы сможете попробовать уникальное мороженое, приготовленное по традиционным рецептам. Оно не имеет аналогов! Долина Хёйкадалюр: Здесь расположены многочисленные гейзеры, среди которых самые известные: Гейзер, высота которого достигает 90 метров, и Строккур, который извергается каждые 10 минут. Это зрелище впечатляет!

Здесь расположены многочисленные гейзеры, среди которых самые известные: Гейзер, высота которого достигает 90 метров, и Строккур, который извергается каждые 10 минут. Это зрелище впечатляет! Ферма с лошадьми: У вас будет возможность покормить этих удивительных животных и узнать больше об уникальной породе исландских лошадей.

У вас будет возможность покормить этих удивительных животных и узнать больше об уникальной породе исландских лошадей. Водопад: Посетите один из самых мощных водопадов Исландии и насладитесь захватывающей экскурсией, которая раскроет его тайны.

Посетите один из самых мощных водопадов Исландии и насладитесь захватывающей экскурсией, которая раскроет его тайны. Секретный каньон: Это место, находящееся недалеко от стандартного маршрута, славится своими необычными скальными образованиями и бирюзовой водой реки Хвитау. Прогулка к смотровой площадке оставит яркие воспоминания.

Это место, находящееся недалеко от стандартного маршрута, славится своими необычными скальными образованиями и бирюзовой водой реки Хвитау. Прогулка к смотровой площадке оставит яркие воспоминания. Томатная ферма: Узнайте, как геотермальная энергия используется для выращивания томатов, и насладитесь местными закусками.

Узнайте, как геотермальная энергия используется для выращивания томатов, и насладитесь местными закусками. Вулканическое озеро: Откройте для себя его историю и красоту, которые вас поразят.

Активности для любителей приключений:

Кроме того, я предлагаю разнообразные активности, такие как:

Снегоходы по леднику;

Сноркелинг в Тингвеллире;

Рафтинг по реке Хвитау;

Исследование пещер в Лейдаренди.

Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по самым ярким уголкам Исландии и откройте для себя все ее чудеса!