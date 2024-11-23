Золотое кольцо Исландии - это незабываемое путешествие, которое включает посещение Национального парка с богатой историей, дегустацию уникального мороженого на исландской ферме, исследование долины Хёйкадалюр с её знаменитыми гейзерами, визит к
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Знакомство с Исландией: Маршрут «Золотое кольцо»
Если вы хотите узнать, с чего начать свое путешествие по Исландии, рекомендуем обратить внимание на маршрут «Золотое кольцо». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и запомнится вам на всю жизнь.
Что вас ждет на маршруте:
- Национальный парк: Это место не только с богатой историей, но и с особым значением для местных жителей.
- Исландская ферма: Вы сможете попробовать уникальное мороженое, приготовленное по традиционным рецептам. Оно не имеет аналогов!
- Долина Хёйкадалюр: Здесь расположены многочисленные гейзеры, среди которых самые известные: Гейзер, высота которого достигает 90 метров, и Строккур, который извергается каждые 10 минут. Это зрелище впечатляет!
- Ферма с лошадьми: У вас будет возможность покормить этих удивительных животных и узнать больше об уникальной породе исландских лошадей.
- Водопад: Посетите один из самых мощных водопадов Исландии и насладитесь захватывающей экскурсией, которая раскроет его тайны.
- Секретный каньон: Это место, находящееся недалеко от стандартного маршрута, славится своими необычными скальными образованиями и бирюзовой водой реки Хвитау. Прогулка к смотровой площадке оставит яркие воспоминания.
- Томатная ферма: Узнайте, как геотермальная энергия используется для выращивания томатов, и насладитесь местными закусками.
- Вулканическое озеро: Откройте для себя его историю и красоту, которые вас поразят.
Активности для любителей приключений:
Кроме того, я предлагаю разнообразные активности, такие как:
- Снегоходы по леднику;
- Сноркелинг в Тингвеллире;
- Рафтинг по реке Хвитау;
- Исследование пещер в Лейдаренди.
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по самым ярким уголкам Исландии и откройте для себя все ее чудеса!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проезд через Национальный парк
- Посещение исландской фермы с дегустацией местного мороженого
- Исследование долины Хёйкадалюр
- Посетим ферму с лошадьми
- Визит к одному из самых мощных водопадов Исландии
- Путешествие к секретному каньону
- Посещение томатной фермы
- Открытие вулканического озера, чья история и красота приведут вас в восторг
- Помимо этого, я предлагаю разнообразные активности: снегоходы по леднику, сноркелинг в Тингвеллире, рафтинг по реке Хвитау и исследование пещер в Лейдаренди
- Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по самым ярким уголкам Исландии
Что включено
- Услуги лицензионного гида-водителя, Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, Кефлавик (аэропорт)
Завершение: Рейкьявик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рейкьявика
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