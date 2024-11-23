Золотое кольцо Исландии

Путешествие по Золотому кольцу Исландии: Национальный парк, гейзеры, водопады, фермы и уникальные лошади. Насладитесь красотой природы и культурой Исландии
Золотое кольцо Исландии - это незабываемое путешествие, которое включает посещение Национального парка с богатой историей, дегустацию уникального мороженого на исландской ферме, исследование долины Хёйкадалюр с её знаменитыми гейзерами, визит к
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мощному водопаду и секретному каньону с бирюзовой водой.

Также предусмотрено посещение томатной фермы, где можно узнать о геотермальной энергии, и открытие вулканического озера.

В дополнение предлагаются активности: снегоходы по леднику, сноркелинг, рафтинг и исследование пещер. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит узнать Исландию с самых ярких сторон

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Посещение Национального парка
  • 🍦 Дегустация уникального мороженого
  • 💦 Исследование гейзеров
  • 🐴 Визит к исландским лошадям
  • 🌊 Водопады и каньоны
  • 🍅 Томатная ферма и геотермальная энергия
  • 🏞 Открытие вулканического озера
    • Золотое кольцо Исландии
    Золотое кольцо Исландии
    Золотое кольцо Исландии
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Национальный парк
  • Долина Хёйкадалюр
  • Гейзер
  • Строккур
  • Водопад
  • Секретный каньон
  • Томатная ферма
  • Вулканическое озеро

    • Описание экскурсии

    Знакомство с Исландией: Маршрут «Золотое кольцо»

    Если вы хотите узнать, с чего начать свое путешествие по Исландии, рекомендуем обратить внимание на маршрут «Золотое кольцо». Это путешествие оставит незабываемые впечатления и запомнится вам на всю жизнь.

    Что вас ждет на маршруте:

    • Национальный парк: Это место не только с богатой историей, но и с особым значением для местных жителей.
    • Исландская ферма: Вы сможете попробовать уникальное мороженое, приготовленное по традиционным рецептам. Оно не имеет аналогов!
    • Долина Хёйкадалюр: Здесь расположены многочисленные гейзеры, среди которых самые известные: Гейзер, высота которого достигает 90 метров, и Строккур, который извергается каждые 10 минут. Это зрелище впечатляет!
    • Ферма с лошадьми: У вас будет возможность покормить этих удивительных животных и узнать больше об уникальной породе исландских лошадей.
    • Водопад: Посетите один из самых мощных водопадов Исландии и насладитесь захватывающей экскурсией, которая раскроет его тайны.
    • Секретный каньон: Это место, находящееся недалеко от стандартного маршрута, славится своими необычными скальными образованиями и бирюзовой водой реки Хвитау. Прогулка к смотровой площадке оставит яркие воспоминания.
    • Томатная ферма: Узнайте, как геотермальная энергия используется для выращивания томатов, и насладитесь местными закусками.
    • Вулканическое озеро: Откройте для себя его историю и красоту, которые вас поразят.

    Активности для любителей приключений:

    Кроме того, я предлагаю разнообразные активности, такие как:

    • Снегоходы по леднику;
    • Сноркелинг в Тингвеллире;
    • Рафтинг по реке Хвитау;
    • Исследование пещер в Лейдаренди.

    Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по самым ярким уголкам Исландии и откройте для себя все ее чудеса!

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Проезд через Национальный парк
    • Посещение исландской фермы с дегустацией местного мороженого
    • Исследование долины Хёйкадалюр
    • Посетим ферму с лошадьми
    • Визит к одному из самых мощных водопадов Исландии
    • Путешествие к секретному каньону
    • Посещение томатной фермы
    • Открытие вулканического озера, чья история и красота приведут вас в восторг
    • Помимо этого, я предлагаю разнообразные активности: снегоходы по леднику, сноркелинг в Тингвеллире, рафтинг по реке Хвитау и исследование пещер в Лейдаренди
    • Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по самым ярким уголкам Исландии
    Что включено
    • Услуги лицензионного гида-водителя, Трансфер
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Рейкьявик, Кефлавик (аэропорт)
    Завершение: Рейкьявик
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Рейкьявика

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