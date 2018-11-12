2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Рейкьявик - это островок классической европейской культуры среди природных красот Исландии.
За несколько часов вы увидите основные достопримечательности столицы, такие как церковь Хадльгримскиркья и концертный зал Харпа. Узнаете об экзотических блюдах национальной кухни, исландских традициях и местном укладе жизни.
Подготовьтесь к множеству красивых фотографий и составьте полное впечатление о самобытном Рейкьявике
Лучшее время для экскурсии по Рейкьявику - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, погода может быть переменчивой, но поток туристов меньше, что делает прогулки более спокойными. Зимой, хотя и холодно, город украшен огнями, создавая особую атмосферу, но следует быть готовым к холодам и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Хадльгримскиркья
Концертный зал Харпа
Парламент Альтинг
Городская ратуша
Скульптура «Солнечный странник»
Дом Хёвди
Маяк
Городская котельная «Перлан»
Описание экскурсии
Проехать по ключевым местам города Наше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган. Затем отправимся к старейшему в мире действующему парламенту под названием Альтинг, где вы узнаете о законодательстве Исландии и рассмотрите памятник первой женщине, ставшей членом парламента. Мы поговорим об истории Рейкьявика от эпохи викингов до наших дней, проедем по старинным и современным объектам города, среди которых городская ратуша, скульптура «Солнечный странник» на набережной, дом Хёвди, известный из-за «Исландского саммита», а также Харпа — современный концертный зал с удивительной архитектурой. Вы сделаете несколько отличных фотографий у действующего маяка, осмотрите весь Рейкьявик с городской котельной «Перлан». И без сюрпризов, конечно, на экскурсии не обойдется!
Понять характер и колорит Рейкьявика Как житель Исландии я расскажу удивительные и занимательные факты о специфике страны, менталитете исландцев и их образе жизни. Вы узнаете, почему в Исландию нельзя вернуть купленную лошадь, куда отправиться за настоящими скандинавскими свитерами, похожи ли современные исландцы на викингов, где готовят блюда из акул и тупиков, а где — отведать вкуснейшую баранину и стейки. На озере в центре Рейкьявика вы покормите уток и лебедей, а после прогуляетесь по единственному в городе действующему пляжу, где даже в зимние морозы можно встретить купающихся местных жителей.
Кому подходит экскурсия
Путешественникам, которые хотят за несколько часов увидеть все знаковые места Рейкьявика и составить первое впечатление о городе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 549 туристов
Годы опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно читать дальшеуменьшить
нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня!
Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
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Юлия
Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
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