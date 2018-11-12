2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Рейкьявику - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, погода может быть переменчивой, но поток туристов меньше, что делает прогулки более спокойными. Зимой, хотя и холодно, город украшен огнями, создавая особую атмосферу, но следует быть готовым к холодам и коротким дням.

Рейкьявик - это островок классической европейской культуры среди природных красот Исландии. За несколько часов вы увидите основные достопримечательности столицы, такие как церковь Хадльгримскиркья и концертный зал Харпа. Узнаете об экзотических блюдах национальной кухни, исландских традициях и местном укладе жизни. Подготовьтесь к множеству красивых фотографий и составьте полное впечатление о самобытном Рейкьявике

Описание экскурсии

Проехать по ключевым местам города

Наше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган. Затем отправимся к старейшему в мире действующему парламенту под названием Альтинг, где вы узнаете о законодательстве Исландии и рассмотрите памятник первой женщине, ставшей членом парламента. Мы поговорим об истории Рейкьявика от эпохи викингов до наших дней, проедем по старинным и современным объектам города, среди которых городская ратуша, скульптура «Солнечный странник» на набережной, дом Хёвди, известный из-за «Исландского саммита», а также Харпа — современный концертный зал с удивительной архитектурой. Вы сделаете несколько отличных фотографий у действующего маяка, осмотрите весь Рейкьявик с городской котельной «Перлан». И без сюрпризов, конечно, на экскурсии не обойдется!

Понять характер и колорит Рейкьявика

Как житель Исландии я расскажу удивительные и занимательные факты о специфике страны, менталитете исландцев и их образе жизни. Вы узнаете, почему в Исландию нельзя вернуть купленную лошадь, куда отправиться за настоящими скандинавскими свитерами, похожи ли современные исландцы на викингов, где готовят блюда из акул и тупиков, а где — отведать вкуснейшую баранину и стейки. На озере в центре Рейкьявика вы покормите уток и лебедей, а после прогуляетесь по единственному в городе действующему пляжу, где даже в зимние морозы можно встретить купающихся местных жителей.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят за несколько часов увидеть все знаковые места Рейкьявика и составить первое впечатление о городе.