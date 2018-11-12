2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Весь Рейкьявик за один день

Увидите 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, Альтинг и другие ключевые места столицы Исландии
Рейкьявик - это островок классической европейской культуры среди природных красот Исландии.

За несколько часов вы увидите основные достопримечательности столицы, такие как церковь Хадльгримскиркья и концертный зал Харпа. Узнаете об экзотических блюдах национальной кухни, исландских традициях и местном укладе жизни.

Подготовьтесь к множеству красивых фотографий и составьте полное впечатление о самобытном Рейкьявике
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Посетите ключевые достопримечательности
  • 📸 Сделайте красивые фотографии
  • 🎶 Узнайте о местной культуре и традициях
  • 🍽️ Попробуйте экзотические блюда
  • 🗺️ Исследуйте исторические и современные объекты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Рейкьявику - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, погода может быть переменчивой, но поток туристов меньше, что делает прогулки более спокойными. Зимой, хотя и холодно, город украшен огнями, создавая особую атмосферу, но следует быть готовым к холодам и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день

Что можно увидеть

  • Церковь Хадльгримскиркья
  • Концертный зал Харпа
  • Парламент Альтинг
  • Городская ратуша
  • Скульптура «Солнечный странник»
  • Дом Хёвди
  • Маяк
  • Городская котельная «Перлан»

Описание экскурсии

Проехать по ключевым местам города
Наше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган. Затем отправимся к старейшему в мире действующему парламенту под названием Альтинг, где вы узнаете о законодательстве Исландии и рассмотрите памятник первой женщине, ставшей членом парламента. Мы поговорим об истории Рейкьявика от эпохи викингов до наших дней, проедем по старинным и современным объектам города, среди которых городская ратуша, скульптура «Солнечный странник» на набережной, дом Хёвди, известный из-за «Исландского саммита», а также Харпа — современный концертный зал с удивительной архитектурой. Вы сделаете несколько отличных фотографий у действующего маяка, осмотрите весь Рейкьявик с городской котельной «Перлан». И без сюрпризов, конечно, на экскурсии не обойдется!

Понять характер и колорит Рейкьявика
Как житель Исландии я расскажу удивительные и занимательные факты о специфике страны, менталитете исландцев и их образе жизни. Вы узнаете, почему в Исландию нельзя вернуть купленную лошадь, куда отправиться за настоящими скандинавскими свитерами, похожи ли современные исландцы на викингов, где готовят блюда из акул и тупиков, а где — отведать вкуснейшую баранину и стейки. На озере в центре Рейкьявика вы покормите уток и лебедей, а после прогуляетесь по единственному в городе действующему пляжу, где даже в зимние морозы можно встретить купающихся местных жителей.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят за несколько часов увидеть все знаковые места Рейкьявика и составить первое впечатление о городе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 549 туристов
Годы опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно
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нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Михаил просто невероятный!
Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
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Юлия
Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
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