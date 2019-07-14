2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Проехать по ключевым местам города Наше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган. Затем отправимся к старейшему в мире действующему парламенту под названием Альтинг, где вы узнаете о законодательстве Исландии и рассмотрите памятник первой женщине, ставшей членом парламента. Мы поговорим об истории Рейкьявика от эпохи викингов до наших дней, проедем по старинным и современным объектам города, среди которых городская ратуша, скульптура «Солнечный странник» на набережной, дом Хёвди, известный из-за «Исландского саммита», а также Харпа — современный концертный зал с удивительной архитектурой. Вы сделаете несколько отличных фотографий у действующего маяка, осмотрите весь Рейкьявик с городской котельной «Перлан». И без сюрпризов, конечно, на экскурсии не обойдется!
Понять характер и колорит Рейкьявика Как житель Исландии я расскажу удивительные и занимательные факты о специфике страны, менталитете исландцев и их образе жизни. Вы узнаете, почему в Исландию нельзя вернуть купленную лошадь, куда отправиться за настоящими скандинавскими свитерами, похожи ли современные исландцы на викингов, где готовят блюда из акул и тупиков, а где — отведать вкуснейшую баранину и стейки. На озере в центре Рейкьявика вы покормите уток и лебедей, а после прогуляетесь по единственному в городе действующему пляжу, где даже в зимние морозы можно встретить купающихся местных жителей.
Кому подходит экскурсия
Путешественникам, которые хотят за несколько часов увидеть все знаковые места Рейкьявика и составить первое впечатление о городе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня!
Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Золотое кольцо — тот самый маршрут, с которого стоит начать знакомство с потрясающей природой Исландии. Вы посетите природные локации, которые по праву считаются визитными карточками страны, побываете в национальном парке Тингвелдир, откуда берет начало исландское государство, понаблюдаете за извержением гейзера в долине Хёйкадалюр, попробуете местный суп с бараниной и навсегда влюбитесь в Исландию, стоя у величественного водопада Гюдльфосс.
Сказочные водопады, термальный бассейн, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж
Путешествие по южному побережью за один день откроет для вас все краски космической природы Исландии! Вы услышите шум мощных водопадов, окруженных облаками водяной пыли, пройдете по склонам ледника Соульхеймажкютль, покрытым вулканическим пеплом. Искупаетесь в старейшем термальном бассейне, окруженном горами, понаблюдаете за тупиками у романтичного маяка Дирхоулаэй и пройдете по черному песку, слушая песню океана.
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес, где бьется вулканическое сердце Исландии. Здесь перед вами предстанут горячие источники Крисювика, грязевые гейзеры Ганнухвера, лавовые поля, покрытые мхом, и разломы земной коры. Приготовьтесь заглянуть в бассейн тролля и пройти по мосту между континентами!
Разобраться в характере скандинавского города и изучить его знаковые места
Хотите познакомиться с самой северной столицей мира и по-настоящему понять уютный Рейкьявик? Мы осмотрим церковь Хатгримскиркья и знаменитый вагончик с хот-догами, побываем на месте встречи Горбачева и Рейгана, поговорим об истории Исландии, в которой не обошлось без эльфов и троллей, и откроем секрет самого странного местного деликатеса.