2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке

Misha
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Misha – ваш гид
Рейкьявик — практически единственный островок классической европейской культуры посреди фантастических природных красот Исландии.

За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями столицы от монументальной церкви Хадльгримскиркья до концертного зала Харпа, расскажу об экзотических блюдах национальной кухни, исландских традициях и специфике местного жизненного уклада.

Приготовьтесь сделать огромное количество красивых фотографий и составить объемное впечатление о самобытном Рейкьявике.
От 200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день

Что вас ожидает

Проехать по ключевым местам города
Наше авто-путешествие начнется у главного символа столицы: вы увидите впечатляющую 75-метровую церковь Хадльгримскиркья, рассмотрите её внутреннее убранство и 25-тонный механический орган. Затем отправимся к старейшему в мире действующему парламенту под названием Альтинг, где вы узнаете о законодательстве Исландии и рассмотрите памятник первой женщине, ставшей членом парламента. Мы поговорим об истории Рейкьявика от эпохи викингов до наших дней, проедем по старинным и современным объектам города, среди которых городская ратуша, скульптура «Солнечный странник» на набережной, дом Хёвди, известный из-за «Исландского саммита», а также Харпа — современный концертный зал с удивительной архитектурой. Вы сделаете несколько отличных фотографий у действующего маяка, осмотрите весь Рейкьявик с городской котельной «Перлан». И без сюрпризов, конечно, на экскурсии не обойдется!

Понять характер и колорит Рейкьявика
Как житель Исландии я  расскажу удивительные и занимательные факты о специфике страны, менталитете исландцев и их образе жизни. Вы узнаете, почему в Исландию нельзя вернуть купленную лошадь, куда отправиться за настоящими скандинавскими свитерами, похожи ли современные исландцы на викингов, где готовят блюда из акул и тупиков, а где — отведать вкуснейшую баранину и стейки. На озере в центре Рейкьявика вы покормите уток и лебедей, а после прогуляетесь по единственному в городе действующему пляжу, где даже в зимние морозы можно встретить купающихся местных жителей.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят за несколько часов увидеть все знаковые места Рейкьявика и составить первое впечатление о городе.

Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июля 2019
Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
12 ноября 2018
Михаил просто невероятный!
Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!

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