Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Однодневная экскурсия по южному побережью Исландии откроет перед вами все краски этой удивительной страны.
Вы увидите водопады Сельяландсфосс и Скогафосс, пройдете по леднику Соульхеймажкютль, покрытому вулканическим пеплом, и насладитесь видами с полуострова Дирхоулаэй. Черный пляж с его неземными пейзажами станет незабываемым завершением вашего путешествия
Лучшие месяцы для экскурсии по южному побережью Исландии - с июня по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а продолжительность светового дня позволяет увидеть больше достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сельяландсфосс
Скогафосс
Квернуфосс
Соульхеймажкютль
Дирхоулаэй
Черный пляж
Описание экскурсии
Красота и мощь исландских водопадов
Первой остановкой на нашем пути станет 60-метровый водопад Сельяландсфосс: широкая тропа вдоль скалы позволит пройти за водопадом и осмотреть его со всех сторон — впечатляющее зрелище! Вы полюбуетесь неземными пейзажами водопада, пройдете через столб водяной пыли, который, словно дым, поднимается над скалой, а в солнечную погоду увидите над Сельяландсфоссом яркие радужные ободки. Еще один водопад на нашем пути — Скогафосс 25-метровой ширины и 60-метровой высоты, с которым связана легенда о первом викинге Траси Тоуроулфссоне и древнем кольце. А у водопада Квернуфосс, куда практически не добираются туристы, вы отдохнете от суеты города и окажетесь наедине с исландской природой.
Лед и пепел — пейзажи ледника Соульхеймажкютль
У древнего ледника Соульхеймажкютль вас ждут по-настоящему уникальные ландшафты: местами лед здесь покрыт вулканическим пеплом, оседающим после извержений, а причудливая смесь чёрных и белых линий и участков гипнотизирует и впечатляет.
Живописный полуостров Дирхоулаэй
Затем мы отправимся на полуостров Дирхоулаэй, пейзаж которого гармонично дополняет традиционный бело-красный маяк. С вершины мыса вы увидите океанические волны и черную скалистую арку, в которую заходят суда и специальные вездеходы-амфибии. Кроме того, Дирхоулаэй — настоящий птичий заповедник: в период гнездования вы встретите здесь тупиков — пернатых символов Исландии — и других птиц.
Космический ландшафт Черного пляжа
Над Черным пляжем, одной из главных природных достопримечательностей Исландии, изрядно потрудились вулканы: все побережье здесь состоит из чистого черного гравия и черных валунов. Авторитетные издания не раз признавали этот пляж красивейшим на Земле, а режиссеры часто выбирают его для съемок фантастических фильмов, ведь здешние пейзажи действительно неземные.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с гидом, который одержим желанием показать вам как можно больше природных чудес Исландии!
В автомобиле всегда есть питьевая вода, термос с горячей водой и чай.
Также я всегда беру с собой дрон, и при желании мы сможем сделать фото- или видеоотчет из поездки.
Экскурсия начинается от вашего отеля, после я возвращаю вас обратно или отвожу в другое место по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Рейкьявике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 549 туристов
Годы опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно читать дальшеуменьшить
нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня!
Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Михаил превзошёл все наши ожидания: приехал за нами в отель заранее, машина была комфортная, поездка не утомительная, но насыщенная…. все рассказал, показал, остановились пофоткали люпины (они в это время года невероятные), перекусили местными специалитетами. В общем, остались в приятном восторге, влюбились в Исландию, впечатлились разнообразием: водопады, ледник, пляж… мечтаем теперь приехать зимой Михаилу еще раз огромная благодарность за незабываемый день!
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A
Aleksei
Всё понравилось, экскурсию проводила гид Ольга, побывали на всех запланированных локациях, отличные впечатления!
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А
Александра
Хочу выразить искреннюю благодарность за великолепно организованную экскурсию от имени всей нашей компании! Исландия — удивительная, суровая и завораживающая страна, и благодаря Михаилу мы смогли в полной мере прочувствовать её читать дальшеуменьшить
красоту даже за столь ограниченное время.
С первого до последнего момента всё было продумано до мелочей: от утреннего завтрака до финальных локаций — Михаил учёл все наши пожелания и превзошёл ожидания. Он — не просто гид, а настоящий профессионал своего дела: внимательный, доброжелательный, прекрасно разбирается в маршрутах, истории и тонкостях местной природы. Плюс — отличный водитель и замечательный собеседник!
Если вы ищете насыщенную, комфортную и по-настоящему душевную экскурсию по Исландии — смело обращайтесь к Михаилу. От всей души рекомендую!
+2
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Екатерина
Я в полном восторге!!! 👻 Столько впечатлений за один день, просто слов не хватит, чтобы описать. Спасибо огромное Михаилу! Для меня супер важно, когда много времени проводишь в пути, как читать дальшеуменьшить
человек водит машину и хочу сказать, что было очень комфортно! За классный плейлист отдельное спасибо). Мы посмотрели очень много, Михаил учел все пожелания. Так же понравилось, что нет ощущения, что ты на экскурсии и по таймингу смотришь достопримечательности). На локациях можно походить и посмотреть подольше, если хочется, никто никуда не торопит). В пути много было мест, где можно перекусить, что-то взять с собой. Очень рекомендую, особенно если вы впервые в Исландии☺️
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О
Ольга
Лучшие выходные в Исландии. Все ожидания оправданы, даже больше. Это так прекрасно, когда не нужно гуглить локации и смотреть в навигатор, а можно просто наслаждаться видами. Отличный маршрут, прекрасная экскурсия, вкусный обед с видом на водопад. Только положительные эмоции и красивые фото остались после поездки. Рекомендую
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L
Lyubov
Спасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было очень красиво - везде, где мы побывали. Мы "почемучки" и Анна с удовольствием делилась с нами своей любовью к стране. В организационном плане мы тоже очень довольны. Большое спасибо! Выяснилось, что мы многого не посмотрели, приедем еще 🤗
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