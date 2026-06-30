Лучшие месяцы для экскурсии по южному побережью Исландии - с июня по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а продолжительность светового дня позволяет увидеть больше достопримечательностей.

Однодневная экскурсия по южному побережью Исландии откроет перед вами все краски этой удивительной страны. Вы увидите водопады Сельяландсфосс и Скогафосс, пройдете по леднику Соульхеймажкютль, покрытому вулканическим пеплом, и насладитесь видами с полуострова Дирхоулаэй. Черный пляж с его неземными пейзажами станет незабываемым завершением вашего путешествия

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Описание экскурсии

Красота и мощь исландских водопадов

Первой остановкой на нашем пути станет 60-метровый водопад Сельяландсфосс: широкая тропа вдоль скалы позволит пройти за водопадом и осмотреть его со всех сторон — впечатляющее зрелище! Вы полюбуетесь неземными пейзажами водопада, пройдете через столб водяной пыли, который, словно дым, поднимается над скалой, а в солнечную погоду увидите над Сельяландсфоссом яркие радужные ободки. Еще один водопад на нашем пути — Скогафосс 25-метровой ширины и 60-метровой высоты, с которым связана легенда о первом викинге Траси Тоуроулфссоне и древнем кольце. А у водопада Квернуфосс, куда практически не добираются туристы, вы отдохнете от суеты города и окажетесь наедине с исландской природой.

Лед и пепел — пейзажи ледника Соульхеймажкютль

У древнего ледника Соульхеймажкютль вас ждут по-настоящему уникальные ландшафты: местами лед здесь покрыт вулканическим пеплом, оседающим после извержений, а причудливая смесь чёрных и белых линий и участков гипнотизирует и впечатляет.

Живописный полуостров Дирхоулаэй

Затем мы отправимся на полуостров Дирхоулаэй, пейзаж которого гармонично дополняет традиционный бело-красный маяк. С вершины мыса вы увидите океанические волны и черную скалистую арку, в которую заходят суда и специальные вездеходы-амфибии. Кроме того, Дирхоулаэй — настоящий птичий заповедник: в период гнездования вы встретите здесь тупиков — пернатых символов Исландии — и других птиц.

Космический ландшафт Черного пляжа

Над Черным пляжем, одной из главных природных достопримечательностей Исландии, изрядно потрудились вулканы: все побережье здесь состоит из чистого черного гравия и черных валунов. Авторитетные издания не раз признавали этот пляж красивейшим на Земле, а режиссеры часто выбирают его для съемок фантастических фильмов, ведь здешние пейзажи действительно неземные.

Организационные детали