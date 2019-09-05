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Сказочные водопады, термальный бассейн, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж

Misha
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Misha – ваш гид
Путешествие по южному побережью за один день откроет для вас все краски космической природы Исландии! Вы услышите шум мощных водопадов, окруженных облаками водяной пыли, пройдете по склонам ледника Соульхеймажкютль, покрытым вулканическим пеплом.

Искупаетесь в старейшем термальном бассейне, окруженном горами, понаблюдаете за тупиками у романтичного маяка Дирхоулаэй и пройдете по черному песку, слушая песню океана.
От 450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии

Что вас ожидает

Красота и мощь исландских водопадов
Первой остановкой на нашем пути станет 60-метровый водопад Сельяландсфосс: широкая тропа вдоль скалы позволит пройти за водопадом и осмотреть его со всех сторон — впечатляющее зрелище! Вы полюбуетесь неземными пейзажами водопада, пройдете через столб водяной пыли, который, словно дым, поднимается над скалой, а в солнечную погоду увидите над Сельяландсфоссом яркие радужные ободки. Еще один водопад на нашем пути — Скогафосс 25-метровой ширины и 60-метровой высоты, с которым связана легенда о первом викинге Траси Тоуроулфссоне и древнем кольце. А у водопада Квернуфосс, куда практически не добираются туристы, вы отдохнете от суеты города и окажетесь наедине с исландской природой.

Лед и пепел — пейзажи ледника Соульхеймажкютль
У древнего ледника Соульхеймажкютль вас ждут по-настоящему уникальные ландшафты: местами лед здесь покрыт вулканическим пеплом, оседающим после извержений, а причудливая смесь чёрных и белых линий и участков гипнотизирует и впечатляет.

Искупаться в термальном бассейне
По пути мы остановимся у старейшего термального бассейна Сельявалалауг, который расположился под открытым небом в горном ущелье. Искупаться в теплой воде, которая подогревается самой природой, среди величественных горных панорамам Исландии — что может быть лучше?

Живописный полуостров Дирхоулаэй
Затем мы отправимся на полуостров Дирхоулаэй, пейзаж которого гармонично дополняет традиционный бело-красный маяк. С вершины мыса вы увидите океанические волны и черную скалистую арку, в которую заходят суда и специальные вездеходы-амфибии. Кроме того, Дирхоулаэй — настоящий птичий заповедник: в период гнездования вы встретите здесь тупиков — пернатых символов Исландии — и других птиц.

Космический ландшафт Черного пляжа
Над Черным пляжем, одной из главных природных достопримечательностей Исландии, изрядно потрудились вулканы: все побережье здесь состоит из чистого черного гравия и черных валунов. Авторитетные издания не раз признавали этот пляж красивейшим на Земле, а режиссеры часто выбирают его для съемок фантастических фильмов, ведь здешние пейзажи действительно неземные.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с гидом, который одержим желанием показать вам как можно больше природных чудес Исландии!
  • В автомобиле всегда есть питьевая вода, термос с горячей водой и чай.
  • Также я всегда беру с собой дрон, и при желании мы сможем сделать фото- или видеоотчет из поездки.
  • Для купания в термальном бассейне не забудьте купальные принадлежности.
  • Экскурсия начинается от вашего отеля, после я возвращаю вас обратно или отвожу в другое место по желанию.
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии
Исследовать южный берег Исландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Более пяти лет опыта жизни в Исландии позволили мне создать свои авторские маршруты по стране! Опираясь на свой печальный опыт как туриста в стандартных автобусных обзорных экскурсиях, я сделал вывод, что именно нужно путешественнику в Исландии: во-первых, это комфортность передвижения, так как тур может длиться 12 часов. Во-вторых, меньше скучных историй и больше красивых мест. В третьих, важно найти общий язык: я успеваю это сделать за 40 минут во время дороги от аэропорта до Рейкявика, поэтому весь тур проходит с комфортом как для вас, так и для меня! Вся поездка проходит на комфортабельном личном автомобиле, где всегда есть питьевая вода и термос с чаем. Также по пути мы всегда можем остановиться на какой-либо локации, которая вам понравилась — я буду только «за»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 сентября 2019
Экскурсия была очень хорошо спланирована.
Она продолжалась 10 часов и мы в полной мере насладились природой.
Уезжать не хотелось. Михаил, именно тот человек, который должен проводить такие экскурсии.
Он говорит не много, ( а на природе, мне кажется, много говорить не надо), лаконично и четко отвечает на вопросы, прекрасно водит машину. Мы получили огромное удовольствие.

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