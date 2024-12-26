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Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Sunna Guesthouse, Klausturhof guesthouse или аналогичных отелях, гостевых домах, апартаментах. Будем ночевать в Рейкьявике и в других регионах страны по маршруту. Размещение комфортное, но без роскоши.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены в 1-м дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Обеды во время экскурсий обычно в кафе/ресторанах или перекусы с собой, ужины в местах размещения.
Транспорт. Перемещаемся на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mercedes Sprinter. У нас команда первоклассных опытных гидов-водителей, живущих в Исландии много лет.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует особой физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от парковки до достопримечательности.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Нужен шенген.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в отеле, отдых
Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение в отель или гостевой дом, ночь в Рейкьявике.
Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курорт
Утром прогуляемся по Рейкьявику, затем исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.
Посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату).
По Золотому кольцу Исландии
На несколько дней уезжаем из Рейкьявика. Сегодня посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау.
При желании можем заехать в термальный спа-курорт «Секретная лагуна» (вход оплачивается дополнительно) или другой термальный бассейн. Ночь в Хелле.
Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей
Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.
Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.
На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.
Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, Хёбн
В этот день побываем в настоящем царстве льда! Отправляемся в национальный парк «Скафтафетль», чтобы приблизиться к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).
Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее!
Далее доедем до городка Хёбн, где можно отведать самых вкусных лангустинов. Здесь же останемся на ночь.
Восточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лес
Сегодня поедем по живописному побережью восточных фьордов. Сделаем несколько остановок в примечательных локациях. Вас ждут городок Дьюпивогюр с интересными скульптурами, третий по высоте в стране водопад Хенгифосс, озеро Лагарфльоут, в недрах которого обитает мифическое чудовище, чуть ли не единственный лес в Исландии и другие достопримечательности.
За доплату возможно посещение музея камней. Ночь в городе Эйильсстадир, недалеко от озера.
Достопримечательности Северо-Востока Исландии
Приготовьтесь к разнообразным локациям! Сначала, по возможности, мы заедем на мыс Боргарфьордюр-Эйстри, где расположена рыбацкая деревушка, и примерно до середины августа можно встретить тупиков.
Затем посетим впечатляющий водопад Деттифосс, который считается самым мощным в Европе и запечатлён в фильме «Прометей». (Обратите внимание: подъехать к водопаду мы сможем только с одной из сторон — решение принимает гид по состоянию дорог, возможностям транспорта и пожеланиям группы.)
Если позволит дорога, побываем в живописном каньоне Студлагил: здесь протекает бирюзовая река в окружении базальтовых колонн. Доедем до озера Миватн, увидим соседнее геотермальное поле и радужный водопад Годафосс, что в переводе означает «Водопад богов». При наличии времени, отдохнём на местном термальном спа-курорте (за доплату).
Север Исландии: Акурейри и другие локации
Утром для желающих (за доплату) состоится морская экскурсия «Китовое сафари» (из Акурейри или Хусавика). Обычно она занимает около 3 часов.
В этот день мы посетим город Акурейри, который называют северной столицей Исландии. Если будет время, прогуляемся по уютным улочкам и посмотрим на первый в Исландии ботанический сад, самый северный на планете.
Затем отправимся дальше по северному побережью, по пути сделаем ещё несколько остановок, на которые хватит время: например, на полуострове Ватнснес, у живописной скалы Хвитсеркюр, в деревушке Глаумбер из землянок и дерновых домиков. На ночь остановимся в районе небольшого поселения Лёйгарбакки.
Полуостров Снайфедльснес
Сегодня вас ждёт экскурсия на западный полуостров Снайфедльснес. Его называют «Исландией в миниатюре», так как здесь есть всё, чем славится Исландия: ледники и вулканы, водопады и чёрные пляжи.
Вы увидите самую фотографируемую гору Киркьюфедль, которая также послужила декорацией к «Игре престолов», и вулкан, описанный Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли». Если повезёт, сможем понаблюдать за морскими котиками в естественной среде обитания.
Ночь в районе города Боргарнес.
Серебряное кольцо Исландии
Сегодня отправимся по маршруту Серебряного кольца Исландии. Увидим самый мощный в Европе геотермальный источник и полюбуемся невероятными водопадами Хрёйнфоссар, струи которых сочатся из-под вулканической лавы.
При желании можем посетить местную пивоварню. Преодолеем Китовый фьорд по 6-километровому тоннелю или по берегу (по ситуации и времени). Затем вернёмся в Рейкьявик.
Свободное время, отъезд
Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить и прочее.
Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€4090
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от аэропорта и обратно
- Экскурсии по программе (на авто/автобусе, пешие)
- Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
- Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
- Перелёт до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Виза и страховка путешественника
- Трансферы и экскурсии вне программы
- Доплата за 1-местное размещение составит около €80-100 за ночь
- Посещение спа-курорта «Голубая лагуна» - €100
- Прогулка по Ледниковой лагуне на лодке "Амфибия" или "Зодиак" - от €50
- Экскурсия «Китовое сафари» - около €110
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу ещё раз Вас поблагодарить за организацию тура, поездка произвела огромное впечатление. Каждый день отрывались новые локации одна краше другой, думаешь что тебя