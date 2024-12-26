Исландская кругосветка: вся страна за один тур

Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами
Из Рейкьявика в Рейкьявик мы проедем страну по периметру! Посетим полуостров Рейкьянес и западный полуостров Снайфельснесс, Ледниковую лагуну, национальные парки и достопримечательности по маршрутам Золотого и Серебряного колец Исландии.

Посмотрим на
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впечатляющие водопады и Алмазный пляж, гору, послужившую декорацией к «Игре престолов», и вулкан, о котором писал Жюль Верн. Мы увидим дымящиеся фумаролы, яркие озёра, изумрудные каньоны и живописные мысы. А если повезёт, встретим тупиков и морских котиков в их естественной среде обитания.

5
1 отзыв
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Ближайшие даты:
3
июл3
авг
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Sunna Guesthouse, Klausturhof guesthouse или аналогичных отелях, гостевых домах, апартаментах. Будем ночевать в Рейкьявике и в других регионах страны по маршруту. Размещение комфортное, но без роскоши.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Обеды во время экскурсий обычно в кафе/ресторанах или перекусы с собой, ужины в местах размещения.

Транспорт. Перемещаемся на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mercedes Sprinter. У нас команда первоклассных опытных гидов-водителей, живущих в Исландии много лет.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует особой физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от парковки до достопримечательности.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Нужен шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение в отель или гостевой дом, ночь в Рейкьявике.

Прилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдых
2 день

Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курорт

Утром прогуляемся по Рейкьявику, затем исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.

Посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату).

Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курортЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курортЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курортЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курортЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курортЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес, спа-курорт
3 день

По Золотому кольцу Исландии

На несколько дней уезжаем из Рейкьявика. Сегодня посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау.

При желании можем заехать в термальный спа-курорт «Секретная лагуна» (вход оплачивается дополнительно) или другой термальный бассейн. Ночь в Хелле.

По Золотому кольцу ИсландииПо Золотому кольцу ИсландииПо Золотому кольцу ИсландииПо Золотому кольцу ИсландииПо Золотому кольцу Исландии
4 день

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей

Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.

Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.

На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей
5 день

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, Хёбн

В этот день побываем в настоящем царстве льда! Отправляемся в национальный парк «Скафтафетль», чтобы приблизиться к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).

Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее!

Далее доедем до городка Хёбн, где можно отведать самых вкусных лангустинов. Здесь же останемся на ночь.

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, ХёбнНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, ХёбнНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, ХёбнНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, ХёбнНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж, Хёбн
6 день

Восточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лес

Сегодня поедем по живописному побережью восточных фьордов. Сделаем несколько остановок в примечательных локациях. Вас ждут городок Дьюпивогюр с интересными скульптурами, третий по высоте в стране водопад Хенгифосс, озеро Лагарфльоут, в недрах которого обитает мифическое чудовище, чуть ли не единственный лес в Исландии и другие достопримечательности.

За доплату возможно посещение музея камней. Ночь в городе Эйильсстадир, недалеко от озера.

Восточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лесВосточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лесВосточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лесВосточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лесВосточное побережье: фьорды, водопад, озеро и лес
7 день

Достопримечательности Северо-Востока Исландии

Приготовьтесь к разнообразным локациям! Сначала, по возможности, мы заедем на мыс Боргарфьордюр-Эйстри, где расположена рыбацкая деревушка, и примерно до середины августа можно встретить тупиков.

Затем посетим впечатляющий водопад Деттифосс, который считается самым мощным в Европе и запечатлён в фильме «Прометей». (Обратите внимание: подъехать к водопаду мы сможем только с одной из сторон — решение принимает гид по состоянию дорог, возможностям транспорта и пожеланиям группы.)

Если позволит дорога, побываем в живописном каньоне Студлагил: здесь протекает бирюзовая река в окружении базальтовых колонн. Доедем до озера Миватн, увидим соседнее геотермальное поле и радужный водопад Годафосс, что в переводе означает «Водопад богов». При наличии времени, отдохнём на местном термальном спа-курорте (за доплату).

Достопримечательности Северо-Востока ИсландииДостопримечательности Северо-Востока ИсландииДостопримечательности Северо-Востока ИсландииДостопримечательности Северо-Востока ИсландииДостопримечательности Северо-Востока ИсландииДостопримечательности Северо-Востока Исландии
8 день

Север Исландии: Акурейри и другие локации

Утром для желающих (за доплату) состоится морская экскурсия «Китовое сафари» (из Акурейри или Хусавика). Обычно она занимает около 3 часов.

В этот день мы посетим город Акурейри, который называют северной столицей Исландии. Если будет время, прогуляемся по уютным улочкам и посмотрим на первый в Исландии ботанический сад, самый северный на планете.

Затем отправимся дальше по северному побережью, по пути сделаем ещё несколько остановок, на которые хватит время: например, на полуострове Ватнснес, у живописной скалы Хвитсеркюр, в деревушке Глаумбер из землянок и дерновых домиков. На ночь остановимся в районе небольшого поселения Лёйгарбакки.

Север Исландии: Акурейри и другие локацииСевер Исландии: Акурейри и другие локацииСевер Исландии: Акурейри и другие локацииСевер Исландии: Акурейри и другие локации
9 день

Полуостров Снайфедльснес

Сегодня вас ждёт экскурсия на западный полуостров Снайфедльснес. Его называют «Исландией в миниатюре», так как здесь есть всё, чем славится Исландия: ледники и вулканы, водопады и чёрные пляжи.

Вы увидите самую фотографируемую гору Киркьюфедль, которая также послужила декорацией к «Игре престолов», и вулкан, описанный Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли». Если повезёт, сможем понаблюдать за морскими котиками в естественной среде обитания.

Ночь в районе города Боргарнес.

Полуостров СнайфедльснесПолуостров СнайфедльснесПолуостров СнайфедльснесПолуостров Снайфедльснес
10 день

Серебряное кольцо Исландии

Сегодня отправимся по маршруту Серебряного кольца Исландии. Увидим самый мощный в Европе геотермальный источник и полюбуемся невероятными водопадами Хрёйнфоссар, струи которых сочатся из-под вулканической лавы.

При желании можем посетить местную пивоварню. Преодолеем Китовый фьорд по 6-километровому тоннелю или по берегу (по ситуации и времени). Затем вернёмся в Рейкьявик.

Серебряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо Исландии
11 день

Свободное время, отъезд

Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить и прочее.

Затем — трансфер в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€4090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от аэропорта и обратно
  • Экскурсии по программе (на авто/автобусе, пешие)
  • Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
  • Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза и страховка путешественника
  • Трансферы и экскурсии вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение составит около €80-100 за ночь
  • Посещение спа-курорта «Голубая лагуна» - €100
  • Прогулка по Ледниковой лагуне на лодке "Амфибия" или "Зодиак" - от €50
  • Экскурсия «Китовое сафари» - около €110
Место начала и завершения?
Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 дек 2024
Добрый день, Светлана! Я наконец добрался до дома)
Хочу ещё раз Вас поблагодарить за организацию тура, поездка произвела огромное впечатление. Каждый день отрывались новые локации одна краше другой, думаешь что тебя
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уже ничего не удивит, но нет.
Исландия каждый день предоставляет что-то новенькое.
У нас сложилась отличная группа, благодаря этой поездке познакомился с интересными людьми и у нас сложилась отличная команда
единомышленников)
Обязательно порекомендую Вас и Исландию своим друзьям и знакомым, т. к. Вы всегда были на связи и решали все возникающие вопросы максимально быстро. Спасибо Вам ещё раз и до новых встреч!

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