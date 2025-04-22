8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
«На нашем маршруте встретятся самые живописные локации: чёрные вулканические пляжи, базальтовые колонны, мощные водопады, изумрудные озёра и многие другие шедевры суровой северной природы»
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2 800 за человека
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
«Вы побываете на пляжах, один из которых покрыт чёрным песком, а второй — глыбами, сверкающими как алмазы»
15 июн в 14:00
20 июл в 14:00
€1 690 за человека
11 дней
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
«Посмотрим на впечатляющие водопады и Алмазный пляж, гору, послужившую декорацией к «Игре престолов», и вулкан, о котором писал Жюль Верн»
3 июл в 10:00
3 авг в 10:00
€4 090 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Пляжи»
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