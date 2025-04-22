Найдено 3 тура в категории « Пляжи » в Рейкьявике на русском языке, цены от €1 690. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе Конные прогулки 8 дней Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00 «На нашем маршруте встретятся самые живописные локации: чёрные вулканические пляжи, базальтовые колонны, мощные водопады, изумрудные озёра и многие другие шедевры суровой северной природы» € 2 800 за человека На машине 5 дней Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца Начало: Рейкьявик, любое удобное время «Вы побываете на пляжах, один из которых покрыт чёрным песком, а второй — глыбами, сверкающими как алмазы» € 1 690 за человека На автобусе 11 дней Исландская кругосветка: вся страна за один тур Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время «Посмотрим на впечатляющие водопады и Алмазный пляж, гору, послужившую декорацией к «Игре престолов», и вулкан, о котором писал Жюль Верн» € 4 090 за человека Все туры Рейкьявика

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Пляжи»

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