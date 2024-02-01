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Авторский тур
10 дней
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
«Вы полюбуетесь национальными парками, вулканами, гейзерами, водопадами и скалами»
26 июля в 10:00
$2 490 за человека
Авторский тур
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
«Я покажу вам мощные водопады и озеро в кратере вулкана»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€1 650 за человека
Авторский тур
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
«Увидите ледник и полюбуетесь ледяной лагуной, узнаете, как шумят полноводные водопады и прогуляетесь по живописному изумрудному каньону»
7 июля в 10:00
8 сен в 10:00
€1 590 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий1 февраля 2024Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Водопады»
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