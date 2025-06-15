8 дней
«Я уже давно хочу к северу в Исландию»: классический тур по основным локациям
«Потоптать загадочную ледяную мантию», полюбоваться водопадами, гейзерами и пляжами с чёрным песком
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
«Вы увидите главные достопримечательности по маршрутам Золотого и Серебряного колец Исландии, южного и западного побережий»
15 июн в 10:00
20 июл в 10:00
€2 790 за человека
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
15 июн в 14:00
20 июл в 14:00
€1 690 за человека
11 дней
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
3 июл в 10:00
3 авг в 10:00
€4 090 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Обзорные»
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