Туры из аэропорта Рейкьявика

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Рейкьявике на русском языке, цены от $2 493, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
скидка
10%
1 отзыв
10 дней
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
3 июл в 18:00
13 июл в 18:00
2770$2 493 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
На автобусе
Конные прогулки
8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
2 800 за человека
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
На автобусе
11 дней
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
3 июл в 10:00
3 авг в 10:00
4 090 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Геннадий
    1 февраля 2024
    В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
    Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
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    во многом,благодаря нашему замечательному гиду Олегу! Это действительно Профессионал,искренне увлеченный своим делом,всегда позитивный и энергичный,он сумел открыть нам все самое интересное,что только можно посмотреть в Исландии,с ее потрясающе разнообразной природой и, порой,просто неземными пейзажами! Спасибо всей команде за отлично составленную программу,четкую и продуманную организацию, очень комфортную простоту проживания. Спасибо огромное Олегу,что сумел объединить нас,таких разных,в один дружный коллектив,что грамотно организовал наш быт,включая проживание,передвижения,и,конечно,замечательные завтраки и ужины!)) Очень понравилось,как Олег тактично и умело разруливал возникающие ситуации,учитывая желания всех участников группы… И еще,буквально на ходу,так корректировал наши передвижения,что мы умудрились посмотреть даже больше и интереснее локаций,чем заявлено в программе! Спасибо всей нашей замечательной группе за доброжелательность и поддержку друг друга! И я уверен,что благодаря нам всем,погода на протяжении всего нашего путешествия стояла солнечная,теплая и по настоящему летняя! Желаю всем успехов и побольше интересных путешествий, а команде-процветания и благодарных туристов!))

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Из аэропорта»

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  1. В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
  2. Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
  3. Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Сколько стоит тур в Рейкьявике в октябре 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 2 493 до 4 090 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Из аэропорта», 1 ⭐ отзыв, цены от $2493. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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