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10%
10 дней
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
3 июл в 18:00
13 июл в 18:00
2770$2 493 за человека
8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2 800 за человека
11 дней
Исландская кругосветка: вся страна за один тур
Увидеть главные локации, погулять по необычным пляжам и фумарольным полям и полюбоваться водопадами
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
3 июл в 10:00
3 авг в 10:00
€4 090 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий1 февраля 2024Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Рейкьявике в октябре 2024
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