Пешеходная экскурсия по Аликанте — это первое знакомство с этим ярким и солнечным городом.
Мы увидим основные достопримечательности: величественную крепость Санта-Барбара с потрясающими видами, собор Святого Николая с его уникальной архитектурой,
Описание экскурсии
Пешеходная прогулка по Аликанте — это знакомство с солнечным и уютным городом, где ласковое Средиземное море встречается с мозаичной набережной, а узкие улочки района Санта-Крус очаровывают своей атмосферой. На прогулке вы узнаете увлекательные истории и легенды, увидите, как Аликанте менялся на протяжении веков, и почувствуете ритм жизни современного города. Вас ждет легкая и непринужденная экскурсия с гидом, который прекрасно разбирается в теме. Куда мы отправимся?
Мы поднимемся в крепость Санта-Барбара, откуда открываются потрясающие виды на город, порт и горы • Прогуляемся по живописному кварталу Санта-Крус с его узкими улочками, украшенными цветами, и узнаем историю одного из самых старых и атмосферных районов города • Полюбуемся изящной церковью Санта-Мария с великолепным барочным фасадом, посетим монументальный собор Святого Николая с его огромным куполом • На главной площади перед Мэрией с её элегантным барочным зданием мы узнаем, почему Аликанте считается самой лучшей землёй в мире • На бульваре Эспланада нас ждут пальмы и мозаика, а улица Грибов с ее красочными декорациями станет отличным местом для фото • На одной из самых красивых площадей Аликанте, сделаем остановку в тени вековых фикусов • В Музее праздника «Огни Сан-Хуана» вы узнаете о ярком летнем празднике Аликанте и увидите спасенные от огня фигуры • По желанию можно продегустировать легендарное вино Fondillón или другой традиционный напиток, попробовать местное лакомство Туррон или полакомиться мороженным в аутентичной лавке Яркий и солнечный Аликанте — город, который удивляет и вдохновляет и вам захочется возвращаться сюда вновь и вновь. Важная информация: Надевайте удобную обувь, в летний период рекомендую надевать головной убор и использовать солнцезащитный крем.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Санта Барбара
- Собор Святого Николая
- Городская мэрия
- Бульвар Эспланада
- Центральный рынок
- Церковь Святой Марии
- Улица Грибов
- Музей праздника «Огни Сан-Хуана»
- Район Санта Крус
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на лифт в крепость
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Офис туристической информации у городского пляжа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
- В летний период рекомендую надевать головной убор и использовать солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
1 окт 2025
Т
Татьяна
22 авг 2025
Мария провела для нас отличную экскурсию, даже не смотря на то, что мы по «техническим» причинам:) забронировали ее на самое жаркое время дня. Узнали много нового и интересного. Спасибо!
Е
Евгений
14 июл 2025
Мария провела интересную экскурсию особенно хорошо смогла адаптировать ее под детей
