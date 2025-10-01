Пешеходная прогулка по Аликанте — это знакомство с солнечным и уютным городом, где ласковое Средиземное море встречается с мозаичной набережной, а узкие улочки района Санта-Крус очаровывают своей атмосферой. На прогулке вы узнаете увлекательные истории и легенды, увидите, как Аликанте менялся на протяжении веков, и почувствуете ритм жизни современного города. Вас ждет легкая и непринужденная экскурсия с гидом, который прекрасно разбирается в теме. Куда мы отправимся?

Мы поднимемся в крепость Санта-Барбара, откуда открываются потрясающие виды на город, порт и горы • Прогуляемся по живописному кварталу Санта-Крус с его узкими улочками, украшенными цветами, и узнаем историю одного из самых старых и атмосферных районов города • Полюбуемся изящной церковью Санта-Мария с великолепным барочным фасадом, посетим монументальный собор Святого Николая с его огромным куполом • На главной площади перед Мэрией с её элегантным барочным зданием мы узнаем, почему Аликанте считается самой лучшей землёй в мире • На бульваре Эспланада нас ждут пальмы и мозаика, а улица Грибов с ее красочными декорациями станет отличным местом для фото • На одной из самых красивых площадей Аликанте, сделаем остановку в тени вековых фикусов • В Музее праздника «Огни Сан-Хуана» вы узнаете о ярком летнем празднике Аликанте и увидите спасенные от огня фигуры • По желанию можно продегустировать легендарное вино Fondillón или другой традиционный напиток, попробовать местное лакомство Туррон или полакомиться мороженным в аутентичной лавке Яркий и солнечный Аликанте — город, который удивляет и вдохновляет и вам захочется возвращаться сюда вновь и вновь. Важная информация: Надевайте удобную обувь, в летний период рекомендую надевать головной убор и использовать солнцезащитный крем.