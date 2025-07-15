Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
17 июл в 15:00
€79 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Аликанте - город света
Пешеходная экскурсия по Аликанте - это возможность познакомиться с историей и культурой города, насладиться видами и попробовать местные деликатесы
Начало: Офис туристической информации у городского пляжа
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
€140 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по фотогеничным местам Аликанте, стильные снимки и уютные кафе. Узнайте город изнутри, сохранив яркие воспоминания
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июле 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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