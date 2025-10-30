Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«Прогуляемся по набережной курортного Аликанте»
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
«С берега открывается великолепный вид на бескрайнее море и горные вершины, а вдоль пляжа тянется набережная с уютными кафе, барами и ресторанчиками»
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
«набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Аликанте - город света. От крепостей к набережной
Начало: Офис туристической информации у городского пляжа
«Пешеходная прогулка по Аликанте — это знакомство с солнечным и уютным городом, где ласковое Средиземное море встречается с мозаичной набережной, а узкие улочки района Санта-Крус очаровывают своей атмосферой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 20 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
«Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€81
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 октября 2025Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
- ТТатьяна1 октября 2025Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
- GGalina1 октября 2025Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
- ИИгорь27 сентября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
- ддмитрий18 сентября 2025Все отлично!
- ААнна30 августа 2025Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
- JJelena25 августа 2025Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела
- ООльга22 августа 2025Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.
Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.
- ТТатьяна22 августа 2025Мария провела для нас отличную экскурсию, даже не смотря на то, что мы по «техническим» причинам:) забронировали ее на самое жаркое время дня. Узнали много нового и интересного. Спасибо!
- ССветлана5 августа 2025Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
- ЕЕлена17 июля 2025Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
- ТТатьяна15 июля 2025Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
- ССветлана14 июля 2025Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
- ССовпель14 июля 2025Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
- ЕЕвгений14 июля 2025Мария провела интересную экскурсию особенно хорошо смогла адаптировать ее под детей
- ММария10 июня 2025Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
- ИИгорь9 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
- ООльга6 мая 2025Мы провели замечательные 4 часа в пешей экскурсии с Ириной. Ирина показала нам самые «сливки» города, увлекательно рассказала про историю
- ИИрина5 марта 2025Сегодня гуляли с Ириной по Аликанте и это было чудесно. Увлекательно, комфортно, интересно, познавательно. Еще вчера мы впервые пройдя по
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 81 до 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Аликанте, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Аликанте. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025