И Ирина Аликанте. Обзорная экскурсия Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!

Т Татьяна Магия вечернего Аликанте Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍

G Galina Аликанте. Обзорная экскурсия Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.

И Игорь Аликанте. Обзорная экскурсия читать дальше переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой он на самом деле.

Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья. Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и

А Анна К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.

J Jelena К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса читать дальше – место, которое поражает своей красотой и атмосферой. Затем нас ждала встреча с фламинго и освежающее купание в Бениссе с прекрасными морскими видами.



Прогулка по Кальпе запомнилась не только пейзажами, но и гастрономическими открытиями – мы попробовали свежие морепродукты и необычную сангрию с клубникой и манго. В Алтее по-настоящему ощущается дух Испании: живые улочки, колоритные смотровые площадки, уютная атмосфера. Единственное, хотелось бы чуть больше времени на сувенирные лавочки в Алтее.



Огромная благодарность нашему гиду Валерии за её внимание, заботу, интересные рассказы и прекрасную организацию поездки. Экскурсия получилась насыщенной, лёгкой и незабываемой! Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела

О Ольга К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.

Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.

Т Татьяна Аликанте - город света. От крепостей к набережной Мария провела для нас отличную экскурсию, даже не смотря на то, что мы по «техническим» причинам:) забронировали ее на самое жаркое время дня. Узнали много нового и интересного. Спасибо!

С Светлана Магия вечернего Аликанте Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!

Е Елена Магия вечернего Аликанте Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.

Т Татьяна Магия вечернего Аликанте Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!

С Светлана Магия вечернего Аликанте читать дальше отличная прогулка с ощущением что ты приехал в гости к хорошему другу,который показывает и рассказывает от всей души! Учитывая все твои особенности, ожидания и предпочтения!!!

Я однозначно рекомендовала бы Марию своим знакомым! Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер

С Совпель Магия вечернего Аликанте читать дальше прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)

В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.

Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.

Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела. Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо

Е Евгений Аликанте - город света. От крепостей к набережной Мария провела интересную экскурсию особенно хорошо смогла адаптировать ее под детей

М Мария Аликанте. Обзорная экскурсия читать дальше и умеющий увлечь рассказом.



Мы узнали много интересного об истории и культуре Аликанте, услышали яркие легенды и необычные факты, а ещё получили массу полезных советов — куда заглянуть, где поесть, что попробовать. Главное не садиться на тёщин стул! 😉 Всё было легко, живо и по-доброму.



Спасибо Ирине за тёплую атмосферу, чувство юмора и настоящую любовь к городу. Очень рекомендуем! Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город

И Игорь Аликанте. Обзорная экскурсия Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!

О Ольга Аликанте. Обзорная экскурсия читать дальше Аликанте, Испании и дала много инсайтов про современную культуру, экономику и жизнь в Испании. 4 часа прошли на одном дыхании. Супер бонусом были все рекомендации по ресторанам и кафе - мы всем воспользовались и были очень довольны. Спасибо огромное, Ирина! Мы провели замечательные 4 часа в пешей экскурсии с Ириной. Ирина показала нам самые «сливки» города, увлекательно рассказала про историю