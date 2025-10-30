Мои заказы

Экскурсии по набережной Аликанте

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Аликанте на русском языке, цены от €81, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия вечернего Аликанте
Пешая
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
«Прогуляемся по набережной курортного Аликанте»
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
На велосипеде
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
«С берега открывается великолепный вид на бескрайнее море и горные вершины, а вдоль пляжа тянется набережная с уютными кафе, барами и ресторанчиками»
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
от €100 за человека
Аликанте. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
«набережную с мозаикой в виде волн, ставшую одним из символов города»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Аликанте - город света. От крепостей к набережной
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Аликанте - город света. От крепостей к набережной
Начало: Офис туристической информации у городского пляжа
«Пешеходная прогулка по Аликанте — это знакомство с солнечным и уютным городом, где ласковое Средиземное море встречается с мозаичной набережной, а узкие улочки района Санта-Крус очаровывают своей атмосферой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 20 чел.
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
5%
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
«Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€81€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
  • G
    Galina
    1 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
  • И
    Игорь
    27 сентября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
    читать дальше

    переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой он на самом деле.
    Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья.

    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам
  • д
    дмитрий
    18 сентября 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Все отлично!
  • А
    Анна
    30 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
    Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилосьСпасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось
  • J
    Jelena
    25 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела
    читать дальше

    – место, которое поражает своей красотой и атмосферой. Затем нас ждала встреча с фламинго и освежающее купание в Бениссе с прекрасными морскими видами.

    Прогулка по Кальпе запомнилась не только пейзажами, но и гастрономическими открытиями – мы попробовали свежие морепродукты и необычную сангрию с клубникой и манго. В Алтее по-настоящему ощущается дух Испании: живые улочки, колоритные смотровые площадки, уютная атмосфера. Единственное, хотелось бы чуть больше времени на сувенирные лавочки в Алтее.

    Огромная благодарность нашему гиду Валерии за её внимание, заботу, интересные рассказы и прекрасную организацию поездки. Экскурсия получилась насыщенной, лёгкой и незабываемой!

    Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.
    Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.
    Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и ГуадалестВалерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2025
    Аликанте - город света. От крепостей к набережной
    Мария провела для нас отличную экскурсию, даже не смотря на то, что мы по «техническим» причинам:) забронировали ее на самое жаркое время дня. Узнали много нового и интересного. Спасибо!
  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостьюЭкскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью
  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
    читать дальше

    отличная прогулка с ощущением что ты приехал в гости к хорошему другу,который показывает и рассказывает от всей души! Учитывая все твои особенности, ожидания и предпочтения!!!
    Я однозначно рекомендовала бы Марию своим знакомым!

  • С
    Совпель
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
    читать дальше

    прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)
    В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.
    Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.
    Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела.

  • Е
    Евгений
    14 июля 2025
    Аликанте - город света. От крепостей к набережной
    Мария провела интересную экскурсию особенно хорошо смогла адаптировать ее под детей
  • М
    Мария
    10 июня 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
    читать дальше

    и умеющий увлечь рассказом.

    Мы узнали много интересного об истории и культуре Аликанте, услышали яркие легенды и необычные факты, а ещё получили массу полезных советов — куда заглянуть, где поесть, что попробовать. Главное не садиться на тёщин стул! 😉 Всё было легко, живо и по-доброму.

    Спасибо Ирине за тёплую атмосферу, чувство юмора и настоящую любовь к городу. Очень рекомендуем!

  • И
    Игорь
    9 мая 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Мы провели замечательные 4 часа в пешей экскурсии с Ириной. Ирина показала нам самые «сливки» города, увлекательно рассказала про историю
    читать дальше

    Аликанте, Испании и дала много инсайтов про современную культуру, экономику и жизнь в Испании. 4 часа прошли на одном дыхании. Супер бонусом были все рекомендации по ресторанам и кафе - мы всем воспользовались и были очень довольны. Спасибо огромное, Ирина!

  • И
    Ирина
    5 марта 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Сегодня гуляли с Ириной по Аликанте и это было чудесно. Увлекательно, комфортно, интересно, познавательно. Еще вчера мы впервые пройдя по
    читать дальше

    городу, решили, что он достаточно посредственен, а сегодня кажется, что это был какой-то совсем другой Аликанте! Мы прошли по рынку, забрались на крепость, прошли по старому кварталу, по набережной, нашли улицу с мухоморами, изучили архитектуру, обсудили историю, культуру. Любой наш дополнительный вопрос сопровождался исчерпывающим ответом. Очень комфортное общение, даже наши не самые спокойные дети (7, 9 и 10 лет) легко выдержали прогулку, задавали вопросы, рассуждали, запомнили кучу фактов. Наша рекомендация от души.

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Магия вечернего Аликанте
  2. Велопрогулка по пригородам Аликанте
  3. Аликанте. Обзорная экскурсия
  4. Аликанте - город света. От крепостей к набережной
  5. К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
Какие места ещё посмотреть в Аликанте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 81 до 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Аликанте, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Аликанте. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025