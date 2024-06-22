Пешие экскурсии-прогулки в Альмерии с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Альмерии на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Незабываемая Альмерия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Незабываемая Альмерия
Увидеть город с собором-крепостью и Аллеей славы испанских кинозвёзд
Начало: На Plaza de la Catedral
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
169 за всё до 5 чел.
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
Начало: Alcazaba de Almeria вход
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Незабываемая Альмерия. Прогулка по историческим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая Альмерия. Прогулка по историческим местам
Начало: Catedral de Almeria
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Альмерии в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Незабываемая Альмерия
  2. Алькасаба де Альмерия - древняя крепость Андалусии
  3. Незабываемая Альмерия. Прогулка по историческим местам
Сколько стоит экскурсия по Альмерии в июне 2024
Сейчас в Альмерии в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 169 до 190.
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