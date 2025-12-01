Эта пешеходная экскурсия будет интересна и познавательна для детей от 9 лет и старше.
В ходе этой экскурсии мы находим затерянные сокровища знаний и учимся читать символы, оставленные на нашем пути знатоками тайного общества. Маршрут экскурсии включает: Триумфальную арку, Парк Сьютадела и Квартал Борн.
Описание экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие, где:
- Вы узнаете, где были пределы мира у средневековых испанцев;
- познакомлю Вас с символом высших знаний, который вы видели много раз, но не знали о чем он;
- покажу фонтан, где спрятан был аквариум;
- открою секреты «подземелья» одного барселонского рынка;
• мы посчитаем шаги на самой короткой улице Барселоны; Я расскажу:
- почему в Барселоне «живет» только один мамонт;
- кто придумал первую теплицу;
- как в самом «трудолюбивом» квартале Барселоны появилась улица бездельников;
• кому посвящен вечный огонь в Барселоне. Важная информация:Это пешеходная экскурсия для детей от 9 лет и старше.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триумфальная арка
- Парк Сьютаделья
- Квартал Борн
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселона, Ciutat Vella, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Завершение: Триумфальная Арка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия для детей от 9 лет и старше
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
