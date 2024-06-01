🚶 Пешая Квест 2 часа 48 отзывов Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота) € 199 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества Начало: У метро Vallcarca от € 90 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе Начало: У театра Лисео € 184 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды Начало: У входа на кладбище Монтжуик от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера Начало: В Парке Гуэль € 237 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 33 отзыва Хроники преступной Барселоны Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль Начало: На площади Каталонии Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00 € 27 за человека

🚲 На велосипеде Групповая 2.5 часа 13 отзывов Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида Начало: Возле нашего офиса Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15 € 23 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии Начало: На Новой площади € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Знакомимся с Барселоной Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое Начало: В районе метро «Саграда Фамилия» € 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров € 450 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя Начало: Возле Moll de Barcelona € 195 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле Начало: На площади Каталонии от € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия» Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру Начало: В Старом городе € 94 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века Начало: В Барселоне € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Вечерняя Барселона и фееричное фламенко Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу € 249 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Город и море: авторская экскурсия в Барселоне Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией Начало: На бульваре Лас Рамблас € 118 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города Начало: на улице Parallel € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Кошмары Старого города Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Жизнь в Барселоне во времена Гауди Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история Начало: На площади Каталонии € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями Начало: Возле Французского вокзала € 285 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мистическая Барселона Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии Начало: Около Gran Teatro del Liceo € 62 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 4 часа 4 отзыва На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе € 400 за всё до 2 чел.

🛴 На самокатах Мини-группа 3 часа 8 отзывов Многоликая Барселона: по городу на электросамокате Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать Начало: У памятника Колумбу Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Свобода и творчество в Грасии Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри Начало: на улице Пасео де Сан Хуан от € 50 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Винтажная Барселона Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн... € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 12 отзывов «Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты Начало: Pla de la Seu € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Творческое утро в Барселоне Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города Начало: Метро Жаумэ 1 Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00 € 60 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу Начало: в месте по договоренности от € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Привидения Барселоны Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события от € 94 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Район Раваль, зловещий и притягательный Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала Начало: На площади Каталонии от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Квартал ведьм и секреты Барселонеты О тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району города € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны Начало: На улице Порталь-дель-Анхель € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Знакомство с горным массивом Монтсень Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592 Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30. € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Барселона: секреты и легенды Начало: Plaza Catalonia от € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне Начало: Passage de Gracia, 36 € 170 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Все о гении Гауди Начало: Театр Лисео Расписание: По понедельникам в 10 € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 2 отзыва Уникальные бары Барселоны Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1 Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30 € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Гении и злодеи Барселоны Начало: Кафедральный собор имени Святой Евлалии и святого € 85 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 27 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Начало: Ул. Гауди 1 Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа Начало: Ваш отель или апартаменты Расписание: Индивидуальное € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 5 отзывов Алкотур по Барселоне Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona Расписание: Пн, ср, пт в 16:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие к святыням горы Монсеррат Начало: Plaça de Catalunya € 220 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Рисовальный тур по Барселоне Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом € 260 за всё до 5 чел.