Необычные экскурсии по Барселоне

Найдено 70 экскурсий в категории «Необычные» в Барселоне на русском языке, цены от €23, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от 134 за всё до 10 чел.
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Хроники преступной Барселоны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
33 отзыва
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
27 за человека
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
195 за всё до 12 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 94 за всё до 6 чел.
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
240 за всё до 4 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
249 за всё до 6 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
118 за всё до 8 чел.
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
67 за человека
Кошмары Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от 134 за всё до 10 чел.
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
Мистическая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
62 за человека
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 за человека
Свобода и творчество в Грасии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Свобода и творчество в Грасии
Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри
Начало: на улице Пасео де Сан Хуан
Сегодня в 21:00
10 июня в 18:00
от 50 за всё до 5 чел.
Винтажная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Винтажная Барселона
Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки
Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн...
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
12 отзывов
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 8 чел.
Творческое утро в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
60 за человека
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
134 за всё до 10 чел.
Привидения Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Привидения Барселоны
Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события
Сегодня в 07:00
11 июня в 00:30
от 94 за всё до 10 чел.
Район Раваль, зловещий и притягательный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от 80 за всё до 5 чел.
Квартал ведьм и секреты Барселонеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квартал ведьм и секреты Барселонеты
О тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Испанская инквизиция - мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Знакомство с горным массивом Монтсень
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Знакомство с горным массивом Монтсень
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Барселона: секреты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 130 за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 3 чел.
Все о гении Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 6 чел.
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
90 за человека
Гении и злодеи Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Гении и злодеи Барселоны
Начало: Кафедральный собор имени Святой Евлалии и святого
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 7 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Алкотур по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Алкотур по Барселоне
Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
Расписание: Пн, ср, пт в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
45 за человека
Путешествие к святыням горы Монсеррат
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
    читать дальше

    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • S
    Salome
    31 мая 2024
    Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
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    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Уникальные бары Барселоны
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • Н
    Наталия
    15 мая 2024
    Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
    Удивительная получилась экскурсия! Погода внесла коррективы, дождь помешал воспользоваться самокатами. Алина предложила воспользоваться туристическим hop on hop off автобусом. Прекрасная
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    была идея. Увидели всё, что хотели и даже больше. Алина - великолепно владеет информацией, прекрасный рассказчик и просто профессионал. Получилось очень душевно, познавательно, увлекательно. Спасибо, Алина. Очень рекомендую.

  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Испанская инквизиция - мифы и реальность
    Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Винтажная Барселона
    Все было прекрасно, хотя дождь пытался нам помешать. Очень милые магазинчики и приятных рассказчик)
  • Ю
    Юля
    11 мая 2024
    Барселона сквозь столетия
    Все понравилось, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  3. Всё о Гауди
  4. Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
  5. Парк Гуэль в компании Гауди
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Необычные" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 23 до 1 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 429 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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