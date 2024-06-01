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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€237 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
€27 за человека
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
9 часов
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€195 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
€118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€62 за человека
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€38 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Свобода и творчество в Грасии
Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри
Начало: на улице Пасео де Сан Хуан
Сегодня в 21:00
10 июня в 18:00
от €50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винтажная Барселона
Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки
Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн...
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Привидения Барселоны
Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события
Сегодня в 07:00
11 июня в 00:30
от €94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал ведьм и секреты Барселонеты
О тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с горным массивом Монтсень
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Расписание: Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все о гении Гауди
Начало: Театр Лисео
Расписание: По понедельникам в 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи Барселоны
Начало: Кафедральный собор имени Святой Евлалии и святого
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: Индивидуальное
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Алкотур по Барселоне
Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
Расписание: Пн, ср, пт в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к святыням горы Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- SSalome31 мая 2024Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ООльга28 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ННаталия15 мая 2024Удивительная получилась экскурсия! Погода внесла коррективы, дождь помешал воспользоваться самокатами. Алина предложила воспользоваться туристическим hop on hop off автобусом. Прекрасная
- ППолина14 мая 2024Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
- ППолина14 мая 2024Все было прекрасно, хотя дождь пытался нам помешать. Очень милые магазинчики и приятных рассказчик)
- ЮЮля11 мая 2024Все понравилось, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Необычные»
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