Отправляясь в путешествие в мир тайн, загадок и легенд мы узнаем о том, сколько раз и зачем посещал город его Ангел - хранитель, какую сделку заключил в Барселоне римский папа с Дьяволом, что такое, на самом деле - «не везёт», почему крик черной вороны - к беде!, и почему ведьмы летают на метле! Маршрут пройдет по Старому городу, включая Кафедральный собор, площадь Сан Фелип Нери, Большой Королевский дворец, храм Сант Жуст и Пастор, проклятый дом алхимика и церковь Санта Мария дель Пи, с её мистической историей. Тысячелетия истории древнего города приоткроют нам завесу своих тайн и секретов. До встречи в Барселоне!

Отправляясь в путешествие в мир тайн, загадок и легенд мы узнаем о том, сколько раз и зачем посещал город его Ангел - хранитель, какую сделку заключил в Барселоне римский папа