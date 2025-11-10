Отправляясь в путешествие в мир тайн, загадок и легенд мы узнаем о том, сколько раз и зачем посещал город его Ангел - хранитель, какую сделку заключил в Барселоне римский папа
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Факты и мифы в увлекательной прогулкеБарселона — одного из самых красивых и любимых мест туристами всего мира, история города насчитывает более двух тысяч лет! Чего только не происходило, чего только не видели за это немалое время дома, улицы и мостовые древнего города! Рождения и смерть, победы и поражения, праздники и неутешное горе, страшные бедствия, выкашивавшие смертельной косой местное население, почти — до основания! И всё это отразилось в преданиях, легендах, мифах, секретах, спрятанных здесь, буквально, на каждом шагу! Я приглашаю вас прогуляться по городу, чтобы погрузится в мир его тайн, секретов, загадок и чудес, которым здесь нет числа. Отправляясь в это путешествие мы с вами узнаем:
- сколько раз, и зачем посещал город Ангел — хранитель Барселоны • кто из римских пап, когда, и зачем заключил тут сделку с Дьяволом • что такое, на самом деле — «не везёт!» • почему крик чёрной вороны — к беде • как боролись с ведьмами, и какой, на самом деле, была печально знаменитая испанская инквизиция. А так же - почему ведьмы летают на метле!
- как и где можно было забеременеть от ветра • почему алхимик проклял свой дом, и покинул его навсегда • отчего в дни, когда отмечается праздник города обязательно идёт дождь • какую роковую ошибку совершил горбун танцуя с ведьмами И ещё много всего интересного, что ждёт нас в этом путешествии! Наш маршрут пролегает по Старому городу, среди остатков ещё древнеримских, и средневековых крепостных стен. На нашем пути мы встретим Кафедральный собор, где покоятся останки святой Эулалии — покровительницы города. Побываем на площади Сан Фелип Нери, где когда-то совершались казни, и находилось старое кладбище, на котором хоронили казнённых. Там же находится одноимённая церковь, прихожанином которой был сам великий Гауди! Увидим Большой Королевский дворец, площадь короля, и место, где вершил свой суд Трибунал Священной инквизиции. Посетим храм Сант Жуст и Пастор, место, где в римские времена находился языческий храм, и обрекались на смерть первые христиане. Посмотрим проклятый дом алхимика. Побываем у церкви Санта Мария дель мар, и познакомимся с её необычной, полной мистики историей. А ещё… А об остальном вы узнаете при встрече. Которая, я вам это обещаю, будет увлекательной, и интересной. До свидания в Барселоне!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Кафедральный собор Барселоны
- Площадь Сан Фелип Нери
- Большой Королевский дворец и площадь короля
- Храм Сант Жуст и Пастор
- Проклятый дом алхимика
- Церковь Санта-Мария-дель-Мар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Carrer Portal del Angel, под большим градусником
Завершение: Plaça Portal del Angel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
