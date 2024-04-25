Мистика. Зловещие загадки. Призраки прошлого.
Вот она — тень солнечной Барселоны! Я проведу вас по историческим кварталам и покажу то, что скрывает сумрак: места убийств и здания, населённые привидениями. Отголоски работы святой инквизиции. Камни с загадочными надписями. А чтобы было не так страшно, расскажу о забавных традициях горожан и символах местной культуры.
Вот она — тень солнечной Барселоны! Я проведу вас по историческим кварталам и покажу то, что скрывает сумрак: места убийств и здания, населённые привидениями. Отголоски работы святой инквизиции. Камни с загадочными надписями. А чтобы было не так страшно, расскажу о забавных традициях горожан и символах местной культуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Неожиданная сторона некоторых всемирно известных достопримечательностей
- Несколько работ Антонио Гауди и мистические слухи о госпитале, где он умер.
- Район, где жила вампирша
- Бывший дворец Палау Виреина, который навещает его умершая владелица
- Место, где жила барселонская Мерлин Монро, убитая при загадочных обстоятельствах
- Камни Готического квартала с мистическими надписями
- Мрачные предсказания: вероятно, театр Лисео скоро опять сгорит. Об этом говорит таинственная записка, обнаруженная при последнем пожаре.
- Какающие символы Рождества
И многие другие элементы теневой стороны города!
Я также расскажу общие факты из истории и современной жизни города. А если вы не знаете, куда пойти в Барселоне и чем здесь заняться, вышлю вам список моих рекомендаций после экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Учтите, что на экскурсии будут рассказы об убийствах.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€62
|Ночной тур (начало тура в 21.00 или позже)
|€74
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Gran Teatro del Liceo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других туров? Я предлагаю: — Нишевые темы туров — 100% индивидуальный подход — Необычный взгляд на привычные достопримечательности — Реальная жизнь города Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте один из туров и до скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 апр 2024
Очень понравился тур! Отлично провел время, узнал много историй. Запомнил не все, но в момент тура было очень интересно. Лиля располагает к себе, много знает о городе, умеет интересно рассказывать. Рекомендую всем, узнаете Барселону с загадочной стороны.
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