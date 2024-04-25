Мистика. Зловещие загадки. Призраки прошлого. Вот она — тень солнечной Барселоны! Я проведу вас по историческим кварталам и покажу то, что скрывает сумрак: места убийств и здания, населённые привидениями. Отголоски работы святой инквизиции. Камни с загадочными надписями. А чтобы было не так страшно, расскажу о забавных традициях горожан и символах местной культуры.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Неожиданная сторона некоторых всемирно известных достопримечательностей

Несколько работ Антонио Гауди и мистические слухи о госпитале, где он умер.

Район, где жила вампирша

Бывший дворец Палау Виреина, который навещает его умершая владелица

Место, где жила барселонская Мерлин Монро, убитая при загадочных обстоятельствах

Камни Готического квартала с мистическими надписями

Мрачные предсказания: вероятно, театр Лисео скоро опять сгорит. Об этом говорит таинственная записка, обнаруженная при последнем пожаре.

Какающие символы Рождества

И многие другие элементы теневой стороны города!

Я также расскажу общие факты из истории и современной жизни города. А если вы не знаете, куда пойти в Барселоне и чем здесь заняться, вышлю вам список моих рекомендаций после экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Учтите, что на экскурсии будут рассказы об убийствах.