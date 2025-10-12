Экскурсия «Барселона без будильника» предлагает уникальную возможность насладиться городом в утренние часы.
Групповая прогулка включает посещение площади Каталонии, бульвара Лас Рамблас и Готического квартала. Вы сможете заглянуть в дизайнерские мастерские района Борн и насладиться атмосферой рынка Бокерия. На Королевской площади рассмотрите фонари Гауди и узнайте о его начале пути. Завершите утро рекомендациями от местных и сессией вопросов и ответов с гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Утренний доступ к Барселоне
- ☕ Кофе на прогулке
- 🏛️ Главные достопримечательности
- 🗺️ Укромные уголки города
- 🗣️ Советы от местных
Что можно увидеть
- Площадь Каталонии
- Бульвар Лас Рамблас
- Готический квартал
- Район Борн
- Рынок Бокерия
- Королевская площадь
Описание экскурсии
- Знаменитая площадь Каталонии
- Легендарный бульвар Лас Рамблас
- Лабиринты Готического квартала и аутентичного района Борн — пройдём по уютным дворикам и заглянем в дизайнерские мастерские
- Рынок Бокерия — гастрономическое сердце Барселоны
- Королевская площадь — рассмотрим фонари работы молодого Гауди и поговорим о начале его пути
По дороге:
- Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места
- Вы узнаете, что на самом деле означает знаменитое mañana и лучше поймёте испанский характер
В завершение — несколько проверенных рекомендаций от местных:
- Где найти лучшую паэлью и осьминога на гриле
- Как попасть на фламенко-шоу
- И что ещё непременно сделать в Барселоне
В конце вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив входа в кафе Hard Rock Cafè
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 88065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
12 окт 2025
Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!
В
Владислав
17 июн 2025
Отличный гид Лолита. Очень приятный формат экскурсии а-ля «прогулка с местным жителем». Много познавательной информации не в духе лекций, а в духе рассказов.
Входит в следующие категории Барселоны
