Мои заказы

Барселона без будильника

Начните утро в Барселоне без спешки: кофе в руке, прогулка по знаменитым местам и укромным уголкам. Узнайте город до полудня и почувствуйте себя местным
Экскурсия «Барселона без будильника» предлагает уникальную возможность насладиться городом в утренние часы.

Групповая прогулка включает посещение площади Каталонии, бульвара Лас Рамблас и Готического квартала. Вы сможете заглянуть в дизайнерские мастерские района Борн и насладиться атмосферой рынка Бокерия. На Королевской площади рассмотрите фонари Гауди и узнайте о его начале пути. Завершите утро рекомендациями от местных и сессией вопросов и ответов с гидом
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Утренний доступ к Барселоне
  • ☕ Кофе на прогулке
  • 🏛️ Главные достопримечательности
  • 🗺️ Укромные уголки города
  • 🗣️ Советы от местных
Барселона без будильника© Международная команда гидов
Барселона без будильника© Международная команда гидов
Барселона без будильника© Международная команда гидов

Что можно увидеть

  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Лас Рамблас
  • Готический квартал
  • Район Борн
  • Рынок Бокерия
  • Королевская площадь

Описание экскурсии

  • Знаменитая площадь Каталонии
  • Легендарный бульвар Лас Рамблас
  • Лабиринты Готического квартала и аутентичного района Борн — пройдём по уютным дворикам и заглянем в дизайнерские мастерские
  • Рынок Бокерия — гастрономическое сердце Барселоны
  • Королевская площадь — рассмотрим фонари работы молодого Гауди и поговорим о начале его пути

По дороге:

  • Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места
  • Вы узнаете, что на самом деле означает знаменитое mañana и лучше поймёте испанский характер

В завершение — несколько проверенных рекомендаций от местных:

  • Где найти лучшую паэлью и осьминога на гриле
  • Как попасть на фламенко-шоу
  • И что ещё непременно сделать в Барселоне

В конце вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив входа в кафе Hard Rock Cafè
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 88065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
12 окт 2025
Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!
Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!Юля-прекрасный рассказчик, очень полезная и интересная информация!
В
Владислав
17 июн 2025
Отличный гид Лолита. Очень приятный формат экскурсии а-ля «прогулка с местным жителем». Много познавательной информации не в духе лекций, а в духе рассказов.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Творческое утро в Барселоне
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Творческое утро в Барселоне
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу в Барселоне и создайте свою открытку с пейзажем города. Все материалы предоставляются
Начало: У метро Jaume I
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за человека
Фотопрогулка по Старому городу
Пешая
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, исследуя её исторические уголки. Вас ждут уникальные снимки и незабываемые впечатления в Готическом квартале и парке Цитадели
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Готический квартал и Рамблас
Пешая
2 часа
65 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Готический квартал и Рамблас
Начало: Plaza Catalunya 21
Расписание: По средам и субботам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
Сегодня в 17:00
22 ноя в 17:00
€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне