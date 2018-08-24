Описание

Каждый вечер на сцену выходят мастера своего дела: музыканты, артисты, группы пальмерос. Шоу Фламенко длится около 1 часа 45 минут, и за это время посменно исполнять танец для Вас будут четыре-пять артистов. Фламенко – экспрессия, огонь, страсть танцора. Фламенко завораживает с первой минуты просмотра. Необычайно драматичный, по-настоящему испанский танец чувств полон эмоций и переживаний. Получить представление о культуре испанцев без знакомства с национальным танцем невозможно. Фламенко в Барселоне зажигает в душе каждого невероятные чувства. Особый язык фламенко, на котором он говорит с вами – это язык музыки, слов и движений. Глубокие душевные переживания, переданные с помощью танца, заставляют сопереживать танцору. Сила и очарование фламенко в его экспрессии и ритме. Организационные детали: Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты мероприятия.