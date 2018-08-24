Шоу-фламенко «Искусство фламенко» в Las Arenas

Билет для посещения в Барселоне
4
4 отзыва
Испания. Что вы представляете, когда слышите это слово? Может, вы уже начали пританцовывать? Фламенко — важная часть традиционной культуры Испании.

Посмотрите зажигательное выступление танцоров в торговом центре «Las Arenas» и постарайтесь понять загадочную, раздираемую страстями испанскую душу. Vamos! — вперед!
Шоу-фламенко «Искусство фламенко» в Las Arenas
Шоу-фламенко «Искусство фламенко» в Las Arenas
Шоу-фламенко «Искусство фламенко» в Las Arenas
Ближайшие даты:
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Описание

Каждый вечер на сцену выходят мастера своего дела: музыканты, артисты, группы пальмерос. Шоу Фламенко длится около 1 часа 45 минут, и за это время посменно исполнять танец для Вас будут четыре-пять артистов. Фламенко – экспрессия, огонь, страсть танцора. Фламенко завораживает с первой минуты просмотра. Необычайно драматичный, по-настоящему испанский танец чувств полон эмоций и переживаний. Получить представление о культуре испанцев без знакомства с национальным танцем невозможно. Фламенко в Барселоне зажигает в душе каждого невероятные чувства. Особый язык фламенко, на котором он говорит с вами – это язык музыки, слов и движений. Глубокие душевные переживания, переданные с помощью танца, заставляют сопереживать танцору. Сила и очарование фламенко в его экспрессии и ритме. Организационные детали: Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты мероприятия.

Ежедневно в 18:30, 20:00, 21:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на шоу
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
plaza España
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 18:30, 20:00, 21:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Ч
24 авг 2018
Л
2 авг 2018
Экскурсия не состоялась. Ваш представитель Владимир не был готов на забронированную дату 29.07
Т
24 июля 2018
Получили большое удовольствие. Артисты выложились на 200%! Заодно мы научились фламенко танцевать!:) Ужин состоял из закуски, горячего блюда, десерта и напитка.
D
5 мар 2018
Отличное шоу - супер-артисты.

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