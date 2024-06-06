🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Круиз 4 часа 24 отзыва С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами Начало: На площади Испании € 184 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов 77 отзывов Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны Начало: Passeig de Gracia € 389 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами € 263 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами Начало: Passeig de Gracia € 279 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 1 отзыв Трансфер из аэропорта Барселоны Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене € 60 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Устричные фермы во Франции. Тур одного дня Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара € 479 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв В Ситжес на машине времени Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура € 125 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров € 450 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Вечерняя Барселона и фееричное фламенко Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу € 249 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты от € 494 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 11 отзывов Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи Начало: По договоренности от € 400 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Мир сюрреализма - это Я! Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане Начало: По договоренности от € 400 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 6 отзывов В Княжество Андорра на весь день Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество Начало: В вашем отеле от € 600 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Тайны Сальвадора Дали Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника Начало: Отель клиента € 399 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Неизведанная Барселона на автомобиле Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Монтсеррат на автомобиле Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии € 320 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие Начало: В районе метро Passeig de Gracia € 389 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Трансфер «Барселона - Андорра» С комфортом добраться до горного княжества € 280 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Круиз 4 часа 1 отзыв Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва С горы к морю и обратно на гору на автомобиле Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов € 240 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Гора Монтсеррат и винный дом Торрес Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии € 390 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 29 отзывов Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день Начало: От вашего отеля Расписание: каждый день в удобное для Вас время € 170 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сырный тур в сердце Каталонии Тур для истинных поклонников сыра Начало: У вашего отеля от € 350 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок Начало: В месте по договоренности от € 510 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья € 380 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс € 750 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Барселоне Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе € 550 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Из Барселоны сквозь сюрреализм Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве от € 450 за всё до 15 чел.