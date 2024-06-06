Экскурсии по Барселоне на машине с гидом

Найдено 34 экскурсии в категории «На машине» в Барселоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
60 за всё до 3 чел.
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
В Ситжес на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
125 за всё до 10 чел.
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
249 за всё до 6 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 494 за всё до 5 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Тайны Сальвадора Дали
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
399 за всё до 3 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Монтсеррат на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
320 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Трансфер «Барселона - Андорра»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер «Барселона - Андорра»
С комфортом добраться до горного княжества
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
280 за всё до 10 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Сырный тур в сердце Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 15 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 510 за всё до 15 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Барселоне
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Барселоне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
90 за всё до 3 чел.
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
550 за всё до 6 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
  2. В Монтсеррат - монастырь у самого неба
  3. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  4. Гора Монтсеррат
  5. В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На машине" можно забронировать 34 экскурсии от 60 до 750. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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