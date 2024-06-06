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Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €494 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер «Барселона - Андорра»
С комфортом добраться до горного княжества
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€280 за всё до 10 чел.
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона: все достопримечательности за один день на автомобиле
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди, истории и культуры Барселоны, посетив все ключевые места за один день
Начало: От вашего отеля
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €510 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Барселоне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- SSalome31 мая 2024Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ААлексей20 мая 2024Воспользовался услугой трансфера. Всё прошло отлично! Спасибо 🤝
- PPavel18 мая 2024Все прошло великолепно!
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасная эксурсия и отличный гид! Спасибо.
- ММария17 мая 2024Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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