73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я с радостью познакомлю вас с любимым городом, все расскажу о местной жизни и истории, покажу хорошие места, посоветую, как пользоваться городом и вы почувствуете себе здесь более уверенно и свободно, как дома.

Мы пройдемся по Пасео де Грасия, полюбуемся на творения Гауди и других известных архитекторов модернизма, пройдемся по извилистым улочкам Готическому квартала, узнаем тайну еврейского квартала, а также какая трагедия произошла на самой тихой и уютной площади Барселоны. По желанию, выпьем по чашечки в кофе в старинном кафе.

Мы погуляем по богемному Борну, заглянем ненадолго в Раваль (Китайский квартал), увидим самую старинную церковь, которая сохранилась до наших дней и узнаем, где провел свои последние дни Антонио Гауди. Узнаем много интересных фактов о знаменитом бульваре Рамбла, затем зайдем в главный парк Барселоны — парк Сьютаделла, на месте которого несколько веков назад находилась крепость, оттуда мы направимся к самому мистическому и противоречивому творению А.Гауди — Саграда Фамилия. По желанию можно включить в программу гору Монтжуик и потрясающей комплекс Олимпийских игр.

Вы увидите, что Барселона очень многолика, и каждый найдет здесь что-то свое.

Примечание: транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии.