73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города

Дарья
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Дарья – ваш гид
Давайте знакомиться с Барселоной! Приглашаю прогуляться пешком по основным достопримечательностям города.

Если вы в городе первый день — это отлично поможет вам сориентироваться.
€125
107 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии73 отзыва
4.89
Первый раз в Барселоне
Первый раз в Барселоне

Что вас ожидает

Я с радостью познакомлю вас с любимым городом, все расскажу о местной жизни и истории, покажу хорошие места, посоветую, как пользоваться городом и вы почувствуете себе здесь более уверенно и свободно, как дома.

Мы пройдемся по Пасео де Грасия, полюбуемся на творения Гауди и других известных архитекторов модернизма, пройдемся по извилистым улочкам Готическому квартала, узнаем тайну еврейского квартала, а также какая трагедия произошла на самой тихой и уютной площади Барселоны. По желанию, выпьем по чашечки в кофе в старинном кафе.

Мы погуляем по богемному Борну, заглянем ненадолго в Раваль (Китайский квартал), увидим самую старинную церковь, которая сохранилась до наших дней и узнаем, где провел свои последние дни Антонио Гауди. Узнаем много интересных фактов о знаменитом бульваре Рамбла, затем зайдем в главный парк Барселоны — парк Сьютаделла, на месте которого несколько веков назад находилась крепость, оттуда мы направимся к самому мистическому и противоречивому творению А.Гауди — Саграда Фамилия. По желанию можно включить в программу гору Монтжуик и потрясающей комплекс Олимпийских игр.

Вы увидите, что Барселона очень многолика, и каждый найдет здесь что-то свое.
Примечание: транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии.

Первый раз в Барселоне
Первый раз в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, я из Санкт-Петербурга. В Барселоне живу с 2012 гида. Приехала учиться в магистратуру и не смогла расстаться с этим прекрасным городом. За это время я закончила магистратуру по истории искусства, философии и литературе, сертифицированные курсы гида по Барселоне. Экскурсии я провожу с 2014 года. Мне нравится рассказывать не только об известных достопримечательностях города, но и показывать другую, не туристическую Барселону, со всеми ее плюсами и минусами. Я всегда учитываю пожелания и настроение клиентов. Экскурсия может быть в форме легкой и непринужденной прогулки с легендами и байками о городе или серьезном рассказе об истории города и архитектурных особенностях. Все зависит от ваших интересов. Всегда учитываю пожелания и настроение клиентов.
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73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Профессионал , рассказывает внятно, разборчиво.
7 марта 2020
Дарья великолепный экскурсовод и очень приятная девушка :)
1 марта 2020
Это было действительно очень здорово! Дарья рассказала о Барселоне очень доступно, максимально подробно и честно!!! История, значимые места, интересные факты, жизнь этого города нам стали по-настоящему близкими! Дарье огромное спасибо!!! Она безупречно провела для нас незабываемую экскурсию. А также помогла разобраться со всеми чисто житейскими вопросами туристов. Искреннее спасибо, рекомендуем всем!
4 февраля 2020
Были вдвоем с сыном в Барселоне впервые. Заказали экскурсию "Первый раз в Барселоне". Благодаря Дарье прямо "с колес" познакомились с городом, быстро купили местную симку, разменяли деньги, поняли куда и когда идти на тематические экскурсии. В результате сэкономили кучу времени и за оставшиеся три дня успели выполнить всю запланированную программу. Эта экскурсия для первого знакомства идеальный вариант!
P.S. Советую задавать побольше вопросов. Даша много знает.
18 января 2020
Все было интересно, познавательно и полезно для только что прибывших в Барселону.
Спасибо
10 января 2020
Провели замечательно первый день после наступления Нового года с Дарьей. Она интересный рассказчик и собеседник! Спасибо большое!!
9 января 2020
Даша, отличный гид. Рекомендуем!
6 января 2020
Всегда приятно, когда действительность превышает ожидания. Это про Дашу. На отдыхе, особенно познавательном, должно быть комфортно, - всё-таки это не родная страна со своей ментальностью и укладом жизни к которому привыкаешь. Даше удаётся сделать так, что ты становишься почти сразу частью этого города, этого пёстрого потока людей,...частью теперь уже "своей" Барселоны.
5 января 2020
Мы получили огромное удовольствие. Дарья замечательный рассказчик, много полезного и очень легко иинепринужденно прошла наша экскурсия
18 декабря 2019
Очень понравилась Экскурсия,содержательная,увлекательная,три часа пролетели незаметно.Дарья прекрасный экскурсовод и очень приятная девушка.
Ещё 63 отзыва

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