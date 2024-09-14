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10 дней Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти... «По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия: увидим Кафедральный собор, старый морской порт и узнаем историю этого города» € 7 000 за человека 10 дней Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег... «В первой половине дня продолжим знакомство с Риохой и доберёмся до столицы региона Логроньо» € 7 000 за человека На машине 12 дней Испанская одиссея с заездом в Португалию Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке Начало: Барселона, вечер «Начнём день с обзорной экскурсии по городу» € 7 000 за человека Все туры Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Обзорные»

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