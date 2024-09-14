10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
«По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия: увидим Кафедральный собор, старый морской порт и узнаем историю этого города»
15 сен в 00:00
1 окт в 00:00
€7 000 за человека
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
«В первой половине дня продолжим знакомство с Риохой и доберёмся до столицы региона Логроньо»
28 сен в 00:00
12 окт в 08:00
€7 000 за человека
12 дней
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
«Начнём день с обзорной экскурсии по городу»
15 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€7 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Обзорные»
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