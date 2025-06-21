Персональные выходные в испанской Каталонии и французской Окситании
Исследовать горы и побережье, осмотреть крепости Вила Велья и Каркасон, посетить монастырь Монсеррат
Начало: Любое удобное вам место в Барселоне, 9:00
«Приглашаю вас отправиться из Барселоны в небольшое приключение, наполненное творениями природы и человека»
21 июн в 09:00
28 июн в 09:00
€1600 за всё до 6 чел.
Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции
Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
«Далее пообедаем в одном из ресторанов у моста Риальто, откуда открывается живописный вид на Гранд-канал — главный водный путь города»
23 июн в 10:00
30 июн в 10:00
€2550 за человека
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
«По променаду от дворца до музея Прадо мы пройдём мимо Конгресса депутатов и живописных площадей»
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
€750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Природа и пейзажи»
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