Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Барселоне на русском языке, цены от €750. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Персональные выходные в испанской Каталонии и французской Окситании Исследовать горы и побережье, осмотреть крепости Вила Велья и Каркасон, посетить монастырь Монсеррат Начало: Любое удобное вам место в Барселоне, 9:00 «Приглашаю вас отправиться из Барселоны в небольшое приключение, наполненное творениями природы и человека» €1600 за всё до 6 чел. На машине 3 дня Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег... «Далее пообедаем в одном из ресторанов у моста Риальто, откуда открывается живописный вид на Гранд-канал — главный водный путь города» €2550 за человека 3 дня Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо Начало: Барселона, 10:00 «По променаду от дворца до музея Прадо мы пройдём мимо Конгресса депутатов и живописных площадей» €750 за человека Все туры Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Природа и пейзажи»

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