Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции
Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
€2550 за человека
Тур 3 в 1 с комфортом и треккингом: Испания, Португалия и Мадейра, архитектура, океан и вулканы
Погулять по горам Пиренеи, исходить улочки Барселоны и Лиссабона, подняться на пик Арейро
Начало: Барселона, точное место по договорённости, 14:00
14 мая в 14:00
$2957 за человека
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Начало: Барселона, аэропорт, 11:00
18 апр в 08:00
16 мая в 08:00
€650 за человека
