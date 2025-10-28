Солнечная Каталония: наследие Дали, город Ведьм, Бесалу и Монтсеррат
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1606 за всё до 8 чел.
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
5 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€8500 за человека
Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
Увидеть творения Гауди, окунуться в мир Сальвадора Дали и загадать желание у горы Монтсеррат
Начало: Барселона, ваш отель проживания, утро (точное врем...
31 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
€1080 за всё до 6 чел.
