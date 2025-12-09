Мои заказы

Солнечная Каталония: наследие Дали, город Ведьм, Бесалу и Монтсеррат

Каталония — удивительный регион Испании, согретый жарким солнцем, омытый морем и хранящий в себе множество загадок.

Неудивительно, что именно здесь, в городке Фигерас, появился на свет Сальвадор Дали — кажется, всё
вокруг располагает к творчеству.

Увидим и мы лазурные воды моря, причудливые скалы и гору Монтсеррат, старинные сооружения и лабиринты живописных улочек.

Мы побываем в уютном Кадакесе, в «испанской Венеции» — Эмпуриабраве, «городе ведьм» Рупите и тихом деревенском уголке Пуболе.

Конечно, познакомимся ближе с жизнью и творчеством знаменитого уроженца этих земель: заглянем в дом-музей Сальвадора Дали и в его театр-музей и осмотрим замок XI века, подаренный художником своей жене Гале.

Описание тура

На этой экскурсии вы увидите очаровательные каталонские города и откроете для себя мир Сальвадора Дали, начав с мыса Лёгат. Здесь вы посетите дом-музей художника, превращенный им в сюрреалистический лабиринт, а затем погуляете по вдохновлявшим его улочкам Кадакеса. Далее вас ждет путешествие по уникальным местам: вы прокатитесь на лодке по каналам «испанской Венеции» Эмпуриабравы, ощутите рыцарский дух средневекового Бесалу и погрузитесь в мистическую атмосферу «города ведьм» Рупита. Один из дней нашего путешествия будет полностью посвящен наследию великого сюрреалиста: в Фигерасе вы посетите его театр-музей, а в Пуболе увидите романтичный замок, подаренный художником своей музе Гале. Затем мы отправимся на священную гору Монтсеррат, где вы прикоснетесь к духовным истокам Каталонии в монастыре с чудотворной статуей Черной Мадонны и насладитесь величественными горными пейзажами. Важная информация:

• Проживание не включено, оплачивается дополнительно • Будем жить в отелях 2–4*, размещение в 1-, 2-, 3-местных номерах со своим санузлом:

Кадакес — Calina — Рупит — Alojamiento Sant Joan de Fabregues — Монтсеррат — Alberg Abat Oliba.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Лёгат
  • Дом-музей Сальвадора Дали
  • Кадакес
  • Эмпуриабрава
  • Бесалу
  • Рупит
  • Фигерас
  • Театр-музей Дали
  • Пуболь
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проживание в отеле
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Проживание не включено, оплачивается дополнительно
  • Будем жить в отелях 2-4*, размещение в 1-, 2-, 3-местных номерах со своим санузлом:
  • Кадакес - Calina
  • Рупит - Alojamiento Sant Joan de Fabregues
  • Монтсеррат - Alberg Abat Oliba
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барселоны

