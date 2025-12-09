На этой экскурсии вы увидите очаровательные каталонские города и откроете для себя мир Сальвадора Дали, начав с мыса Лёгат. Здесь вы посетите дом-музей художника, превращенный им в сюрреалистический лабиринт, а затем погуляете по вдохновлявшим его улочкам Кадакеса. Далее вас ждет путешествие по уникальным местам: вы прокатитесь на лодке по каналам «испанской Венеции» Эмпуриабравы, ощутите рыцарский дух средневекового Бесалу и погрузитесь в мистическую атмосферу «города ведьм» Рупита. Один из дней нашего путешествия будет полностью посвящен наследию великого сюрреалиста: в Фигерасе вы посетите его театр-музей, а в Пуболе увидите романтичный замок, подаренный художником своей музе Гале. Затем мы отправимся на священную гору Монтсеррат, где вы прикоснетесь к духовным истокам Каталонии в монастыре с чудотворной статуей Черной Мадонны и насладитесь величественными горными пейзажами. Важная информация:

• Проживание не включено, оплачивается дополнительно • Будем жить в отелях 2–4*, размещение в 1-, 2-, 3-местных номерах со своим санузлом:

Кадакес — Calina — Рупит — Alojamiento Sant Joan de Fabregues — Монтсеррат — Alberg Abat Oliba.