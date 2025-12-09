Каталония — удивительный регион Испании, согретый жарким солнцем, омытый морем и хранящий в себе множество загадок.
Описание тура
На этой экскурсии вы увидите очаровательные каталонские города и откроете для себя мир Сальвадора Дали, начав с мыса Лёгат. Здесь вы посетите дом-музей художника, превращенный им в сюрреалистический лабиринт, а затем погуляете по вдохновлявшим его улочкам Кадакеса. Далее вас ждет путешествие по уникальным местам: вы прокатитесь на лодке по каналам «испанской Венеции» Эмпуриабравы, ощутите рыцарский дух средневекового Бесалу и погрузитесь в мистическую атмосферу «города ведьм» Рупита. Один из дней нашего путешествия будет полностью посвящен наследию великого сюрреалиста: в Фигерасе вы посетите его театр-музей, а в Пуболе увидите романтичный замок, подаренный художником своей музе Гале. Затем мы отправимся на священную гору Монтсеррат, где вы прикоснетесь к духовным истокам Каталонии в монастыре с чудотворной статуей Черной Мадонны и насладитесь величественными горными пейзажами. Важная информация:
• Проживание не включено, оплачивается дополнительно • Будем жить в отелях 2–4*, размещение в 1-, 2-, 3-местных номерах со своим санузлом:
Кадакес — Calina — Рупит — Alojamiento Sant Joan de Fabregues — Монтсеррат — Alberg Abat Oliba.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Лёгат
- Дом-музей Сальвадора Дали
- Кадакес
- Эмпуриабрава
- Бесалу
- Рупит
- Фигерас
- Театр-музей Дали
- Пуболь
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проживание в отеле
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
