В первый день я покажу вам Барселону — город, где прошлое и современность переплетаются на каждом шагу. Мы посетим Готический квартал — сеть узких улочек с более чем 2000-летней историей, наполненных легендами и тайнами. Осмотрим архитектуру модернистов — шедевры мастеров своего времени, поражающие воображение. Увидим храм Саграда Фамилия, символ Барселоны, ежегодно привлекающий около 3 миллионов человек, и место, где покоится Антонио Гауди.

Побываем в парке Гуэль с фантастическим ансамблем садов и самой длинной скамейкой в мире — здесь словно оживает сказка. Также в программе: Барселона 1926 — достижения EXPO и архитектурные жемчужины начала прошлого века; Олимпийское кольцо — пространство, сохранившее дух спортивных побед на холмах города: гора Монжуик — смотровая площадка, откуда открывается один из лучших видов на Барселону.

А вечером вас ждёт аутентичное шоу фламенко — ритм страсти, энергии и танца, сопровождаемый бокалом сангрии.