Барселона, Каталония и шоу фламенко. Индивидуальный тур
Увидеть творения Гауди, окунуться в мир Сальвадора Дали и загадать желание у горы Монтсеррат
За три дня мы прикоснёмся к самым ярким сокровищам Каталонии.
Прогуляемся по Готическому кварталу Барселоны, увидим гениальные творения Гауди — Саграда Фамилия и парк Гуэль — и насладимся панорамами с горы читать дальше
Монжуик.
В Фигерасе погрузимся в фантазийный мир Сальвадора Дали, а в Жироне — городе, где снимали «Игру престолов», — пройдёмся по средневековым улочкам. Завершением путешествия станет Монтсеррат — горный монастырь и духовный центр Каталонии.
Желания, загаданные здесь, по преданию, обязательно сбываются! Это путешествие будет наполнено легендами, искусством, историей и вдохновением — всем тем, что нужно, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с достопримечательностями Барселоны, шоу фламенко
В первый день я покажу вам Барселону — город, где прошлое и современность переплетаются на каждом шагу. Мы посетим Готический квартал — сеть узких улочек с более чем 2000-летней историей, наполненных легендами и тайнами. Осмотрим архитектуру модернистов — шедевры мастеров своего времени, поражающие воображение. Увидим храм Саграда Фамилия, символ Барселоны, ежегодно привлекающий около 3 миллионов человек, и место, где покоится Антонио Гауди.
Побываем в парке Гуэль с фантастическим ансамблем садов и самой длинной скамейкой в мире — здесь словно оживает сказка. Также в программе: Барселона 1926 — достижения EXPO и архитектурные жемчужины начала прошлого века; Олимпийское кольцо — пространство, сохранившее дух спортивных побед на холмах города: гора Монжуик — смотровая площадка, откуда открывается один из лучших видов на Барселону.
А вечером вас ждёт аутентичное шоу фламенко — ритм страсти, энергии и танца, сопровождаемый бокалом сангрии.
2 день
Фигерас и мир Сальвадора Дали, Жирона
Сегодня через 1,5 часа пути от Барселоны вы окажетесь в удивительном мире, где реальность сплетается с фантазией — мы посетим Фигерас, родной город и место последнего покоя Сальвадора Дали. Здесь расположен уникальный музей-театр, в котором каждый зал превращается в откровение, а каждая экспозиция хранит загадку. Это пространство дарит вдохновение как взрослым, так и детям.
На обратном пути мы сделаем остановку в Жироне — средневековом городе-крепости. Его узкие улочки и мощные стены создают атмосферу древности и мистики. Именно здесь проходили съёмки «Игры престолов» и «Парфюмера», а сама Жирона словно хранит магию Каталонии.
3 день
Монтсеррат
Финал путешествия подарит встречу с природным и духовным чудом Каталонии — горным массивом Монтсеррат. Здесь возвышается бенедиктинский монастырь, куда веками стремились паломники и искатели чудес. Многие верят, что именно здесь исполняются самые заветные желания. Более сотни путешественников уже подтвердили: загаданное в этих местах сбывается удивительно быстро.
Позвольте и себе испытать магию этого места и завершить тур незабываемым воспоминанием.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Трансферы по программе и парковки
Что не входит в цену
Проживание (от €170/ночь за 2 человек)
Питание
Входные билеты
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, ваш отель проживания, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Барселона, точные время и место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Меня зовут Елена, я живу в Барселоне 25 лет. Уже 15 лет провожу авторские экскурсии по этому потрясающему городу. Мои маршруты выбрали 10 000+ гостей со всего мира — и каждый раз я стараюсь подарить больше, чем просто обзор. Мой принцип — экскурсия как прогулка с другом. Можно остановиться, выдохнуть, посмотреть на город с другого ракурса, почувствовать, попробовать, прожить Барселону.