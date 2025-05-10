-
10%
Индивидуальная
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €123
€136 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Выяснить, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Начало: Около Estación Santander
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
€108
€120 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Завтра в 09:00
14 июн в 10:00
от €120
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2025Анна- очень приятный и интересный человек! Экскурсия очень понравилась!
- ММихаил8 мая 2025Прекрасный тур по Бильбао! Чудесный город с богатейшей историей, показанный человеком который знает и любит Бильбао, создавая ощущение как будто гостеприимный хозяин с гордостью показывает свой дом. Спасибо Анна!
- ЕЕлена3 мая 2025Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бильбао
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бильбао
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в июне 2025
Сейчас в Бильбао в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 123 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Скидки в Бильбао на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025