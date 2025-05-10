Экскурсии со скидкой в Бильбао до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Бильбао на русском языке, цены от €108, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €123€136 за человека
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Выяснить, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Начало: Около Estación Santander
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
€108€120 за всё до 8 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Пешая
2.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Завтра в 09:00
14 июн в 10:00
от €120€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна- очень приятный и интересный человек! Экскурсия очень понравилась!
  • М
    Михаил
    8 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Прекрасный тур по Бильбао! Чудесный город с богатейшей историей, показанный человеком который знает и любит Бильбао, создавая ощущение как будто гостеприимный хозяин с гордостью показывает свой дом. Спасибо Анна!
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
    читать дальше

    гулять и гулять… Анна смогла совместить историческую информацию с житейской, что обогатило экскурсию и сделало ее более занимательной. Хочу отметить, что несмотря на наш форс-мажор, Анна очень доброжелательно сместила время экскурсии на удобное нам. Огромное спасибо! Анна, Вы замечательный гид, удачи на этом поприще!

    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бильбао
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
  2. Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
  3. Прогулка по средневековому центру Бильбао
Какие места ещё посмотреть в Бильбао
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в июне 2025
Сейчас в Бильбао в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 123 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Скидки в Бильбао на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025