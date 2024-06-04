М Мария Сокровища Бискайи Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞

О Ольга Сокровища Бискайи Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.

О Оскар Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия читать дальше Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️ Ольга -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места

Н Настя Бильбао - культурный коктейль Станислава прекрасный гид, спасибо за прекрасную прогулку по явно любимому вами городу.

Г Гульжан Бильбао - культурный коктейль Станислава показала нам Бильбао так, что мы жалели только об одном - что не было возможности побольше погулять с нею, посмотреть и послушать. Интересный рассказ, динамично, увлекательно, разнообразно. Искренне рекомендую.

Н Надежда Бильбао - культурный коктейль Хорошая содержательная экскурсия. Материал подаётся легко, много информации о жизни этого замечательного народа, рекомендую.

Н Надежда Сокровища Бискайи Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.

Х Хамид Старый и Новый Бильбао Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!

M Mikhail Старый и Новый Бильбао Яркая экскурсия с отличным настроением!