5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Бильбао
- 🍷 Посетить местные бары
- 📚 Погрузиться в культуру Басков
- 🎭 Увидеть знаковые достопримечательности
- 🗣️ Выучить полезные фразы на эускера
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Театр Арриага
- Собор Сан-Николас
- Старый вокзал
- Новый вокзал Абандо
Описание экскурсии
Старый город — это сердце настоящего Бильбао. Он очаровывает, уютом и атмосферой: узкие улочки, бесконечные бары с разнообразной едой и множество туристов.
Мы пройдём от известного театра до главного рынка, и я расскажу:
- О том, как город строился и перестраивался во время индустриального бума, как и чем он живет сейчас
- Как проходит учеба в школах и университетах
- Чем местный язык отличается от испанского — и немного из его истории
- В чём особенность культуры Страны Басков
- Как строятся отношения с центральной властью и с другими странами
- Что думают местные о тех изменениях, которые город претерпел во время строительства музея
- Откуда родом баскский футбол
По пути мы увидим:
- Театр Арриага и цветочный рынок
- Собор Сан-Николас и библиотеку
- Старый вокзал и новый — Абандо, с витражами из Ируна
И обсудим:
- Творчество писателя Мигеля Унамуно и композитора Мориса Равеля
- Баскский цветок, защищающий от всех бед
- И берет, который греет в любую непогоду
- Реку Нервьон и наводнения
- И многое другое
А ещё вы выучите несколько полезных фраз на испанском и на эускера!
Организационные детали
- Обратите внимание: наша программа не включает Новый Бильбао с музеем Гуггенхайм
- Маршрут может немного меняться в зависимости от погоды, дня недели и ваших пожеланий — каждая экскурсия уникальна
- Не рекомендую приходить брать с собой маленьких детей — в Старом городе довольно шумно и многолюдно
- При желании сделаем небольшой гастрономический перерыв — обсудим перед экскурсией. В этом случае дополнительные расходы составят €10–15 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Бильбао
Провела экскурсии для 23 туристов
Впервые я приехала в Бильбао много лет назад, когда этот регион казался экзотикой даже самим испанцам. И сразу же безоговорочно влюбилась в город, язык и людей. Моё первое образование — испанскийЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
29 авг 2025
Заказала экскурсии Ольги для группы взыскательных и насмотренных клиентов. У нас был заранее обозначенный маршрут и некоторые гиды отказались, так как он постоянно менялся и надо было вносить коррективы. Ольга
И
Игорь
18 июл 2025
Ольга первое что сказала, что она "не занимается экскурсиями", что "ей тут предложили".
Сложилось устойчивое впечатление, что весь процесс ей неприятен. По крайней мере, с нами у нее "точно не сложилось".
95%
Ольга
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв и сожалею, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
И
Ирина
6 июл 2025
Экскурсия была познавательна и интересна. Прошли по интересным местам, которые бы сами не нашли.
