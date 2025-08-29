Мои заказы

Прогулка по средневековому центру Бильбао

Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Бильбао предлагает путешествие в прошлое через средневековый центр. Узкие улочки, местные бары и архитектура создают неповторимую атмосферу. Экскурсия раскрывает историю города, от индустриального бума до современности. Вы узнаете о культуре
Страны Басков, особенностях местного языка и жизни. По пути посетите театр Арриага, собор Сан-Николас и другие знаковые места. Это идеальная возможность узнать город с другой стороны и погрузиться в его уникальную атмосферу

3.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Бильбао
  • 🍷 Посетить местные бары
  • 📚 Погрузиться в культуру Басков
  • 🎭 Увидеть знаковые достопримечательности
  • 🗣️ Выучить полезные фразы на эускера
Прогулка по средневековому центру Бильбао© Ольга
Прогулка по средневековому центру Бильбао© Ольга
Прогулка по средневековому центру Бильбао© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Театр Арриага
  • Собор Сан-Николас
  • Старый вокзал
  • Новый вокзал Абандо

Описание экскурсии

Старый город — это сердце настоящего Бильбао. Он очаровывает, уютом и атмосферой: узкие улочки, бесконечные бары с разнообразной едой и множество туристов.

Мы пройдём от известного театра до главного рынка, и я расскажу:

  • О том, как город строился и перестраивался во время индустриального бума, как и чем он живет сейчас
  • Как проходит учеба в школах и университетах
  • Чем местный язык отличается от испанского — и немного из его истории
  • В чём особенность культуры Страны Басков
  • Как строятся отношения с центральной властью и с другими странами
  • Что думают местные о тех изменениях, которые город претерпел во время строительства музея
  • Откуда родом баскский футбол

По пути мы увидим:

  • Театр Арриага и цветочный рынок
  • Собор Сан-Николас и библиотеку
  • Старый вокзал и новый — Абандо, с витражами из Ируна

И обсудим:

  • Творчество писателя Мигеля Унамуно и композитора Мориса Равеля
  • Баскский цветок, защищающий от всех бед
  • И берет, который греет в любую непогоду
  • Реку Нервьон и наводнения
  • И многое другое

А ещё вы выучите несколько полезных фраз на испанском и на эускера!

Организационные детали

  • Обратите внимание: наша программа не включает Новый Бильбао с музеем Гуггенхайм
  • Маршрут может немного меняться в зависимости от погоды, дня недели и ваших пожеланий — каждая экскурсия уникальна
  • Не рекомендую приходить брать с собой маленьких детей — в Старом городе довольно шумно и многолюдно
  • При желании сделаем небольшой гастрономический перерыв — обсудим перед экскурсией. В этом случае дополнительные расходы составят €10–15 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Бильбао
Провела экскурсии для 23 туристов
Впервые я приехала в Бильбао много лет назад, когда этот регион казался экзотикой даже самим испанцам. И сразу же безоговорочно влюбилась в город, язык и людей. Моё первое образование — испанский
язык, история и культура Испании. Второе — полученное уже в университете в Бильбао — «Теория и практика современного искусства и культуры». Мне посчастливилось учиться вместе с музыкантами, драматургами, журналистами и певцами. Лекции проходили в Гуггенхайме и Музее изящных искусств, а практические занятия — в центре современного искусства Альондига. Я — лицензированный гид(провожу экскурсии на английском и русском языках) и профессиональный преподаватель испанского. Изучаю баскский, чтобы еще глубже понять культуру этого региона, так как связь языка и менталитета неоспорима. Я путешественница, побывавшая в самых разных уголках планеты, поэтому я знаю, что важно для комфортного пребывания в новой стране. Многие говорят, что я знаю Испанию лучше, чем сами испанцы. Ongi Etorri!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
В
Валерия
29 авг 2025
Заказала экскурсии Ольги для группы взыскательных и насмотренных клиентов. У нас был заранее обозначенный маршрут и некоторые гиды отказались, так как он постоянно менялся и надо было вносить коррективы. Ольга
же адаптировалась и легко скорректировала его. Порекомендовала очень приятные места для обеда по маршруту, заняла стол, там где невозможно было забронировать. Очень гибкая, интеллигентная. В итоге клиентам так понравилось, что они продлили экскурсии еще на несколько часов. Посмотрели старый и новый центр, пригороды Бильбао. Очень рады, что выбрали именно Ольгу!

И
Игорь
18 июл 2025
Ольга первое что сказала, что она "не занимается экскурсиями", что "ей тут предложили".

Сложилось устойчивое впечатление, что весь процесс ей неприятен. По крайней мере, с нами у нее "точно не сложилось".

95%
времени говорила с закрытыми глазами, нервничала и всячески демонстрировала свое недовольство.

В перерывах рассказывала о себе, какой она мастер спорта по теннису и так далее.

Что не помешало при этом взять 100% оплату за экскурсию, которую мы были вынуждены досрочно прервать из-за того, что это было "очень плохо".

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв и сожалею, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

Состав и формат экскурсии несколько изменились по ходу: увеличилось
количество участников, часть из них говорила только по-французски, а также был сокращён тайминг. Я постаралась адаптироваться к ситуации, предложив наиболее комфортный маршрут и формат подачи материала.

Экскурсия была построена на основе программы, заявленной на сайте, с акцентом на историю и архитектуру. По ходу маршрута я стремилась учесть интересы вашей группы, упростить подачу информации и сделать экскурсию максимально комфортной в новых условиях.

Я работаю официальным лицензированным гидом с многолетним опытом и отношусь с уважением к каждому путешественнику. Благодарю вас за обратную связь и желаю только приятных впечатлений от будущих поездок.

И
Ирина
6 июл 2025
Экскурсия была познавательна и интересна. Прошли по интересным местам, которые бы сами не нашли.
Гидом очень довольны. Огромное спасибо.

