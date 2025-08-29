читать дальше

язык, история и культура Испании. Второе — полученное уже в университете в Бильбао — «Теория и практика современного искусства и культуры». Мне посчастливилось учиться вместе с музыкантами, драматургами, журналистами и певцами. Лекции проходили в Гуггенхайме и Музее изящных искусств, а практические занятия — в центре современного искусства Альондига. Я — лицензированный гид(провожу экскурсии на английском и русском языках) и профессиональный преподаватель испанского. Изучаю баскский, чтобы еще глубже понять культуру этого региона, так как связь языка и менталитета неоспорима. Я путешественница, побывавшая в самых разных уголках планеты, поэтому я знаю, что важно для комфортного пребывания в новой стране. Многие говорят, что я знаю Испанию лучше, чем сами испанцы. Ongi Etorri!