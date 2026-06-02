Описание Ответы на вопросы

Наталья Ваш гид в Бильбао Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €225 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их достопримечательностями, персонажами и историями. Вы сможете проникнуться духом старины и подивиться прекрасным новшествам и авангардной архитектурой, познакомиться с культурными традициями и узнать историю преображения Бильбао. Наша экскурсия начинается с осмотра одного из самых знаменитых зданий Испании и символа Бильбао — музея современного искусства Гуггенхайма, который построил один из главных архитекторов-деконструктивистов нашего времени — Фрэнк Гери. Вы будете поражены причудливостью форм этого экстраординарного архитектурного комплекса из титана и стекла, который сторожит огромный цветочный пес «Пупи». Прогуливаясь по современному району Бильбао, вы насладитесь прекрасными видами на Башню Ибердрола, Университет Деусто, реку Нервион и мост «Ла Сальве». От музея Гуггенхайма мы дойдем до оригинального пешеходного моста «Субисури», построенного известным испанским архитектором Калатрава. Пересечем реку Нервион по этому современному мосту с фантастической панорамой и окажемся у барочного здания Городской ратуши, а от нее дойдем до Старого города Бильбао. Прогулка продолжится по Старому кварталу, который местные жители называют «7 улиц». Расположенный на восточном берегу реки Нервион, исторический центр Бильбао бурлит жизнью круглые сутки с многочисленными тавернами и барами, завлекающими посетителей широким выбором еды и напитков. Вы увидите главные достопримечательности Старого города, такие как Кафедральный Собор Сантьяго и Церковь Сан Антон, остатки старых крепостных стен, прогуляетесь по узким улочкам с богатой историей и проникнитесь атмосферой истинного Бильбао.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату