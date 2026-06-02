Описание экскурсииНа этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их достопримечательностями, персонажами и историями. Вы сможете проникнуться духом старины и подивиться прекрасным новшествам и авангардной архитектурой, познакомиться с культурными традициями и узнать историю преображения Бильбао. Наша экскурсия начинается с осмотра одного из самых знаменитых зданий Испании и символа Бильбао — музея современного искусства Гуггенхайма, который построил один из главных архитекторов-деконструктивистов нашего времени — Фрэнк Гери. Вы будете поражены причудливостью форм этого экстраординарного архитектурного комплекса из титана и стекла, который сторожит огромный цветочный пес «Пупи». Прогуливаясь по современному району Бильбао, вы насладитесь прекрасными видами на Башню Ибердрола, Университет Деусто, реку Нервион и мост «Ла Сальве». От музея Гуггенхайма мы дойдем до оригинального пешеходного моста «Субисури», построенного известным испанским архитектором Калатрава. Пересечем реку Нервион по этому современному мосту с фантастической панорамой и окажемся у барочного здания Городской ратуши, а от нее дойдем до Старого города Бильбао. Прогулка продолжится по Старому кварталу, который местные жители называют «7 улиц». Расположенный на восточном берегу реки Нервион, исторический центр Бильбао бурлит жизнью круглые сутки с многочисленными тавернами и барами, завлекающими посетителей широким выбором еды и напитков. Вы увидите главные достопримечательности Старого города, такие как Кафедральный Собор Сантьяго и Церковь Сан Антон, остатки старых крепостных стен, прогуляетесь по узким улочкам с богатой историей и проникнитесь атмосферой истинного Бильбао.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Гуггенхайма
- Мост Да Сальве
- Мост Субисури
- Мэрия Бильбао
- Набережная реки Нервион
- Старый город
- Театр Арриага
- Кафедральный собор Сантьяго
- Церковь Сан Антон
- Церковь Сан Николас
- Церковь Сантос Хуанес
- Рынок Ла Рибера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, стоимость напитков, еды и входных билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей Гуггенхайма
Завершение: Театр Арриага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
