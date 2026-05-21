21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао. Начнем с осмотра музея Гуггенхайма, поражающего своей архитектурой. Затем прогуляемся по современному району с видами на Башню
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура музея Гуггенхайма
- 🏛️ Исторические здания и узкие улочки
- 🌉 Прогулка по современным мостам
- 🍽️ Местные таверны и бары
- 📸 Великолепные виды для фотографий
Что можно увидеть
- Музей Гуггенхайма
- Башня Ибердрола
- Мост «Ла Сальве»
- Пешеходный мост «Субисури»
- Городская ратуша
- Кафедральный Собор Сантьяго
- Церковь Сан Антон
Описание экскурсии
Программа
- Наша экскурсия начинается с осмотра одного из самых знаменитых зданий Испании и символа Бильбао — музея современного искусства Гуггенхайма, который построил один из главных архитекторов-деконструктивистов нашего времени — Фрэнк Гери. Вы будете поражены причудливостью форм этого экстраординарного архитектурного компекса из титана и стекла, который сторожит огромный цветочный пес «Пупи».
- Прогуливаясь по современному району Бильбао, вы насладитесь прекрасными видами на Башню Ибердрола, Университет Деусто, реку Нервион и мост «Ла Сальве».
- От музея Гуггенхайма мы дойдем до оригинального пешеходного моста «Субисури», построенного известным испанским архитектором Калатрава. Пересечем реку Нервион по этому современному мосту с фантастической панорамой и окажемся у барочного здания Городской ратуши, а от нее дойдем до Старого квартала Бильбао.
- Прогулка продолжится по Старому кварталу, который местные жители называют «7 улиц». Расположенный на восточном берегу реки Нервион, исторический центр Бильбао бурлит жизнью круглые сутки с многочисленными тавернами и барами, завлекающими посетителей широким выбором еды и напитков.
- Вы увидите главные достопримечательности Старого города, такие как Кафедральный Собор Сантьяго и Церковь Сан Антон, остатки старых крепостных стен, прогуляетесь по узким улочкам с богатой историей и проникнитесь атмосферой истинного Бильбао.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
За время экскурсии мы получили много информации о городе от времени его основания до сегоднешнего дня. Наталья сопровождала рассказ показом фото.
Мы увидели основные достопримечательности, узнали интересные подробности о жизни Бильбао, которые рассказала Наталья.
Воздух, природа и архитектура города нам очень понравились.
Спасибо Наталье.
Мы увидели основные достопримечательности, узнали интересные подробности о жизни Бильбао, которые рассказала Наталья.
Воздух, природа и архитектура города нам очень понравились.
Спасибо Наталье.
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Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала на любые наши вопросы👌 Обычно из экскурсии запоминаешь совсем немного,
+1
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Ю
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть в нас интерес к Бильбао, что появилось ощущение, что мы его совсем не увиднли,
+1
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Т
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек. Отличный водитель. Профессионал своего дела. Чувствуется большой опыт и любовь к региону. Ответила на
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Е
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает
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Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️
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