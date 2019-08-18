21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города

Наталья
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Наталья – ваш гид
На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их разными достопримечательностями, персонажами и историями.

Вы сможете проникнуться духом старины и подивиться прекрасным новшествам, сравнить архитектуру разных времен и познакомиться с культурными традициями.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
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У этой экскурсии21 отзыв
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Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия

Программа

  • Наша экскурсия начинается с осмотра одного из самых знаменитых зданий Испании и символа Бильбао — музея современного искусства Гуггенхайма, который построил один из главных архитекторов-деконструктивистов нашего времени — Фрэнк Гери. Вы будете поражены причудливостью форм этого экстраординарного архитектурного компекса из титана и стекла, который сторожит огромный цветочный пес «Пупи».
  • Прогуливаясь по современному району Бильбао, вы насладитесь прекрасными видами на Башню Ибердрола, Университет Деусто, реку Нервион и мост «Ла Сальве».
  • От музея Гуггенхайма мы дойдем до оригинального пешеходного моста «Субисури», построенного известным испанским архитектором Калатрава. Пересечем реку Нервион по этому современному мосту с фантастической панорамой и окажемся у барочного здания Городской ратуши, а от нее дойдем до Старого квартала Бильбао.
  • Прогулка продолжится по Старому кварталу, который местные жители называют «7 улиц». Расположенный на восточном берегу реки Нервион, исторический центр Бильбао бурлит жизнью круглые сутки с многочисленными тавернами и барами, завлекающими посетителей широким выбором еды и напитков.
  • Вы увидите главные достопримечательности Старого города, такие как Кафедральный Собор Сантьяго и Церковь Сан Антон, остатки старых крепостных стен, прогуляетесь по узким улочкам с богатой историей и проникнитесь атмосферой истинного Бильбао.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 августа 2019
Спасибо за великолепную экскурсиию.
12 июля 2019
Экскурсия по Бильбао была интересной и содержательной. Мы увидели старый город и современные архитектурные шедевры. Спасибо Наталье . Она изложила много уникальной информации, продемонстрировала старые фотографии тех мест города, которые преобразилась благодаря труду и творчеству людей и придали Бильбао неповторимый колорит .
21 марта 2019
Спасибо большое! Отличная экскурсия. Наталья профессионал. Это было интересно, на одном дыхании. Рекомендую 100%!
11 января 2019
Экскурсия понравилась, было интересно узнать о Бильбао, о его прошлом и настоящем. О том как в бильбао появился Гуггенхайм. Наталья рассказывала много интересных историй о городе. Спасибо!
2 ноября 2018
На Бильбао нами был выделен один день и что бы увидеть главные достопримечательности , решили заказать экскурсию. Наталья прекрасно справилась с задачей,экскурсия была интересная и информативная, с живой, а не заученной подачей материала, о городе и стране Басков. С удовольствием отвечала на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, с отличным настроением ! Спасибо Наталье за рекомендации и помощь в бронирование ресторана. Надеюсь, еще встретимся , на других экскурсиях !
15 октября 2018
Мы очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, которая сделала наше посещение Бильбао незабываемым. Наталья высокопрофессиональный гид с отличным знанием истории, культуры, традиций Испании и региона, а также замечательный рассказчик и собеседник. Спасибо вам большое, успехов Вам и конечно мы не прощаемся, а говорим «До новых встреч».
5 августа 2018
Экскурсия понравилась. Качественно и интересно! Прекрасен город Бильбао! Спасибо Наталье!
18 мая 2018
Нам очень понравился Бильбао: красивый, зеленый, с необыкновенно интересной архитектурой, комфортный для жизни. Так показала нам этот город Наталья, и мы очень признательны ей за насыщенный и позитивный рассказ. Наташа, успехов Вам и больше экскурсий, хороших и разных!
26 апреля 2018
Замечательная экскурсия. Наталья отлично знает историю и культуру города Бильбао. Все было очень интересно и даже небольшая дегустация местных напиточков:-)Кто будет в Бильбао, всем рекомендую взять индивидуальную экскурсию с Натальей.
23 марта 2018
Прекрасная экскурсия, познавательная, с интересными нестандартными фактами и деталями.
Ещё 11 отзывов

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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