21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия

Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао. Начнем с осмотра музея Гуггенхайма, поражающего своей архитектурой. Затем прогуляемся по современному району с видами на Башню
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Ибердрола и мост "Ла Сальве". Перейдем по мосту "Субисури" к Городской ратуше и окажемся в Старом квартале. Здесь увидите Кафедральный Собор Сантьяго, Церковь Сан Антон и другие достопримечательности. Прогулка по узким улочкам с тавернами и барами позволит проникнуться атмосферой истинного Бильбао

5
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура музея Гуггенхайма
  • 🏛️ Исторические здания и узкие улочки
  • 🌉 Прогулка по современным мостам
  • 🍽️ Местные таверны и бары
  • 📸 Великолепные виды для фотографий
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Музей Гуггенхайма
  • Башня Ибердрола
  • Мост «Ла Сальве»
  • Пешеходный мост «Субисури»
  • Городская ратуша
  • Кафедральный Собор Сантьяго
  • Церковь Сан Антон

Описание экскурсии

Программа

  • Наша экскурсия начинается с осмотра одного из самых знаменитых зданий Испании и символа Бильбао — музея современного искусства Гуггенхайма, который построил один из главных архитекторов-деконструктивистов нашего времени — Фрэнк Гери. Вы будете поражены причудливостью форм этого экстраординарного архитектурного компекса из титана и стекла, который сторожит огромный цветочный пес «Пупи».
  • Прогуливаясь по современному району Бильбао, вы насладитесь прекрасными видами на Башню Ибердрола, Университет Деусто, реку Нервион и мост «Ла Сальве».
  • От музея Гуггенхайма мы дойдем до оригинального пешеходного моста «Субисури», построенного известным испанским архитектором Калатрава. Пересечем реку Нервион по этому современному мосту с фантастической панорамой и окажемся у барочного здания Городской ратуши, а от нее дойдем до Старого квартала Бильбао.
  • Прогулка продолжится по Старому кварталу, который местные жители называют «7 улиц». Расположенный на восточном берегу реки Нервион, исторический центр Бильбао бурлит жизнью круглые сутки с многочисленными тавернами и барами, завлекающими посетителей широким выбором еды и напитков.
  • Вы увидите главные достопримечательности Старого города, такие как Кафедральный Собор Сантьяго и Церковь Сан Антон, остатки старых крепостных стен, прогуляетесь по узким улочкам с богатой историей и проникнитесь атмосферой истинного Бильбао.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
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Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
2
1
Л
За время экскурсии мы получили много информации о городе от времени его основания до сегоднешнего дня. Наталья сопровождала рассказ показом фото.
Мы увидели основные достопримечательности, узнали интересные подробности о жизни Бильбао, которые рассказала Наталья.
Воздух, природа и архитектура города нам очень понравились.
Спасибо Наталье.
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Anna
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала на любые наши вопросы👌 Обычно из экскурсии запоминаешь совсем немного,
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а здесь - благодаря интересным историям, неожиданным примерам и личному обаянию экскурсовода - запомнилось всё! Очень рекомендуем! После экскурсии Наталья посоветовала нам, как продолжить путешествие, где побывать, что посмотреть и где поужинать; прислала очень полезные линки. Обязательно вернемся в Страну Басков и снова встретимся с Натальей!

Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень+1
Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
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Ю
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть в нас интерес к Бильбао, что появилось ощущение, что мы его совсем не увиднли,
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а подсмотрели лишь на секундочку и одним глазком))) Однозначно рекомендую Наталью как экскурсовода, который подстраивается под ваш темп, ваши интересы и очень увлекательно и всеобъемлюще знакомит вас с городом, окресностями, регионом! Однозначно появилось желание вернуться и продолжить знакомство со страной Басков!

Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть+1
Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть
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Т
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек. Отличный водитель. Профессионал своего дела. Чувствуется большой опыт и любовь к региону. Ответила на
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все наши вопросы и влюбила нас в страну Басков. Дала много информации о традициях, кухне, истории и культуре. Прислала после экскурсии ссылки на интересный дополнительный материал. Отдельное спасибо за терпение и понимание к рассеянности туристов и их детей 😉 Если хотите прочувствовать и узнать страну Басков, обращайтесь к Наталье - точно не пожалеете. Рекомендуем всем.

Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек.
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек.
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек.
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек.
Посмотрели с Натальей Бильбао и сокровища Бискайи. Наталья очень приятный в общении, спокойный и пунктуальный человек.
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Е
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает
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историю, прекрасно преподносит, время прошло очень быстро, восторг от увиденного и услышанного, еще получили советы куда можно самостоятельно сходить. Это город, куда хочется вернуться. Всем путешественникам для знакомства со Страной Басков советуем Наталью!

В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
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Оскар
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
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