21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

читать дальше уменьшить а подсмотрели лишь на секундочку и одним глазком))) Однозначно рекомендую Наталью как экскурсовода, который подстраивается под ваш темп, ваши интересы и очень увлекательно и всеобъемлюще знакомит вас с городом, окресностями, регионом! Однозначно появилось желание вернуться и продолжить знакомство со страной Басков!

Наталья, удивительной энергетики человек! За то недолгое время (хотя значительно больше заявленного), ей настолько удалось вдохнуть в нас интерес к Бильбао, что появилось ощущение, что мы его совсем не увиднли,