21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На Бильбао нами был выделен один день и что бы увидеть главные достопримечательности , решили заказать экскурсию. Наталья прекрасно справилась с задачей,экскурсия была интересная и информативная, с живой, а не заученной подачей материала, о городе и стране Басков. С удовольствием отвечала на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, с отличным настроением ! Спасибо Наталье за рекомендации и помощь в бронирование ресторана. Надеюсь, еще встретимся , на других экскурсиях !