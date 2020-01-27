30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Средневековая душа Бильбао

Экскурсия начнется в Casco Viejo — Старом городе, где вы почувствуете себя настоящим баском, неспешно бродя по античным улочкам. Почти 800 лет над историческим центром возвышается кафедральный Собор Святого Иакова, выполненный в классическом готическом стиле. Вы подниметесь к главному городскому храму и узнаете интересные детали его истории. Далее увидите театр и старинный железнодорожный вокзал, благодаря которому раньше перевозили руду, а также, по желанию, продегустируете на монументальной площади в центре Старого города местные закуски «пинчос» и вино «Чаколи». Я расскажу легенды и необычные факты о Басках и гастрономии севера Испании.

Символы современного города

Перейдя реку Нервьон, вы почувствуете «столичный» дух Бильбао, воплощенный в ультрасовременном проекте Альондиге, созданном буйной фантазией знаменитого Филиппа Старка. Вас удивит, что ни одна из 43 колонн необычного здания не похожа на другую. Дойдя до главной площади Мойюа, с которой, словно лабиринт, расходятся улицы, мы проследуем по одной из них в Парк Доньи Касильды, а далее, вдоль реки с чудесным видом на город, мы попадем прямо ко входу в музей современного искусства им. Гуггенхайма. Я расскажу, как искусство повлияло на город и почему около музея стоит пугающая статуя огромного паука. Напоследок мы пройдем по подвесному стеклянному мосту — это шедевр валенсийского архитектора Калатравы — и окажемся у грандиозной Мэрии Бильбао. После экскурсии я подскажу, где увидеть самые красивые закаты в Стране Басков и сделать уникальные фото на фоне океана!