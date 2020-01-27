30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Бильбао — культурный коктейль

Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города

Станислава
Задать вопрос
Станислава – ваш гид
Приглашаю прогуляться по одному из самых креативных и современных городов Испании.

Вы увидите амбициозное здание Альондига, напоминающее пещеру дракона, посетите знаменитый музей Гуггенхайма, прокатитесь на фуникулере и заплутаете в лабиринте старинных улочек.

Я расскажу легенды, которыми полна Бискайя, а ещё открою тайну, где отведать лучшие «пинчос» и насладиться багровыми закатами.
73 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Casco Viejo
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии30 отзывов
4.87
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль

Что вас ожидает

Средневековая душа Бильбао
Экскурсия начнется в Casco Viejo — Старом городе, где вы почувствуете себя настоящим баском, неспешно бродя по античным улочкам. Почти 800 лет над историческим центром возвышается кафедральный Собор Святого Иакова, выполненный в классическом готическом стиле. Вы подниметесь к главному городскому храму и узнаете интересные детали его истории. Далее увидите театр и старинный железнодорожный вокзал, благодаря которому раньше перевозили руду, а также, по желанию, продегустируете на монументальной площади в центре Старого города местные закуски «пинчос» и вино «Чаколи». Я расскажу легенды и необычные факты о Басках и гастрономии севера Испании.

Символы современного города
Перейдя реку Нервьон, вы почувствуете «столичный» дух Бильбао, воплощенный в ультрасовременном проекте Альондиге, созданном буйной фантазией знаменитого Филиппа Старка. Вас удивит, что ни одна из 43 колонн необычного здания не похожа на другую. Дойдя до главной площади Мойюа, с которой, словно лабиринт, расходятся улицы, мы проследуем по одной из них в Парк Доньи Касильды, а далее, вдоль реки с чудесным видом на город, мы попадем прямо ко входу в музей современного искусства им. Гуггенхайма. Я расскажу, как искусство повлияло на город и почему около музея стоит пугающая статуя огромного паука. Напоследок мы пройдем по подвесному стеклянному мосту — это шедевр валенсийского архитектора Калатравы — и окажемся у грандиозной Мэрии Бильбао. После экскурсии я подскажу, где увидеть самые красивые закаты в Стране Басков и сделать уникальные фото на фоне океана!

Организационные детали

  • Посещение музея Гуггенхайма не входит в экскурсию, но мы его обязательно посмотрим и поговорим о его истории. И если вы захотите посетить его самостоятельно, то я подскажу, как и когда лучше это сделать.
  • Дополнительные расходы: напитки и еда
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль
Бильбао — культурный коктейль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Casco Viejo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Станислава
Станислава
Всем доброго дня! Я живу в Бильбао более двух лет, занимаюсь творчеством, изучаю мир, много путешествую и в свободное время осваиваю сёрфинг. Мне нравится общаться с новыми людьми и погружать их в атмосферу интригующего знания о культурных особенностях страны. Если вы не готовы томно бродить по городу с гидом, который «забрасывает» сухими фактами, а хотите прогуляться по необычным уголкам Бильбао в дружеской атмосфере, слушая занимательные истории о Стране Басков и ее жителях, — тогда, не раздумывая, пишите мне. И не волнуйтесь, вы всё равно увидите главные достопримечательности города, обещаю!
Напишите мне

30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсия понравилась!
Станиславе большое спасибо!
За два с половиной часа столько узнать о городе, басках, кухне и ещё много всего!
Экскурсия очень хорошо спланирована.
Узнаёшь много и интересного и неожиданного.
Станислава очень хороший гид и замечательная девушка!
Рекомендуем.
Владимир и Оксана
18 ноября 2019
Станислава прекрасная девушка и отличный гид. Спасибо Вам за содержательную экскурсию! Гид рассказывает все очень подробно, как о родной стране) хоть и не является коренным жителем Страны Басков. Посоветовала отличные места где поесть, что ещё посмотреть, куда съездить. Ресторан, который нам посоветовали, оказался очень вкусным и с прекрасной атмосферной. Мы высоко оценили нашу экскурсию, рекомендуем!
29 октября 2019
Всё хорошо!
19 октября 2019
Отличный вариант для первоначального знакомства с городом!
Позволяет за пару с небольшим часов ознакомится с основными архитектурными точками города.
Спасибо Станиславе за дополнительную информацию по местным продуктам/блюдам/винам, а рекомендованный ресторан на пласа Нуэва оказался самым "вкусным" за всю поездку.
15 октября 2019
Спасибо Станиславе за интересное знакомство с городом.
14 октября 2019
Спасибо большое Станиславе, мы прекрасно провели время, с интересом и пользой :). Бильбао большой город, маршрут составлен грамотно, без экскурсии мы самостоятельно многого бы не увидели.
10 октября 2019
Хочу поблагодарить Станиславу за прекрасную экскурсию! Нас было шесть человек от 10 и до 70 лет и всем без исключения очень понравилось. Я не много ждала от страны Басков, если честно, но после столь занимательного рассказа Станиславы про историю, культуру , традиции и кухню Бискайи захотелось вернуться и в деталях изучить этот регион) Спасибо!
8 октября 2019
Благодарим за интересную экскурсию! У нас получились очень сжатые сроки, и Станислава сумела перестроить экскурсию под нас. Дополнительно дала ориентиры, где отведать вкусные пинчосы и что посмотреть в пригородах Бильбао.
2 сентября 2019
Станислава замечательная, очень открытая, интересная и приветливая девушка! Очень познавательная прогулка , не загруженная датами и именами, а именно погружающая в реальную жизнь страны басков! Получили кучу рекомендаций по местечкам «для местных»
Несмотря на то, что мы туристы специфические, с тремя маленькими детьми, Станислава была очень терпелива и внимательна, и даже очень помогла в общении с хозяином забронированного жилья) а сама прогулка прошла легко и весело
5 августа 2019
Станислава пунктуальна. Она провела нас по интересным местам Билбао и обратила наше внимание на детали архитектуры присущие именно этому городу. Впоследствии, когда мы с мужем уже сaмостоятельно осматривали город, мы не раз вспоминали эту экскурсию. Спасибо за рассказ и приятно проведенный день.
Ещё 20 отзывов

Обзорные экскурсии в Бильбао

Старый и Новый БильбаоСтарый и Новый БильбаоСтарый и Новый Бильбао
190 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке
Бильбао — самый крупный и космополитичный город Страны Басков — приглашает вас в гости! Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по Старому и Новому Бильбао. Каждый камешек, каждое здание хранит отпечаток времени: Средневековье, Карлистские войны, бум индустриализации, упадок и современное возрождение — вас ждет настоящее путешествие во времени.

Выбирайте и другие экскурсии в Бильбао

За городомИстория и архитектураПешкомИндивидуальныеВсеОбзорные