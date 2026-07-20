30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю прогуляться по одному из самых креативных и современных городов Испании. Вы увидите амбициозное здание Альондига, напоминающее пещеру дракона, ахнете от знаменитого музея Гуггенхайма и заплутаете в лабиринте старинных разноцветных улочек. Я расскажу легенды, которыми полна Бискайя, а ещё открою тайну, где отведать лучшие «пинчос» и насладиться багровыми закатами.

Описание экскурсии

Средневековая душа Бильбао

Экскурсия начнётся в Casco Viejo — Старом городе, где вы почувствуете себя настоящим баском, неспешно бродя по античным улочкам. Почти 800 лет над историческим центром возвышается кафедральный Собор Святого Иакова, выполненный в классическом готическом стиле. Вы подниметесь к главному городскому храму и узнаете необычные детали его истории. Далее увидите театр и старинный железнодорожный вокзал, благодаря которому раньше перевозили руду. Я расскажу легенды и необычные факты о Басках и гастрономии севера Испании (ведь мы знаем, что это одна из лучших кухонь мира).

Символы современного города

Перейдя реку Нервьон, вы почувствуете «столичный» дух Бильбао, воплощенный в ультрасовременном проекте Альондиге, созданном буйной фантазией знаменитого Филиппа Старка. Вас удивит, что ни одна из 43 колонн необычного здания не похожа на другую. Дойдя до главной площади Мойюа, с которой, словно лабиринт, расходятся улицы, мы проследуем по одной из них в Парк Доньи Касильды, а далее, вдоль реки с чудесным видом на город, мы попадем прямо ко входу в музей современного искусства им. Гуггенхайма. Я расскажу, как искусство повлияло на город и почему около музея стоит пугающая статуя огромного паука. Напоследок мы пройдём по подвесному стеклянному мосту — это шедевр валенсийского архитектора Калатравы. После экскурсии я подскажу, где отведать самые вкусные баскские деликатесы и увидеть самые захватывающие закаты.

Организационные детали