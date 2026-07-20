30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Бильбао - культурный коктейль

От горных восстаний до лепестков чертополоха: город, в который вы влюбитесь и захотите вернуться
Приглашаю прогуляться по одному из самых креативных и современных городов Испании.

Вы увидите амбициозное здание Альондига, напоминающее пещеру дракона, ахнете от знаменитого музея Гуггенхайма и заплутаете в лабиринте старинных разноцветных улочек.

Я расскажу легенды, которыми полна Бискайя, а ещё открою тайну, где отведать лучшие «пинчос» и насладиться багровыми закатами.
5
81 отзыв
Бильбао - культурный коктейль
Бильбао - культурный коктейль
Бильбао - культурный коктейль

Описание экскурсии

Средневековая душа Бильбао

Экскурсия начнётся в Casco Viejo — Старом городе, где вы почувствуете себя настоящим баском, неспешно бродя по античным улочкам. Почти 800 лет над историческим центром возвышается кафедральный Собор Святого Иакова, выполненный в классическом готическом стиле. Вы подниметесь к главному городскому храму и узнаете необычные детали его истории. Далее увидите театр и старинный железнодорожный вокзал, благодаря которому раньше перевозили руду. Я расскажу легенды и необычные факты о Басках и гастрономии севера Испании (ведь мы знаем, что это одна из лучших кухонь мира).

Символы современного города

Перейдя реку Нервьон, вы почувствуете «столичный» дух Бильбао, воплощенный в ультрасовременном проекте Альондиге, созданном буйной фантазией знаменитого Филиппа Старка. Вас удивит, что ни одна из 43 колонн необычного здания не похожа на другую. Дойдя до главной площади Мойюа, с которой, словно лабиринт, расходятся улицы, мы проследуем по одной из них в Парк Доньи Касильды, а далее, вдоль реки с чудесным видом на город, мы попадем прямо ко входу в музей современного искусства им. Гуггенхайма. Я расскажу, как искусство повлияло на город и почему около музея стоит пугающая статуя огромного паука. Напоследок мы пройдём по подвесному стеклянному мосту — это шедевр валенсийского архитектора Калатравы. После экскурсии я подскажу, где отведать самые вкусные баскские деликатесы и увидеть самые захватывающие закаты.

Организационные детали

  • Посещение музея Гуггенхайма не входит в экскурсию, но мы его обязательно посмотрим и поговорим о его истории. И если вы захотите посетить его самостоятельно, то я подскажу, как и когда лучше это сделать
  • Дополнительные расходы: напитки и еда
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Casco Viejo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислава
Станислава — ваш гид в Бильбао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 607 туристов
Я живу в Бильбао уже столько лет, что могла бы смело назвать себя носителем баскской культуры. Изучаю мир и очень много путешествую, поэтому знаю почти всё о том, как почувствовать
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себя в чужом городе как дома. Мне нравится общаться с новыми людьми и погружать их в атмосферу живого интереса к культурным особенностям страны. И будучи замужем за баском, возможно, я знаю про этот народ больше, чем нужно:) Если вы не хотите томно бродить по городу с человеком, который «забрасывает» сухими фактами, а мечтаете прогуляться по необычным уголкам Бильбао в дружеской атмосфере, слушая занимательные истории о Стране Басков и её жителях, — тогда пишите мне. И не волнуйтесь: главные достопримечательности города вы всё равно увидите, обещаю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
5
3
2
1
К
Большое спасибо Станиславе за экскурсию!!! Было интересно, живо, узнали много нового и получили массу рекомендаций по дальнейшему путешествию.
Отдельное спасибо за гастрономические советы! Все места оказались вкуснейшими!
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Evelina
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней 😅 Станислава - волшебный гид, она использует магию вне Хогвартса! Иначе как объяснить то,
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что мы мало того, что остались в восторге от экскурсии, влюбились в город, так ещё и пожалели, что осматривали другой город без неё.
Огромное спасибо вам, Станислава, за великолепную и потрясающую экскурсию по Бильбао! Сложно подобрать слова, чтобы описать мой восторг! За какие-то два часа мы не только узнали массу интереснейших фактов об истории и современности города, но и открыли для себя его скрытые уголки, которые остаются незамеченными для обычного туриста. Уникальные «секретики» города, которые можно увидеть только благодаря такому мудрому и опытному гиду, сделали это путешествие по-настоящему незабываемым. Экскурсия полностьюю подходила нашим интересом и мы ни разу не заскучали. Также мы попробовали лучший кофе в Бильбао, посчитали лепестки Чертополоха, узнали где лучше не ходить, чтобы не попадать в неприятности, а куда стоит настоятельно сходить чтобы увезти массу прекрасных впечатлений. Станислава — настоящий профессионал своего дела, с прекрасным чувством юмора и глубокими знаниями.

Также уточню важный момент: наша группа оказалась очень непростой, нам перенесли выезд, в итоге автобус опоздал, (и соответсвенно мы тоже), такси не приезжало, мы пережили все виды тревог 😅😅😅. Станислава пошла нам на встречу и предложила начать экскурсию у отеля, полностью изменив привычный ход экскурсии. А это непросто, мало того что подстроить и перестроиться, так ещё и сохранить последовательность рассказа и стройность мысли, чтобы город воспринимался целостно. У Станиславы это получилось мастерски. Также она рассказала что нужно обязательно попробовать на вкус и моментально забронировала столик в хорошем месте!
Очень и очень рекомендую!
P.S. Нам есть с кем сравнивать из местных гидов!

Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней+2
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
Уважаемые туристы, если вы в городе и Станислава свободна, настоятельно рекомендую: бронировать и бежать к ней
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E
Большое спасибо за прекрасную прогулку по Бильбао! Станислава прекрасный рассказчик и собеседник. Экскусия не перегружена датами и «обязательными» фактами, зато содержит большое количество интересной, любопытной и полезной информации:)
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С
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам с бронированием вкуснейших ресторанов города. Мы попробовали нежнейшее мясо, которым славится Бильбао.
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам
Очень остались довольны экскурсией. Прекрасно провели время и много узнали про страну Басков. Станислава помогла нам
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Ю
Были на экскурсии с гидом Станиславой. Очень понравилось, несложный, но правильно-составленный маршрут, знания гида помогли лучше понять культуру региона. Очень благодарим за рекомендации, что еще посетить и что попробовать чтобы составить гастрономическое впечатление:)
Очень рекомендуем!
Были на экскурсии с гидом Станиславой. Очень понравилось, несложный, но правильно-составленный маршрут, знания гида помогли лучше
Были на экскурсии с гидом Станиславой. Очень понравилось, несложный, но правильно-составленный маршрут, знания гида помогли лучше
Были на экскурсии с гидом Станиславой. Очень понравилось, несложный, но правильно-составленный маршрут, знания гида помогли лучше
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Акмаль
Было очень комфортно и интересно. Маршрут продуманный, речь понятная, знания о городе/регионе на высоком уровне.

Отдельное спасибо за рекомендации, которые Станислава дала за несколько дней до начала экскурсии — почти всё посетили.
Было очень комфортно и интересно. Маршрут продуманный, речь понятная, знания о городе/регионе на высоком уровне.
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