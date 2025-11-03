Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Путешествие по Бильбао - это не просто экскурсия, а погружение в его уникальную атмосферу.
Вас ждут живописные виды на реку Нервион, роскошные особняки квартала Энсанче и величественный собор Сантьяго.
Музей Гуггенхайма удивит читать дальше
своими блестящими стенами, а прогулка по мостам Субисури и Пуэнте де Ла Сальве подарит незабываемые фотографии. В Старом городе вы попробуете пинчосы и чаколи, а также узнаете о традициях и истории басков
Начнём прогулку в Старом городе, известном как Семь улиц, а также познакомимся с театром Арриага и церковью Сан-Николас.
Вы увидите собор Сантьяго, рядом с которым проходит паломнический путь Камино-де-Сантьяго. А я поделюсь, как найти лучшие магазинчики и сувенирные лавки.
Посетим здание железнодорожного вокзала Абандо с самым большим в городе витражом.
Не оставим без внимания здание бывшего винного склада Азкуна Центроа — вы удивитесь смелым творческим идеям архитекторов.
Пройдёмся по кварталу Энсанче, разглядим роскошные особняки баскских промышленников и попробуем разгадать загадку рисунка тротуарной плитки.
Особое место в экскурсии займёт музей Гуггенхайма — я расскажу, как он превратил Бильбао из индустриального гиганта в мировой центр современного искусства.
Прогуляемся вдоль реки Нервион и вместе поищем символы, напоминающие о промышленном прошлом города.
Наш путь пройдет мимо мостов Субисури и Пуэнте-де-Ла-Сальве, с которых открывается чудесный вид на город — и это идеальное время для фото!
А ещё вы узнаете:
Как характер басков и события прошлого сформировали ту Страну Басков, которую мы видим сегодня
О традициях, дружбе и увлечениях местных жителей
Почему цветочный щенок Пуппи не так прост
Что означает загадочный паук Маман и почему блестящие стены музея никогда не бывают одинаковыми
Обязательно расскажу про гастрономию нашего региона и помогу забронировать столик в одном из лучших ресторанов города. Уверяю, скучно не будет никому!
Организационные детали
По желанию можем сделать остановку в одном из кафе или баров Бильбао, где продегустируем местное вино Txakoli DO и попробуем баскские пинчос. Или насладимся популярными местными десертами с чашкой вкусного кофе. Оплачивается отдельно — до €5-6.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Бильбао
Провела экскурсии для 324 туристов
Мне очень повезло: я живу в Стране Басков (Бильбао) со своей семьёй и влюбилась в этот край с первого взгляда. Я получаю удовольствие от каждой прогулки с гостями и от читать дальше
возможности поделиться своим восхищением этой удивительной страной и её трудолюбивыми жителями.
Для меня экскурсия — это не список дат, а прогулка-рассказ о людях, обычаях и тех местах, которые по-настоящему любят местные.
Стараюсь сделать так, чтобы и взрослым, и детям было интересно, а у вас после тура остался список с лучшими местами региона.
Я прошла здесь курс по английскому в туризме, а ранее изучала историю стилей в Британской школе дизайна. У меня широкий круг общения среди местных, поэтому я могу рассказать о регионе «изнутри»: о традициях, современной жизни и тех мелочах, которые не попадают в путеводители.
С радостью помогу спланировать ваш отдых — так, как если бы вы были моими близкими друзьями, приехавшими в гости.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Юрий
3 ноя 2025
Всё понравилось. Сам Город и Анна вызвали непреодолимое желание вернуться вновь, но не на один день, а на несколько, что бы ещё больше узнать о Бильбао, его окрестности и о стране Басков. В следующий приезд Анна опять будет нашим гидом. Она Молодец!!
Маргарита
24 окт 2025
Анна была нашим экскурсоводом. Очень пунктуальная. С самого начала распросила наши пожелания и ожидания от экскурсии. Её любовь к архитектуре и городу проявлялась во всех аспектах нашей экскурсии. Посоветую её другим.
А
Алексей
15 окт 2025
Отличная, хорошо структурурированная экскурсия! Экскурсовод с юмором, хорошими знаниями и любовью к городу провела нас по интересному маршруту. Неожиданно для себя открыли с одной стороны с длинной богатой историей, с другой стороны очень современный Бильбао. Получили рекомендации по ресторананам и магазинам, которыми в последствии воспользовались. Большое спасибо за увлекательную экскурию! Олично провели время, три часа пролетели незаметно.
Н
Наталья
9 окт 2025
Мы были на экскурсии вчетвером с парой друзей, встретились в назначенной точке в Старом городе. Не смотря на пасмурную погоду, своей улыбкой и позитивным настроем Анна нам задала настроение всей читать дальше
экскурсии. Перед началом прогулки она узнала интересует ли нас что то конкретное и есть ли предпочтения, но мы не готовились и сказали, что готовы идти, куда поведут и смотреть что покажут:) В общем экскурсия нам понравилась, Анна показала несколько интересных мест и архитектурных объектов. Общение было комфортным и лёгким.
Е
Елена
2 окт 2025
Спасибо Анне за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Мы пенсионеры и не быстро ходим. Анна подстроилась под наш темп. Все было доходчиво и интересно. Мы получили ответы на все наши читать дальше
вопросы, а так же рекомендации на наше дальнейшее путешествие по стране Басков. Рекомендуем воспользоваться Анниными услугами. Кстати, наша экскурсия, из/ за нашей медлительности продлилась больше трех часов. Нам очень понравился Бильбао. Он нас удивил.
С
Светлана
27 сен 2025
Мы очень рады, что заказали экскурсию по Бильбао с Анной! Эта была непринужденная, очень познавательная прогулка с обаятельным человеком. Спасибо!
А
Александр
24 сен 2025
Отличный гид, рекомендую!
Даниил
15 сен 2025
Потрясающая, очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная прогулка по городу в компании роскошного гида Анны - все прошло замечательно, узнали много интересных фактов и влюбились в Бильбао. Рекомендую
A
Alex
27 авг 2025
Анна очень классно, живо, интересно рассказала про город. Информации было не слишком много, не слишком мало, в самый раз:) Ну и в целом очень приятный человек! Отличная экскурсия 👍 спасибо!!!!
I
Igor
25 авг 2025
Анна замечательный гид; легко адаптируется под гостей, интересно подает материал, всегда подскажет куда сходить и что делать в Бильбао Большое спасибо
А
Анатолий
25 авг 2025
Благодаря гиду Анне, наша экскурсия была интересной, насыщенной и познавательной!
М
Маша
18 авг 2025
Большое спасибо Анне за экскурсию! Анна - очень приятная, тактичная, смогла полностью вовлечь даже детей-подростков)) ходили по очень разнообразным местам, и открыли для себя страну Басков со многими секретами! Спасибо 🫶🏼
А
Анна
11 авг 2025
Огромное спасибо Анне за очень увлекательную экскурсию. Были вместе с детьми 10 и 12 лет, было очень интересно и детям, и взрослым. Получили много новых знаний и об истории региона, о нынешней экономической и социальной ситуации в регионе. Анна дала очень полезные советы относительно нашего самостоятельного пребывания в Бильбао - порекомендовала музеи для посещения, отличные рестораны, прекрасный пляж.
С
Станислав
10 авг 2025
Спасибо за отличную прогулку, насыщенную историями о городе и его жителях!
Анастасия
9 авг 2025
Анна потрясающий гид. Знает очень много, ответила на все наши вопросы. Сыну 14 лет, он слушал ее с удовольствием и интересом. Экскурсия была выстроена идеально, прошли по всем самым важным и красивым местам. По окончанию экскурсии Анна дала кучу рекомендаций по музеям и ресторанам. Очень рекомендую.