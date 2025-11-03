Путешествие по Бильбао - это не просто экскурсия, а погружение в его уникальную атмосферу.Вас ждут живописные виды на реку Нервион, роскошные особняки квартала Энсанче и величественный собор Сантьяго.Музей Гуггенхайма удивит

своими блестящими стенами, а прогулка по мостам Субисури и Пуэнте де Ла Сальве подарит незабываемые фотографии. В Старом городе вы попробуете пинчосы и чаколи, а также узнаете о традициях и истории басков

Описание экскурсии

Начнём прогулку в Старом городе, известном как Семь улиц, а также познакомимся с театром Арриага и церковью Сан-Николас.

Вы увидите собор Сантьяго, рядом с которым проходит паломнический путь Камино-де-Сантьяго. А я поделюсь, как найти лучшие магазинчики и сувенирные лавки.

Посетим здание железнодорожного вокзала Абандо с самым большим в городе витражом.

Не оставим без внимания здание бывшего винного склада Азкуна Центроа — вы удивитесь смелым творческим идеям архитекторов.

Пройдёмся по кварталу Энсанче, разглядим роскошные особняки баскских промышленников и попробуем разгадать загадку рисунка тротуарной плитки.

Особое место в экскурсии займёт музей Гуггенхайма — я расскажу, как он превратил Бильбао из индустриального гиганта в мировой центр современного искусства.

Прогуляемся вдоль реки Нервион и вместе поищем символы, напоминающие о промышленном прошлом города.

Наш путь пройдет мимо мостов Субисури и Пуэнте-де-Ла-Сальве, с которых открывается чудесный вид на город — и это идеальное время для фото!

А ещё вы узнаете:

Как характер басков и события прошлого сформировали ту Страну Басков, которую мы видим сегодня

О традициях, дружбе и увлечениях местных жителей

Почему цветочный щенок Пуппи не так прост

Что означает загадочный паук Маман и почему блестящие стены музея никогда не бывают одинаковыми

Обязательно расскажу про гастрономию нашего региона и помогу забронировать столик в одном из лучших ресторанов города. Уверяю, скучно не будет никому!

Организационные детали

По желанию можем сделать остановку в одном из кафе или баров Бильбао, где продегустируем местное вино Txakoli DO и попробуем баскские пинчос. Или насладимся популярными местными десертами с чашкой вкусного кофе. Оплачивается отдельно — до €5-6.