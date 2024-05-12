Пешие экскурсии-прогулки в Бильбао с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Бильбао на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бильбао - культурный коктейль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
65 отзывов
Бильбао - культурный коктейль
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Начало: Casco Viejo
Завтра в 11:30
10 июня в 10:30
115 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Дух старины и дивные новшества - знакомство с современной и исторической частями города
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
18 июня в 11:00
25 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Старый и Новый Бильбао
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Старый и Новый Бильбао
От Средних веков до наших дней - история космополитичного города на обзорной прогулке
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оскар
    12 мая 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Ольга -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
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    Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️

  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Станислава прекрасный гид, спасибо за прекрасную прогулку по явно любимому вами городу.
  • Г
    Гульжан
    7 мая 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Станислава показала нам Бильбао так, что мы жалели только об одном - что не было возможности побольше погулять с нею, посмотреть и послушать. Интересный рассказ, динамично, увлекательно, разнообразно. Искренне рекомендую.
  • Н
    Надежда
    1 мая 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Хорошая содержательная экскурсия. Материал подаётся легко, много информации о жизни этого замечательного народа, рекомендую.
  • Х
    Хамид
    14 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
  • M
    Mikhail
    4 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Яркая экскурсия с отличным настроением!
  • A
    Anna
    15 марта 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала
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    на любые наши вопросы👌 Обычно из экскурсии запоминаешь совсем немного, а здесь - благодаря интересным историям, неожиданным примерам и личному обаянию экскурсовода - запомнилось всё! Очень рекомендуем! После экскурсии Наталья посоветовала нам, как продолжить путешествие, где побывать, что посмотреть и где поужинать; прислала очень полезные линки. Обязательно вернемся в Страну Басков и снова встретимся с Натальей!

    Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень
  • N
    Natalia
    8 февраля 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Наталья расскажет вам о Бильбао много и интересно, без скучных дат и общеизвестных фактов. За три часа мы успели познакомиться
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    с историей города, прогуляться по его районам и потом еще получили от гида много исторической и культурной информации о стране Басков. Спасибо большое!

    Наталья расскажет вам о Бильбао много и интересно, без скучных дат и общеизвестных фактов. За триНаталья расскажет вам о Бильбао много и интересно, без скучных дат и общеизвестных фактов. За триНаталья расскажет вам о Бильбао много и интересно, без скучных дат и общеизвестных фактов. За три
  • В
    Виктория
    8 апреля 2023
    Старый и Новый Бильбао
    Большое спасибо Эмме, было весело, познавательно и увлекательно:)) что еще нужно на отдыхе:))))

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в июне 2024
Сейчас в Бильбао в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 300. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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