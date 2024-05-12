1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Бильбао - культурный коктейль
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Начало: Casco Viejo
Завтра в 11:30
10 июня в 10:30
€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Дух старины и дивные новшества - знакомство с современной и исторической частями города
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
18 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый и Новый Бильбао
От Средних веков до наших дней - история космополитичного города на обзорной прогулке
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООскар12 мая 2024Ольга -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
- ННастя10 мая 2024Станислава прекрасный гид, спасибо за прекрасную прогулку по явно любимому вами городу.
- ГГульжан7 мая 2024Станислава показала нам Бильбао так, что мы жалели только об одном - что не было возможности побольше погулять с нею, посмотреть и послушать. Интересный рассказ, динамично, увлекательно, разнообразно. Искренне рекомендую.
- ННадежда1 мая 2024Хорошая содержательная экскурсия. Материал подаётся легко, много информации о жизни этого замечательного народа, рекомендую.
- ХХамид14 апреля 2024Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
- MMikhail4 апреля 2024Яркая экскурсия с отличным настроением!
- AAnna15 марта 2024Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала
- NNatalia8 февраля 2024Наталья расскажет вам о Бильбао много и интересно, без скучных дат и общеизвестных фактов. За три часа мы успели познакомиться
- ВВиктория8 апреля 2023Большое спасибо Эмме, было весело, познавательно и увлекательно:)) что еще нужно на отдыхе:))))
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Пешеходные»
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