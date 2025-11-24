За пару часов я проведу вас по ключевым достопримечательностям Лас-Пальмас, которые ни за что нельзя упустить, путешествуя по Гран-Канарии! Вы прогуляетесь по кварталам Вегета и Триана, где собраны основные «must-see» места города. Увидите кафедральный собор и музей Колумба, заглянете на местный рынок и в старинную кондитерскую.
Я помогу вам прочувствовать атмосферу Лас-Пальмас, прикоснуться к истории города и не упустить самого важного!
Исторические уголки города Начнем прогулку с площади и Собора Святой Анны – главного культурного наследия Канарского архипелага! По дороге вы узнаете о первых канарских аборигенах, о завоевании острова, о знаменитых мореплавателях и пиратах, о занятиях и быте местных жителей. Познакомитесь с традиционной канарской архитектурой на улице Доктор Чиль. Узнаете, почему на главной улице дома выкрашены в разные цвета и какое отношение к этому имеет легендарный городской трамвай.
Наследие Христофора Колумба Ключевой фигурой в истории Лас-Пальмас можно смело назвать Христофора Колумба, поэтому легендарному мореплавателю мы уделим особое внимание. На площади Пилар Нуэво вы увидите Дом-музей Колумба, в архитектуре которого традиционный канарский стиль сочетается с элементами готики. Я расскажу, что делал Колумб на острове Гран-Канария, поведаю несколько интересных историй о мореплавателе и покажу часовенку 15 века, в которой он молился перед экспедициями к новым землям.
Гастрономические традиции Лас-Пальмас Затем обязательно посетим старейший рынок Атлантики, Меркадо де Вегета, где вы можете попробовать и купить местные фрукты, рыбу, мясо и многое другое. Я расскажу вам об истории рынка и местной кухне, а затем проведу по бывшей торговой улице Мендизабаль с множеством ресторанов, гастро-баров и кафе. Каждый четверг на улице провоходит так называемая «ночь тапас», когда в каждом баре за 3–4 евро можно попробовать местные тапас и кружку пива.
Старая кондитерская в богемном квартале Триана На прогулке модному кварталу Триана, вы узнаете, как район бедных рыбаков превратился в самое богемное место Лас-Пальмас. Мы рассмотрим литературный кабинет, познакомимся поближе с театром Бенито Перес Гальдос, послушаем уличных музыкантов. А в конце прогулки обязательно заглянем на пару минут в самую старую кондитерскую Лас-Пальмас, где можно попробовать изумительные пирожные и мороженое!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Святой Анны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 214 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки читать дальшеуменьшить
«рая».
В университете УНЕД города Лас-Пальмас я получила второе высшее образование (по специальности туризм). Являюсь официальным лицензированным гидом с 2013 года, отлично говорю по-испански, люблю это место всей душой и сердцем. Предлагаю вам мои авторские экскурсии, чтобы влюбить и вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Великолепная экскурсия! Спокойно и не принужденно осмотрели замечательный городок! А нам между прочим по 77 лет:-)
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А
Александр
Very interesting excursion and professional guide.
Очень интересная экскурсия и профессиональный гид.
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А
Александра
Прогуливаясь по кварталам Вегета и Триана, я увидела кафедральный собор и музей Колумба, заглянула на местный рынок и в старинную кондитерскую, почувствовала атмосферу Лас-Пальмас, и узнала историю города. Рекомендую душевного гида Юлию для экскурсии по Лас-Пальмас.
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A
Anastasiia
Мы получили огромное удовольствие от работы нашего гида, большое количество информации основаной на исторических фактах. Юля большая молодец, выложилась на полную! 6 часов прошли как 1 час! Рекомендую! Анастасия.
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Татьяна
Спасибо Юле! За 2 часа показала интересные улочки и дома, на которые самим можно не обратить внимание. Симпатичный, красивый, уютный город…. не переборщила с датами, при этом рассказала историю…
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Анастасия
Спасибо Юлии. Экскурсия понравилась, узнали много интересного из истории и современности. Юлия отвечала на все вопросы, видно, что хорошо владеет темой. Еще раз спасибо