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Прогулка по атмосферным кварталам Вегета и Триана

Юлия
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Юлия – ваш гид
За пару часов я проведу вас по ключевым достопримечательностям Лас-Пальмас, которые ни за что нельзя упустить, путешествуя по Гран-Канарии! Вы прогуляетесь по кварталам Вегета и Триана, где собраны основные «must-see» места города.

Увидите кафедральный собор и музей Колумба, заглянете на местный рынок и в старинную кондитерскую.

Я помогу вам прочувствовать атмосферу Лас-Пальмас, прикоснуться к истории города и не упустить самого важного!
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Святой Анны
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас

Что вас ожидает

Исторические уголки города
Начнем прогулку с площади и Собора Святой Анны – главного культурного наследия Канарского архипелага! По дороге вы узнаете о первых канарских аборигенах, о завоевании острова, о знаменитых мореплавателях и пиратах, о занятиях и быте местных жителей. Познакомитесь с традиционной канарской архитектурой на улице Доктор Чиль. Узнаете, почему на главной улице дома выкрашены в разные цвета и какое отношение к этому имеет легендарный городской трамвай.

Наследие Христофора Колумба
Ключевой фигурой в истории Лас-Пальмас можно смело назвать Христофора Колумба, поэтому легендарному мореплавателю мы уделим особое внимание. На площади Пилар Нуэво вы увидите Дом-музей Колумба, в архитектуре которого традиционный канарский стиль сочетается с элементами готики. Я расскажу, что делал Колумб на острове Гран-Канария, поведаю несколько интересных историй о мореплавателе и покажу часовенку 15 века, в которой он молился перед экспедициями к новым землям.

Гастрономические традиции Лас-Пальмас
Затем обязательно посетим старейший рынок Атлантики, Меркадо де Вегета, где вы можете попробовать и купить местные фрукты, рыбу, мясо и многое другое. Я расскажу вам об истории рынка и местной кухне, а затем проведу по бывшей торговой улице Мендизабаль с множеством ресторанов, гастро-баров и кафе. Каждый четверг на улице провоходит так называемая «ночь тапас», когда в каждом баре за 3–4 евро можно попробовать местные тапас и кружку пива.

Старая кондитерская в богемном квартале Триана
На прогулке модному кварталу Триана, вы узнаете, как район бедных рыбаков превратился в самое богемное место Лас-Пальмас. Мы рассмотрим литературный кабинет, познакомимся поближе с театром Бенито Перес Гальдос, послушаем уличных музыкантов. А в конце прогулки обязательно заглянем на пару минут в самую старую кондитерскую Лас-Пальмас, где можно попробовать изумительные пирожные и мороженое!

Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас
Старый город Лас-Пальмас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Святой Анны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Привет всем! Меня зовут Юля! Я живу на моем любимом острове Гран Канария более 8 лет, прекрасно знаю местные традициии и культуру,быт, праздники, историю, архитектуру, и все самые потаенные уголки "рая". Являюсь официальным, лицензированным гидом с 2013 года, и предлагаю вам мои авторские экскурсии. В городе Лас Пальмас я закончила второе высшее образование в университете УНЕД, по специальности туризм, отлично говорю по-испански и люблю это место всей душой и сердцем, и хочу влюбить и вас!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2018
Мы получили огромное удовольствие от работы нашего гида, большое количество информации основаной на исторических фактах. Юля большая молодец, выложилась на полную! 6 часов прошли как 1 час! Рекомендую! Анастасия.

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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