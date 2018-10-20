Исторические уголки города
Начнем прогулку с площади и Собора Святой Анны – главного культурного наследия Канарского архипелага! По дороге вы узнаете о первых канарских аборигенах, о завоевании острова, о знаменитых мореплавателях и пиратах, о занятиях и быте местных жителей. Познакомитесь с традиционной канарской архитектурой на улице Доктор Чиль. Узнаете, почему на главной улице дома выкрашены в разные цвета и какое отношение к этому имеет легендарный городской трамвай.
Наследие Христофора Колумба
Ключевой фигурой в истории Лас-Пальмас можно смело назвать Христофора Колумба, поэтому легендарному мореплавателю мы уделим особое внимание. На площади Пилар Нуэво вы увидите Дом-музей Колумба, в архитектуре которого традиционный канарский стиль сочетается с элементами готики. Я расскажу, что делал Колумб на острове Гран-Канария, поведаю несколько интересных историй о мореплавателе и покажу часовенку 15 века, в которой он молился перед экспедициями к новым землям.
Гастрономические традиции Лас-Пальмас
Затем обязательно посетим старейший рынок Атлантики, Меркадо де Вегета, где вы можете попробовать и купить местные фрукты, рыбу, мясо и многое другое. Я расскажу вам об истории рынка и местной кухне, а затем проведу по бывшей торговой улице Мендизабаль с множеством ресторанов, гастро-баров и кафе. Каждый четверг на улице провоходит так называемая «ночь тапас», когда в каждом баре за 3–4 евро можно попробовать местные тапас и кружку пива.
Старая кондитерская в богемном квартале Триана
На прогулке модному кварталу Триана, вы узнаете, как район бедных рыбаков превратился в самое богемное место Лас-Пальмас. Мы рассмотрим литературный кабинет, познакомимся поближе с театром Бенито Перес Гальдос, послушаем уличных музыкантов. А в конце прогулки обязательно заглянем на пару минут в самую старую кондитерскую Лас-Пальмас, где можно попробовать изумительные пирожные и мороженое!