Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
Сегодня в 09:00
13 июл в 08:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 10:00
13 июл в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Сегодня в 15:00
13 июл в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Нам порекомендовали Алима для визита а аль хамбру и от знакомства до прощания все комплименты были оправданы. Очень приятно когда
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А
Экскурсия с Алимом была очень увлекательной. Прежде всего хочу сказать спасибо за то, что Алим подсказал, как приобрести билеты в
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Прекрасное знакомство с Гранадой благодаря Алиму прошло на 1000 процентов.
Мы обязательно вернемся и посетим эти замечательные места Гида можно смело рекомендовать, не пожалеете
Мы обязательно вернемся и посетим эти замечательные места Гида можно смело рекомендовать, не пожалеете
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A
Очень понравилась экскурсия. Алим вывел нас за пределы города и показал прекрасные виды на Альгамбру, провел через район Альбайсин и
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Е
Моя лучшая экскурсия на Трипстере. Алим знает все о городе и его истории. Таких эрудированных гидов я еще не встречал.
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Алим профессиональный экскурсовод, который хорошо знает Гранаду и Испанию. Время пролетело незаметно и интересно. Рекомендую Алима!
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Огромное спасибо за прекрасную экскурсию!
Идеальный баланс исторических фактов, полезной информации и прекрасных видов! обязательно обратимся к Алиму, когда вернёмся в Андалусию
Идеальный баланс исторических фактов, полезной информации и прекрасных видов! обязательно обратимся к Алиму, когда вернёмся в Андалусию
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E
Невероятная экскурсия с Алимом. Посмотрели все и даже больше. Очень интерны рассказ и компания. Очень рекомендуем.
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А
Сильно рекомендую!!!
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М
Алим показал старую Гранаду как гид и местный житель. Два часа прогулки пролетели незаметно. Рекомендую!
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Всего 35 отзывов в Гранаде в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Для иностранцев»
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