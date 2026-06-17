читать дальше уменьшить гид не просто знает о чем говорит но говорит с энтузиазмом. Плюс мы попросили его организовать все до мельчайших подробностей включая транспорт и он оправдал все наши ожидания. Спасибо огромное ещё раз

Нам порекомендовали Алима для визита а аль хамбру и от знакомства до прощания все комплименты были оправданы. Очень приятно когда